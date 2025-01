Trápia vás zmrznuté prsty? Môže to naznačovať vážne systémové ochorenie

V zime je bežné, že máme studené ruky a nohy. Ale čo ak sa tento problém stane častejšie, alebo je extrémnejší, než by mal byť? Keď by sme sa tým nemali zaoberať a kedy je naozaj čas na lekára? Môže to mať čo do činenia s vaším krvný obehom?

Krvný obeh nie je vždy príčinou

Občas zabudnete rukavice a zistíte, že prsty máte zamrznuté a modré. Po chvíli v teple sa to zlepší, a tak na to zabudnete. „Zlé prekrvenie trápia predovšetkým ženy,“ hovorí sa často. Ale čo ak aj vtedy, keď si rukavice nasadíte, stále cítite chlad a prsty nemenia farbu? Môže to byť signál, že niečo nie je v poriadku. Ak ide o len jeden alebo dva prsty, alebo sa objavia nezvyčajné zmeny farby, je potrebné tomu venovať väčšiu pozornosť a v prípade nejasností sa poradiť s lekárom. Tento jav môže totiž naznačovať vážne ochorenie, ako je systémová sklerodermia.

Prečo sa nám studené prsty môžu stať problémom aj doma?

Keď teplota klesne, je normálne, že naše ruky a nohy sú studené, hlavne ak sme dlho nehybní alebo vystavení chladu. Konečky prstov sú chladnejšie než zvyšok tela, pretože krv má ťažší prístup do okrajových častí tela. Ak sa však po chvíli pohybujeme alebo zahrejeme, tento problém by mal zmiznúť. Ak máte stále chladné prsty aj v teple, môže to naznačovať problémy, ktoré sa týkajú vašej štítnej žľazy, krvného tlaku, cukrovky alebo zvýšeného stresu. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť krvný obeh a spôsobiť, že telo nie je schopné efektívne cirkulovať krv do končatín. Pokiaľ pravidelne chodíte na lekárske prehliadky, je pravdepodobné, že tieto problémy by sa včas odhalili.

Zmeny farby prstov: Čo je to Raynaudov fenomén?

Niektorí ľudia môžu spozorovať, že nielenže prsty zamrznú, ale aj sa zmení ich farba. Tento jav sa nazýva Raynaudov fenomén. V tomto prípade sa farba posledných prstov alebo ich článkov zmení na bielu a prsty môžu byť zároveň necitlivé alebo bolestivé. V ďalších fázach sa prsty môžu začať modrať alebo červenať. Mnoho žien si tento jav môže mylne vysvetliť ako bežný problém a jednoducho ho ignorovať, ale to môže byť nebezpečné. Raynaudov fenomén môže byť primárny, kde príčiny nie sú celkom jasné, ale môže to byť aj sekundárna forma, ktorá súvisí s inými ochoreniami. Preto by ste nikdy nemali tento príznak prehliadnuť, pretože aj malý problém môže signalizovať väčší zdravotný problém.

Aké sú príčiny primárneho Raynaudovho syndrómu?

Pri primárnej forme Raynaudovho syndrómu nie sú príčiny celkom objasnené. Mnoho odborníkov sa domnieva, že môže byť dedičný, pretože niektorí ľudia trpia týmto problémom v rodinách. Ďalšími faktormi, ktoré môžu zohrávať úlohu, sú fajčenie alebo práca s nástrojmi, ktoré produkujú vibrácie. Tí, ktorí majú tento syndróm, by sa mali vyhýbať chladu a dbať na to, aby mali ruky v teple, najmä počas zimy. Vyhnite sa dotyku s mrazivými predmetmi, ako sú zmrazené potraviny, a radšej ich uchopte v rukaviciach alebo s vhodnou ochranou. Ak sa začnú prejavovať príznaky ako mravenčenie alebo pocit chladu v prstoch, skúste ich rýchlo zahriať. Jednoduché trenie prstov alebo ich skrytie pod teplým kabátom môže byť účinné, a to najmä vtedy, ak sa príznaky rýchlo po zahriatí zmiernia. V tomto prípade nedochádza k poškodeniu tkanív, ak sa tieto opatrenia uskutočnia včas.

Sekundárny Raynaudov fenomén – varovanie pred iným ochorením

Keď sa Raynaudov fenomén objaví v spojení s iným ochorením, hovoríme o sekundárnej forme. Tento stav môže byť príznakom závažnejších ochorení, ako je zápal ciev alebo svalov, alebo hormonálne problémy, ako napríklad znížená funkcia štítnej žľazy. V niektorých prípadoch sa tento fenomén môže objaviť aj niekoľko rokov predtým, než sa úplne rozvinie choroba, ktorá ho spôsobuje. Preto by ste rozhodne nemali tento jav ignorovať. Ak sa u vás vyskytujú príznaky ako bolesť, zmena farby prstov, alebo ak sa vyskytujú vredy, môže ísť o vážnejší problém. Tento stav môže narušiť zásobovanie tkanív kyslíkom, čo môže mať za následok trvalé poškodenie pokožky a pomalé hojenie. Preto je dôležité vyhľadať lekársku pomoc čo najskôr.

Systémová sklerodermia – najvážnejšie ochorenie spojené s Raynaudovým fenoménom

Systémová sklerodermia je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje približne 1 z 10 000 až 50 000 ľudí. Okrem Raynaudovho fenoménu sa toto ochorenie prejavuje aj ďalšími vážnymi problémami, ako sú zmeny v pokožke, poruchy v pohybovom aparáte, ale aj poškodenie vnútorných orgánov ako sú pľúca, srdce a obličky. Príčina vzniku tohto ochorenia ešte nie je úplne objasnená, ale v posledných rokoch sa ukázalo, že prevencia, moderná liečba a biologická terapia môžu pomôcť zmierniť jeho priebeh. Tí, ktorí pociťujú zmeny farby prstov, by to nemali ignorovať a mali by sa poradiť s odborníkom. Rýchla diagnostika môže výrazne pomôcť pri zmiernení symptómov a zlepšení kvality života pacienta.