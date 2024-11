Toto pridajte k sušeným hubám. Neskazia sa a mole sa im vyhnú oblúkom

Ak si chcete vychutnať chuť lesných húb aj počas chladných zimných mesiacov, najjednoduchším a najúčinnejším spôsobom ich uchovania je sušenie. Správne usušené huby môžu vydržať celý rok a stále si zachovávajú svoju výraznú vôňu i chuť. Máme pre vás niekoľko praktických rád, ako sušiť huby tak, aby vydržali čo najdlhšie v perfektnej kondícii. Navyše vám prezradíme trik s bobkovým listom, ktorý spoľahlivo odplaší potravinových škodcov.

Ako vybrať tie správne huby na sušenie?

Pred samotným spracovaním je dôležité dôkladne vybrať a očistiť nazbierané huby. Vhodné sú len tie zdravé a pevné, ktoré nevykazujú známky plesne či hniloby. Nožíkom najprv odstráňte všetky hrubé nečistoty, ako sú zvyšky pôdy alebo ihličia. Potom huby dočistite jemným štetcom alebo suchou hubkou. Na sušenie nakrájajte huby na tenké plátky, ktoré by nemali byť hrubšie ako 3 milimetre, aby sa dôkladne vysušili. Ak chcete, môžete použiť aj plátkové strúhadlo či špeciálny krájač na vajíčka.

Sušenie na vzduchu. Trpezlivosť prináša dokonalosť

Jedným z najtradičnejších spôsobov sušenia je prirodzené sušenie na vzduchu. Huby poukladajte na sieťku, mriežku alebo plech s papierom na pečenie. Medzi jednotlivými kúskami nechajte priestor, aby vzduch mohol voľne prúdiť a odvádzať vlhkosť. Ideálne je sušiť huby na vzdušnom mieste s nízkou vlhkosťou, kde sa nemôžu zapariť, čo by mohlo spôsobiť vznik plesní. Pre ďalšie uľahčenie ich môžete navliecť na špagát a zavesiť na suché miesto, kde budú mať prístup k cirkulujúcemu vzduchu.

Sušička. Najefektívnejší spôsob sušenia

Ak máte sušičku na ovocie a zeleninu, určite ju využite! Tento prístroj je ideálny pre rýchle a rovnomerné sušenie. Nakrájané huby rovnomerne rozložte na sušiace pláty a nastavte teplotu na 45 až 50 °C. Počas procesu občas premieňajte jednotlivé pláty, aby sa huby usušili rovnomerne. Výhodou sušičky je, že z húb odstráni všetku vlhkosť, čo zabraňuje ich plesniveniu a znehodnoteniu, a zároveň vám umožní naraz usušiť veľké množstvo.

Sušenie v rúre. Spoľahlivé, aj keď trocha pracnejšie

Rúra je ďalšou možnosťou, ako efektívne usušiť huby. Huby rozložte na plech s papierom na pečenie a vložte ich do rúry, ktorú najskôr zohrejte na nižšiu teplotu, okolo 20 až 30 °C. Po niekoľkých hodinách, keď sa huby začnú sušiť, teplotu zvýšte na 50 až 70 °C. Počas sušenia nechajte dvierka rúry mierne pootvorené, aby mohla vlhkosť unikať. Sušenie môže trvať niekoľko hodín, preto majte trpezlivosť a pravidelne kontrolujte, či sú huby dostatočne suché.

Skontrolujte, či sú huby skutočne suché

Nech už použijete akýkoľvek spôsob sušenia, vždy sa presvedčte, že huby sú dokonale suché. Mali by byť krehké, lámať sa a príjemne mrviť pod prstami. Ak by zostali „gumové“ alebo príliš mäkké, rýchlo by mohli splesnivieť alebo stratiť arómu.

Ako správne sušiť huby?

Uchovanie sušených húb. V čom ich skladovať?

Usušené huby je možné skladovať niekoľkými spôsobmi. Jednou možnosťou je vložiť ich do suchých a čistých sklenených nádob, ktoré môžu byť predtým jemne nahriate, aby sa zabránilo vzniku vlhkosti. Nádoby dôkladne uzavrite a skladujte na chladnom, suchom a tmavom mieste. Ak preferujete, môžete huby vložiť aj do textilného vrecka z pevného materiálu, ktorý zabezpečí dobrú cirkuláciu vzduchu.

Tipy, ako zabrániť škodcom a vlhkosti

Pri skladovaní húb je dôležité zabrániť vniknutiu molí a iných škodcov. Tu je výborným pomocníkom bobkový list – ak do nádoby s hubami vložíte niekoľko lístkov bobkového listu, jeho vôňa mole spoľahlivo odradí. Podobne funguje aj niekoľko klinčekov, ktoré tiež odplašia neželaných návštevníkov. Ďalším trikom je natiahnutie potravinovej fólie cez hrdlo nádoby – fólia zabráni vniknutiu vlhkosti a ešte zvýši ochranu pred škodcami. Pre dodatočnú ochranu pred vlhkosťou môžete do nádoby pridať niekoľko zrniek ryže, ktoré absorbujú prebytočnú vlhkosť.

S týmito jednoduchými, no efektívnymi radami budú vaše sušené huby vždy pripravené na použitie, vynikajúcej chuti a chránené pred znehodnotením či napadnutím hmyzom. Uchované takto, vydržia po celý rok, aby ste si ich mohli vychutnať, kedykoľvek dostanete chuť na kúsok lesa priamo vo svojej kuchyni.