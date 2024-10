Sušička môže v domácnosti narobiť veľa problémov. Bežné situácie, ktorým sa môžete vyhnúť

V dnešnej dobe si mnohé domácnosti bez sušičky nevedia predstaviť život. No tento pomocník môže občas spôsobiť nepríjemnosti, ak sa oňho správne nestaráme. Na čo si teda treba dať pozor pri kúpe a používaní sušičky?

Pravidelné čistenie

Sušičky majú tendenciu rýchlo sa zanášať rôznymi nečistotami a zvyškami z oblečenia. Preto je dôležité po každom cykle sušičku dôkladne vyčistiť. Ak sa tento krok zanedbáva, veľmi rýchlo sa to prejaví na jej funkčnosti. Moderné modely často ani neumožnia spustenie, pokiaľ nie sú dostatočne vyčistené, čo vás núti pravidelne odstraňovať všetky usadeniny a udržiavať zariadenie v optimálnom stave. Tento postup pomáha predchádzať častým poruchám, predĺži životnosť sušičky a zníži riziko vzniku požiaru.

Nebezpečenstvo požiaru

Riziko požiaru je jedným z najvážnejších problémov spojených s používaním sušičiek. Keďže sušičky pracujú s vysokým výkonom a teplotami, je nevyhnutné dbať na to, aby neboli umiestnené na koberci alebo blízko záclon. Zabezpečte tiež, aby sa do blízkosti sušičky nedostala voda – to znamená, že by nemala byť umiestnená pri sprche alebo pri kuchynskom dreze. Ak máte sušičku a práčku nad sebou, dbajte na to, aby sušička bola vždy hore, aby sa predišlo problémom v prípade, že by práčka začala pretekať. Sušička by mala byť zapojená priamo do zásuvky, nie cez rozdvojku alebo predlžovačku.

Vysoká spotreba energie

V dnešnej dobe mnohých ľudí trápi práve vysoká spotreba energie, ktorú sušičky majú. Hoci to nie je možné úplne eliminovať, niektoré tipy môžu pomôcť. Napríklad nespúšťajte sušičku poloprázdnu – radšej počkajte, kým ju naplníte, ale zároveň ju nepreťažujte, aby sa prádlo nedosuší a nemuseli ste zapínať dodatočný program. Sušičku je najlepšie používať v čase, keď je lacnejší tarif za elektrinu, a zvoliť kratšie sušiace cykly.

Ak chcete ušetriť na prevádzke sušičky a využívať ju menej, sušte v nej hlavne veľké kúsky prádla, ktoré by sa inak dlho sušili, zatiaľ čo menšie kúsky môžete klasicky sušiť na sušiaku alebo vonku.

Týmto spôsobom môžete získať maximum zo svojej sušičky bez zbytočných rizík a zároveň ušetriť energiu a peniaze.