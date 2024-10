Ukrajinský trik zaručí, že chlieb zostane čerstvý aj po týždni

Stáva sa vám, že chlieb po pár dňoch stvrdne a je nejedlý? Tento problém môže byť spôsobený nevhodným uskladnením, nesprávnym výberom múky alebo nedostatočným nakysnutím cesta. Našťastie pre vás máme skvelý tip z Ukrajiny, ktorý zabezpečí, že váš chlieb zostane mäkký a chutný aj niekoľko dní.

Neodhadzujte starý chlieb

Ak máte doma chlieb, ktorý začína tvrdnúť, nemusíte ho ihneď vyhodiť. Existuje jednoduchý spôsob, ako ho znovu oživiť. Predhrejte rúru na 210 °C, chlieb opláchnite pod tečúcou vodou, aby nasal trochu vlhkosti, a vložte ho priamo na rošt v rúre. Pečte, kým kôrka nie je opäť chrumkavá. Výsledok vás prekvapí – chlieb bude opäť mäkký a chutný, akoby ste ho práve kúpili.

Ako správne skladovať chlieb, aby vydržal

Máte radi čerstvý chlieb, ale neviete, ako ho správne uskladniť? Najlepšou voľbou je látková utierka, do ktorej chlieb zabalíte, a následne ho uložíte do igelitového vrecka alebo chlebníka. Utierku treba pravidelne meniť, aby sa predišlo vlhkosti, a chlieb skladovať pri teplote medzi 20 až 25 °C. Ak je čerstvo upečený, nechajte ho najprv úplne vychladnúť na vzduchu, aby sa neorosil. S týmto postupom by mal chlieb vydržať mäkký až týždeň.

Máte viac chleba? Využite mrazničku

Ak ste si zadovážili väčšie množstvo chleba, najlepším riešením na jeho uchovanie je zamraziť ho. Označte si vrecko dátumom zmrazenia, aby ste vedeli, ako dlho je už v mrazničke. Pri rozmrazovaní ho nechajte prirodzene roztopiť pri izbovej teplote, aby si zachoval svoju pôvodnú chuť a štruktúru. Pre chrumkavosť ho môžete krátko ohriať v rúre alebo v hriankovači. Tento postup vám zaistí vždy čerstvý a chutný chlieb, keď ho potrebujete.