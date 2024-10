Účinok pracieho prášku bude odrazu o 100 % vyšší. Jednoduché riešenie od šikovnej gazdinky

Pranie niekoľkokrát po sebe je nočnou morou asi každého z nás. Stačí odolná škvrna a zrazu musíte opakovať celý prací proces. Bohužiaľ, nie každý prací prášok si s tvrdohlavými škvrnami poradí. Existuje však jednoduchý trik, ktorý môže výrazne zvýšiť jeho účinnosť.

Výber správneho pracieho prostriedku

Na trhu dnes nájdete nespočetné množstvo pracích prostriedkov – od práškov, cez gély až po pracie tablety. Každý z nich sa líši svojimi schopnosťami, vôňou, obsahom antistatických zložiek, a samozrejme cenou. Väčšina ľudí si časom nájde značku, ktorá im vyhovuje najviac. Napriek tomu sa však stále nájdu škvrny, ktoré sa odmietajú poddať. Typickými príkladmi sú škvrny od červeného vína, trávy, detských farieb či fixiek.

Ručné predpranie

V mnohých domácnostiach sa problém s odolnými škvrnami rieši ručným predpraním. Tento spôsob je však časovo náročný a únavný. Najmä v rodinách s malými deťmi by sa predpranie mohlo stať nekonečnou rutinou. Než investujete do drahých odstraňovačov škvŕn, vyskúšajte lacnejší spôsob, ako zlepšiť účinnosť prania.

Amoniak – tajná zbraň na odolné škvrny

Skvelým pomocníkom je bežne dostupný amoniak (hydroxid amónny), ktorý si môžete zaobstarať za nízku cenu. V minulosti bol amoniak bežnou súčasťou domácností, využívaný na množstvo účelov. Jeho pridaním do prania môžete zvýšiť bieliace účinky pracieho prášku.

Ako na to? Rozpustite jednu lyžicu amoniaku v piatich litroch vody a dobre premiešajte. Z pripraveného roztoku potom pridajte tri polievkové lyžice priamo do bubna práčky počas prania. Do zásobníka na prací prostriedok pridajte klasický prací prášok.

Tento postup zvyšuje bieliaci účinok, takže ho používajte s rozumom – nie je vhodný na každodenné pranie, najmä pri farebnom oblečení, pretože by mohlo dôjsť k vyblednutiu farieb. Ideálne je používať tento trik najmä na biele prádlo alebo odolné škvrny, ktoré iné prostriedky nedokážu odstrániť.

Tento jednoduchý krok vám môže ušetriť čas, peniaze a zároveň dosiahnuť perfektné výsledky pri praní.