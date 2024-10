Tento rok ma slimáci na záhrade poriadne potrápili. No po vyskúšaní prírodnej novinky sa všetci stratili

Každú sezónu záhradkárov trápia rôzni škodcovia, ktorí ničia ich úrodu. Slimáci patria medzi najbežnejších nepriateľov záhrad.

Slimáky majú v obľube ničiť mladé listy rastlín, dozrievajúce plody a aj niektoré druhy okrasných rastlín. Za jedinú noc dokáže slimák skonzumovať až štvrtinu svojej váhy. Možno sa to nezdá veľa, ale keď sa na vašej záhrade vyskytne viacero slimákov, škody sú hneď viditeľné. Okrem toho po sebe zanechávajú slizovú stopu, ktorá prezradí ich prítomnosť.

Slimáky v komposte

Slimáky najčastejšie vyliezajú po daždi a obľubujú miesta s vlhkou pôdou a hustou vegetáciou, kde majú dostatok potravy. Ak ich nájdete v komposte, je užitočné pridávať tam čerstvo pokosenú trávu. Tá rýchlo začne kvasiť a zvýšená teplota v komposte zničí vajíčka, ktoré slimáky nakladú.

Slimáky majú v prírode prirodzených nepriateľov, medzi ktorých patria vtáky, krtkovia či jašterice. Ak sa s nimi na záhrade stretávate, tu je niekoľko tipov, ako na ne.

Jednoduché pasce na slimáky

Drožďová pasca

Tento rok som vyskúšala jednoduchú drožďovú pascu a fungovala výborne. Potrebujete len zmiešať jednu kávovú lyžičku sušených kvasníc s jednou lyžičkou cukru v teplej vode. Miešajte, kým sa kvasnice úplne nerozpustia a zmes nezačne peniť. Následne túto zmes nalejte do plytkej nádobky alebo tanierika. V záhrade, kde ste videli najviac slimákov, vykopte plytkú jamku a do nej umiestnite nádobku. Mala by byť v rovine so zemou, aby sa do nej slimáky ľahko dostali. Potom už stačí len pascu pravidelne kontrolovať a zmes dopĺňať.

Kávová usadenina

Ďalším tipom, ktorý sa mi osvedčil, je použitie kávovej usadeniny. Rozsypte ju okolo rastlín – slimákom bude robiť problém cez ňu prejsť, a tak sa radšej vyberú hľadať potravu inam. Navyše, kávová usadenina je výborným zdrojom uhlíka pre pôdu. Dávajte však pozor, aby ste ju nerozsypali v príliš hrubej vrstve, pretože by mohla na slnku vyschnúť a odpudzovať vodu.

Ak vám tieto prírodné metódy nepomôžu, môžete vyskúšať chemické prípravky na boj proti slimákom. Ďalšou možnosťou je ísť večer s baterkou na záhradu a slimáky manuálne zbierať. Čo s nimi spravíte potom, je už len na vás.