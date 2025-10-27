Turistický raj, z ktorého všetci ušli. Mali len pár hodín, aby odišli

Na pobreží Cypru sa kedysi rozprestierala štvrť, ktorú svet poznal ako symbol luxusu a dovolenkových snov. Varosha – súčasť mesta Famagusta – bola v 60. a 70. rokoch minulého storočia jedným z najprestížnejších letovísk v Stredomorí. Dnes však namiesto smiechu dovolenkárov znie mestom len vietor.
Zlaté časy luxusu
Počas 60. rokov začala Varosha prudko rásť. Z pôvodne pokojnej štvrte sa stalo rušné turistické centrum. Rástli tu hotely, apartmány, reštaurácie, obchody a promenády lemované palmami. Miestne pláže patrili k najkrajším na ostrove – biely piesok, tyrkysové more a moderná infraštruktúra priťahovali boháčov z celej Európy aj Blízkeho východu.
V tom čase sa hovorilo, že Varosha má viac ako 40 % všetkých hotelových kapacít Cypru. Navštevovali ju aj svetové celebrity, no skutočnú slávu jej priniesli tisíce bežných turistov, ktorí si sem chodili užívať slnko, more a atmosféru luxusu.
Rok 1974: keď sa raj uzavrel
V lete 1974 sa však všetko zmenilo. Po vojenskom prevrate gréckych nacionalistov nasledovala invázia tureckej armády a Cyprus sa ocitol rozdelený. Keď sa turecké jednotky priblížili k mestu Famagusta, obyvatelia Varoshy dostali príkaz opustiť svoje domovy. Väčšina si myslela, že sa po niekoľkých dňoch vrátia, preto nechali v bytoch osobné veci, fotografie aj nábytok.
Lenže návrat sa nikdy neuskutočnil. Po obsadení mesta bola oblasť Varoshy uzavretá a vyhlásená za vojenskú zónu. Civilistom bol vstup zakázaný. Z rušného letoviska sa tak v priebehu niekoľkých hodín stalo mesto duchov.
Desaťročia ticha za plotom
Po celé desaťročia zostala Varosha opustená a neprístupná. Časom sa zmenila na zvláštnu kombináciu zrúcanín a zarastených ulíc, kde príroda pomaly preberala kontrolu. Stromy prerastali cez balkóny, soľ z mora rozleptávala steny a asfaltové cesty pohlcovala tráva.
Mnohí Cyperčania dodnes považujú Varoshu za symbol rozdelenia ostrova a bolestivú pripomienku konfliktu, ktorý rozdelil grécku a tureckú komunitu.
Nádej po rokoch
Až v roku 2020 došlo k zlomu. Turecké úrady rozhodli o čiastočnom otvorení Varoshy pre verejnosť. Po viac než štyridsiatich rokoch sa tak ľudia mohli opäť prejsť po jej uliciach – hoci len po vybraných častiach.
Dnes Varosha nie je klasickým letoviskom. Nenájdete tu hotely, bary ani dovolenkové rezorty. Namiesto toho pôsobí ako živé múzeum histórie – tiché, prázdne a zároveň fascinujúce. Návštevníci sem prichádzajú nie kvôli oddychu, ale aby videli miesto, ktoré sa zastavilo v čase.
Miesto, ktoré rozpráva príbeh
Varosha dnes pripomína, aká krehká môže byť stabilita a pohoda. Z luxusného prímorského raja sa stal opustený priestor, kde je cítiť nostalgiu aj varovanie.
Ak sa niekedy vyberiete na Cyprus, určite si nájdite čas aj na návštevu tohto mesta duchov. Nie preto, aby ste sa opálili, ale aby ste pochopili, že história niekedy mlčí – no jej ozvena stále znie medzi opustenými hotelmi a zarastenými ulicami.
Faktické údaje v skratke:
- Varosha je časť mesta Famagusta, Cyprus.
- Oblasť bola uzavretá po tureckej invázii v roku 1974.
- Viac ako 40 % hotelových kapacít Cypru sa vtedy nachádzalo vo Varoshi.
- Po roku 2020 bola časť územia opäť sprístupnená verejnosti.