Tento trik vás možno prekvapí. Umývačka zvládne umyť aj veci, ktoré by vás ani nenapadli

Umývačka riadu je neoceniteľným pomocníkom v kuchyni, ktorý vám uľahčí množstvo práce. Okrem toho, že sa postará o umývanie riadu, dokáže zvládnuť aj ďalšie veci, ktoré by ste o nej asi nikdy nepredpokladali. Tento vynález dokáže nielen umyť bežný riad, ale aj celú škálu rôznych predmetov, ktoré vám zjednodušia každodenný život. Vedeli ste, že vaša myčka môže pre vás urobiť aj ďalšie veci, o ktorých ste ani nesnívali? Poďme sa pozrieť na niektoré z nich!

Okrem riadu je možné umývačke zveriť aj iné predmety, ako napríklad odnímateľné poličky z chladničky, otočný tanier z mikrovlnky či kovové filtre v digestoroch. To ale nie je všetko – umývačka zvládne aj rôzne ďalšie neobvyklé predmety, ktoré by vás ani nenapadli. Napríklad pani Jarmila do umývačky vkladá šiltovky – jednoducho ich položí na hrniec, a po umytí sú perfektne čisté. A to je len jeden z mnohých príkladov! V tomto článku vám prinášame ešte viac užitočných tipov, ktoré vám ukážu, ako efektívne využiť tento spotrebič.

Používanie umývačky s rozumom

Myčka riadu je ideálna pre predmety, ktoré sú vyrobené z odolných materiálov, schopných odolať priamemu kontaktu s vodou, tlaku a vyšším teplotám. Ak si nie ste istí, či môže daný predmet ísť do umývačky alebo ide o niečo hodnotné, ako napríklad starý nábytok po babičke, dodržujte základné pravidlá, aby ste predišli poškodeniu.

Vždy zvoľte šetrný program s nižšou teplotou vody, ideálne okolo 40 až 45 °C, ktorý je vhodný na krehké materiály, ako je porcelán. Predmety by ste mali umiestniť do horného koša, aby boli čo najďalej od vykurovacieho telesa, čím predídete ich poškodeniu.

Sprchové hlavice

Ak máte sprchovú hlavicu plnú usadenín vodného kameňa, iste si ju niekedy čistíte manuálne. Skúste však dať túto špinavú hlavicu do umývačky – výsledok vás môže prekvapiť! Myčka riadu vám ušetrí čas aj námahu pri jej čistení a nebude potrebné sa trápiť s ručným umývaním.

Sklenené svietidlá, vázy, svietniky a ďalšie sklenené predmety

Sklo je veľmi populárny materiál v domácnostiach, či už ide o vázy, sviece, alebo rôzne dekoračné predmety. Namiesto toho, aby ste tieto predmety umývali ručne a riskovali ich poškodenie, môžete ich jednoducho vložiť do umývačky. Skvelé je, že myčka dokáže efektívne vyčistiť aj tie najjemnejšie sklenené výrobky bez toho, aby sa poškodili.

Hrebene, kartáče a držiaky

Či už máte kartáč na umývanie chrbta alebo obyčajný hrebienok, myčka si s nimi hravo poradí, ak sú vyrobené z plastu a majú umelé štetiny. Okrem toho do umývačky môžete vložiť aj plastové kartáče a iné pomôcky na osobnú hygienu, ako sú napríklad zubné kefky. Stačí ich zbaviť vlasov a chlpov a nechať ich umyť v umývačke. Čisté, rýchle a efektívne!

Myčka je neoceniteľným pomocníkom pri udržiavaní hygieny v domácnosti, najmä v kúpeľni, kde sa baktérie a iné nečistoty rýchlo množia vďaka vlhkosti. Tento spotrebič vám pomôže nielen udržiavať čistotu, ale aj zbaviť sa mikroorganizmov, ktoré sa môžu nachádzať na rôznych predmetoch.

Hračky pre deti a pomôcky pre domácich miláčikov

Plastové hračky pre deti, ktoré nemajú príliš malé časti, môžu byť bezpečne vložené do umývačky. Ak sú príliš drobné, dajte ich do ochranného sáčku na pranie, aby ste predišli ich strate. Okrem toho sa do umývačky dajú vložiť aj pomôcky pre domácich miláčikov, ako sú silikonové podložky pod misky alebo nádobky na krmivo a vodu. Týmto spôsobom jednoducho udržíte všetky pomôcky pre zvieratá v hygienickom stave.

Vetracie mriežky ventilátorov

Vetracie mriežky sú často ťažko čistiteľné, hlavne v prípade plastových kusov, ktoré majú sieťovú štruktúru. Vložte ich do umývačky a uvidíte, ako sa vráti do pôvodnej podoby. Myčka dokáže efektívne vyčistiť aj tieto problematické predmety, bez toho aby ste museli stráviť hodiny ich umývaním.

Čo a prečo do umývačky nepatrí:

Umelé kvety a plastové organizéry

Rôzne plastové organizéry na kozmetiku, domácnosti alebo záhradu, ako aj umelé kvety, ktoré sa zvyknú hromadiť v domácnostiach, môžu byť bezpečne umyté v umývačke. Tento trik vám pomôže udržať všetky tieto predmety v čistote bez námahy. Mnoho ľudí dokonca do umývačky vkladá aj plastové organizéry na make-up, ktoré sa takto jednoducho zbavia prachu a nečistôt.

Nezabúdajte, že ak máte pochybnosti o tom, či daný predmet zvládne myčka, vždy sa držte zásad opísaných v úvode. Pri používaní šetrného programu a nižších teplotách môžete bez problémov umývať mnoho predmetov, ktoré by ste normálne umývali ručne.

Záhradnícke nástroje a plastové nádobky

Keď sa opäť rozhodnete použiť plastové sadbovače alebo miniskleníky, alebo ak budete chcieť vyčistiť malé záhradnícke nástroje, môžete ich pohodlne vložiť do umývačky, pokiaľ nemajú drevené časti. Tieto praktické predmety sa jednoducho umyjú a vy budete mať všetko pripravené na ďalšie použitie.

Myčka riadu nie je len na umývanie riadu – je to skutočne multifunkčný pomocník v domácnosti, ktorý šetrí váš čas, energiu a zároveň vám umožní udržať domácnosť v čistote a hygiene.