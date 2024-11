Upchatá toaleta patrí medzi najbežnejšie problémy slovenských domácností. Vinníkom je často tekutina, ktorú vylievame do misy

Toaleta je nevyhnutnou súčasťou každej domácnosti. Ak zrazu prestane správne fungovať, všetci členovia rodiny to okamžite pocítia. Čo je však hlavným dôvodom častého upchávania toaliet a aké opatrenia môžete prijať, aby ste tomu predišli? Upchatie toalety nie je náhodná záležitosť. Odborníci sa zhodujú, že problém je často spôsobený nevhodným zaobchádzaním s odpadom z kuchyne, ktorý končí v toaletnej mise a následne blokuje odtoky.

„Najrizikovejšie sú kuchynské oleje a zvyšky jedál,“ upozorňuje skúsený inštalatér, pričom dodáva, že tieto látky sa postupne zachytávajú na stenách potrubia, kde vytvárajú vrstvy usadenín, ktoré časom zablokujú celý odtok.

Výsledkom býva nutnosť privolať inštalatéra, čo nie je lacné. „Všetky kuchynské tuky by sa mali preliať do sklenenej nádoby, napríklad do staršej zaváraniny, a odovzdať do špeciálnych kontajnerov určených na zber tukov,“ odporúča odborník. „Na mastné zvyšky na riadoch použite papierovú utierku, ktorou ich zotrite a vyhoďte do koša,“ dodáva.

Pozor na hygienický odpad a vlasy

Do toalety nepatrí ani hygienický odpad. Vlasy, fúzy, zvieracie chlpy a podobný materiál sú veľkým problémom, pretože sa usadzujú v potrubí a vytvárajú nánosy, ktoré postupne ničia jeho vnútorný povrch.

Medzi časté chyby patrí aj splachovanie odličovacích tampónov, vatových tyčiniek alebo vlhčených utierok. Tieto materiály sa nerozpustia a môžu vytvoriť tvrdé prekážky v odtoku. Podobne do záchoda nepatria cigarety, kúsky dreva, detské plienky, kondómy ani výkaly domácich zvierat. Všetok tento odpad by mal končiť v odpadkovom koši, nie v záchode.

Použitie zvonu ako rýchlej prvej pomoci

Aj keď sa k toalete správate s rešpektom, občas sa môže upchať. Ako prvú pomoc vyskúšajte zvon. Tento nástroj funguje na princípe vytvorenia podtlaku, ktorý môže uvoľniť menšie nečistoty. Postup je jednoduchý: nasaďte zvon na otvor odpadu a silne pumpujte. Podtlak vytlačí zvyšky, ktoré potom treba zozbierať a vyhodiť do koša – určite ich nesplachujte späť do misy!

Silnejšie čistiace prípravky

Ak je vaša toaleta značne zanesená, môže byť potrebné použiť chemické čistiace prostriedky, ktoré rozpúšťajú mastnotu a nečistoty. Medzi najznámejšie patrí prípravok s názvom krtko. Jeho použitie je nasledovné: do záchoda nalejte pol litra horúcej vody (nie však vriacej, aby nedošlo k poškodeniu keramiky) a pridajte 2-3 viečka čistiaceho prostriedku. Chemická reakcia s hydroxidom sodným dokáže rozpustiť vlasy, papier a časť kuchynského odpadu. Po 10 minútach prepláchnite vodou a váš odtok by mal byť opäť voľný.

Ako si poradiť s upchatým záchodom?

Ekologické možnosti čistenia

Ak sa chcete vyhnúť chemikáliám, môžete siahnuť po ekologických čistiacich tyčinkách, ktoré obsahujú prírodné baktérie a enzýmy. Tieto tyčinky pracujú efektívne a sú príjemne voňavé. Ich hlavnou výhodou je, že sú takmer úplne biologicky rozložiteľné a šetrné k životnému prostrediu. Použitie je jednoduché: stačí vložiť tyčinku do odpadu a nechať pôsobiť.

Jedlá sóda a kanalizačné pero

Ak doma nemáte špeciálne čistiace prostriedky, vyskúšajte jedlú sódu a ocot. Do odpadu nasypte približne 500 gramov sódy a zalejte ju litrom octu. Nechajte túto zmes pôsobiť cez noc a ráno spláchnite. Táto kombinácia dokáže uvoľniť zanesený odtok.

Ďalšou možnosťou je použitie kanalizačného pera, ktoré nájdete v železiarstve. Kanalizačné pero je tenká ohybná tyč, ktorú zasuniete do odpadu a opatrne s ňou pohybujete, aby ste zachytili a odstránili nečistoty. Pokiaľ ani táto metóda nepomôže, nezostane vám nič iné než zavolať profesionálneho inštalatéra. Aj keď je to drahšie riešenie, funkčná toaleta je nevyhnutnosťou, ktorú sa oplatí mať v poriadku.