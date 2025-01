Tento prístroj je potrebné vypnúť cez noc! Úspora na elektrine môže byť výrazne nižšia

Prečo je router veľkým problémom? Aj v noci pracuje a neustále spotrebováva elektrickú energiu! Router: Neviditeľný žrút elektriny počas celej noci!

Výrazy ako „energetickí žrúti“ alebo „vampíri“ často odkazujú na ľudí, ktorí nás dokážu vysať psychicky, ale tieto slová sú aj popisom spotrebičov, ktoré bez nášho vedomia a často aj bez zjavného náznaku spotrebovávajú energiu, a tým pádom nám nepozorovane zvyšujú účty za elektrinu. Zariadenia, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nenáročné na elektrickú energiu, nás môžu pomaly, ale iste, stáť ročne nemalú sumu. Tieto spotrebiče síce na prvý pohľad nevyzerajú, že by zbytočne spotrebovávali energiu, no opak je pravdou. Aj keď ide o malé množstvo energie, nakoniec to na ročnom vyúčtovaní môže tvoriť vyššiu sumu, ako by ste očakávali.

Medzi najväčších energetických žrútov patria spotrebiče, ktoré sú v pohotovostnom režime – teda v tzv. stand-by móde. Tieto zariadenia, ktoré majú zapnuté svetielko, displej alebo tlačidlo, neustále odoberajú energiu, aj keď sú zdanlivo vypnuté. Avšak existuje jeden spotrebič, ktorý pracuje prakticky nepretržite a na jeho paneli blikajú viaceré diódky. Tento spotrebič by ste určite nečakali medzi hlavnými „žrútmi“ – ide o Wi-Fi router.

Router síce na prvý pohľad nevyzerá, že by bol v prevádzke, no v skutočnosti neustále zabezpečuje prenos dát medzi našimi zariadeniami a internetom. Ak doma využívate bezdrôtovú sieť, router je to zariadenie, ktoré neúnavne pracuje na tom, aby všetky dáta prešli cez vašu sieť.

Kým router potrebujeme, musí byť zapnutý. Avšak čo v noci? Veľakrát je totiž zapnutý zbytočne, aj keď v noci nevyužívame internet. Mnoho ľudí si zvyklo nechávať router zapnutý aj počas dovolenky alebo ak sú mimo domu dlhšie. Je to však skutočne potrebné? V mnohých prípadoch si ľudia uvedomujú, že by mohli vypnúť router cez noc, čo by im pomohlo ušetriť energiu. No táto zmena má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Ak sa rozhodnete vypínať router len cez noc, určite si všimnete úsporu na ročnom účte za elektrinu. V priemere môžete ušetriť okolo 30 kWh ročne, čo je v konečnom dôsledku úspora, ktorá sa prejaví na vašich nákladoch za energiu.

Prečo by ste však nemali vypínať router ani počas noci?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo to nemusí byť vždy najlepšia voľba. Záleží to totiž na tom, či máte pripojené ďalšie spotrebiče, ktoré využívajú Wi-Fi pripojenie. Pokiaľ máte doma smart spotrebiče ako chladničky, práčky alebo umývačky riadu, ktorých funkcie nebudú ovplyvnené vypnutím routeru, nemusí to byť až taký problém. Horšie je to však s bezpečnostnými kamerami, alarmovými systémami alebo inými zariadeniami, ktoré sú neustále napojené na Wi-Fi a na ktorých správne fungovanie cez noc závisí.

Vypínaním routera môžete tiež ohroziť stabilitu vášho internetového pripojenia. Niektorí poskytovatelia internetových služieb môžu považovať pripojenie za nestabilné, čo následne môže mať vplyv na rýchlosť a spoľahlivosť vašich internetových služieb. Ak budete router vypínať pravidelne, môže to ovplyvniť aj kvalitu pripojenia a znížiť rýchlosť.

Ďalším dôvodom, prečo by ste router nemali vypínať, sú softvérové aktualizácie. Mnohé routery a pripojené zariadenia vykonávajú pravidelné aktualizácie v noci, kedy je internetová prevádzka nižšia. Ak router vypnete, tieto aktualizácie sa nebudú môcť vykonať, čo môže negatívne ovplyvniť výkon, stabilitu a bezpečnosť pripojenia. To sa týka nielen samotného routera, ale aj spotrebičov, ktoré môžu mať naplánované aktualizácie v týchto hodinách.

Ak sa teda rozhodnete, že necháte router zapnutý aj počas noci, uistite sa, že máte plnú kontrolu nad tým, aké zariadenia sú k nemu pripojené a či je naozaj nutné, aby fungoval nonstop.