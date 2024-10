Upratovačky varujú. Pozor na bežne používanú metódu, ktorá môže pokaziť celý upratovací proces

Poznáte ten pocit, keď po upratovaní očakávate, že váš domov bude žiariť čistotou, no už po pár dňoch je opäť plný prachu a nečistôt? Profesionálne upratovačky upozorňujú na časté chyby, ktoré môžu zničiť všetku vašu snahu. Chcete, aby výsledok vašej práce vydržal dlhšie a váš domov zostal naozaj čistý?

Čaká vás deň upratovania. Máte svoj zaužívaný postup, ako všetko zvládnuť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Vytiahnete handry, čistiace prostriedky a pustíte sa do práce. No možno niektoré návyky, ktoré považujete za správne, v skutočnosti zhoršujú výsledky vášho upratovania.

Viac nemusí byť vždy lepšie

Jednou z najčastejších chýb je nadmerné používanie čistiacich prostriedkov. Mnohí si myslia, že čím viac prostriedku použijú, tým lepšie povrch vyčistia. Opak je však pravdou. Nadmerné množstvo prostriedku môže na povrchu zanechať vrstvu, ktorá priťahuje ďalšiu špinu a prach.

Navyše tým zbytočne míňate peniaze, pretože spotrebujete viac prostriedku, než je potrebné. Ideálny prístup je používať odporúčané množstvo a v prípade potreby postup zopakovať, ak výsledok nie je podľa vašich predstáv.

Samostatné handry pre každú miestnosť

Ďalším omylom je používanie jednej handry alebo špongie na všetky povrchy. Takýmto spôsobom prenášate nečistoty z jednej miestnosti do druhej. Napríklad handra, ktorú použijete na kuchynskú linku, by nemala byť použitá v kúpeľni či na toalete. Pre každú miestnosť by ste mali mať osobitné handry a špongie, ktoré pravidelne periete a dezinfikujete.

Upratovanie začnite zhora nadol

Ak začínate s upratovaním zdola, ako napríklad s podlahou alebo nízkymi skrinkami, prach a nečistoty z vyšších miest, ako sú poličky či svetlá, na ne opäť spadnú. Tým si znehodnotíte už vykonanú prácu a celý proces upratovania bude menej efektívny. Začnite preto vždy zhora.

Najskôr vyčistite stropy, svetlá alebo ventilátory, kde sa často usadzujú prach a pavučiny. Potom postupne prejdite k poličkám, obrazom a nábytku, až nakoniec upracte podlahu. Tento jednoduchý postup vám ušetrí čas a zaručí, že sa nebudete musieť vracať k už vyčisteným miestam.

Náhodné prechádzanie z miestnosti do miestnosti

Mnohí z nás začínajú upratovať spontánne, bez jasného plánu, a prechádzajú z jednej miestnosti do druhej. To vedie k tomu, že sa opakovane vraciame k činnostiam, ktoré sme už vykonali, a výsledok nie je uspokojivý. Je lepšie si vopred premyslieť, kde začať a ako postupovať. Plánovanie upratovania vám pomôže byť efektívnejší a vyhnete sa zbytočnej práci navyše.