Sušené kvety do jesenných kytíc. Tieto rastliny radšej nepoužívajte, inak sa vám výsledok nepodarí

Chcete si doma vytvoriť príjemnú jesennú atmosféru? Skúste si naaranžovať sušené kvety, ktoré dodajú vášmu interiéru šmrnc. Poradíme vám, ako na to, a tiež vás upozorníme, aké kvety sa na sušenie vôbec nehodia.

Kvetinové dekorácie pre každé ročné obdobie

Kvetiny a sušené rastliny môžete využiť ako krásnu dekoráciu počas celého roka. Stačí, keď si ich nazbierate, necháte vysušiť a pustíte sa do tvorby. Sušené kvety skvele doplnia akýkoľvek interiér a sú ideálne pre širokú škálu štýlov.

Kvetiny, ktorým sa vyhnúť

Ak chcete, aby sa vám sušenie podarilo, nikdy nezhromažďujte mokré alebo vlhké kvety. Tie sa totiž veľmi ťažko sušia a často plesnivejú alebo strácajú svoju pôvodnú farbu. Ak si omylom prinesiete vlhkú rastlinu domov, dajte ju najprv do vázy s malým množstvom vody a počkajte, kým nepreschne. Až potom ju môžete začať sušiť. Vyvarujte sa aj zbieraniu plne rozkvitnutých kvetov, pretože ich okvetné lístky pri sušení rýchlo opadávajú.

Kvety, ktoré sú ideálne na sušenie

Hortenzie

Tieto kvety vyzerajú nádherne aj po vysušení, ak ich zberáte v správny čas. Najlepšie je zbierať ich v polovici septembra, keď sú kvety úplne rozvinuté.

Slamienky

Slamienky sú perfektné pre sušenie, ak ich nazbierate ešte predtým, než úplne rozkvitnú. Ich kvety zostanú krásne celé roky a môžu slúžiť ako dekorácia na dlhý čas.

Ruže

Ruža je klasickou voľbou, ktorá nikdy nesklame. Po usušení majú ruže romantický nádych a môžu si uchovať krásu po dlhú dobu. Pred sušením odstráňte listy, zastrihnite stonky a kvety zaveste stonkami nahor na suché miesto.

Výroba kytice zo sušených kvetín

Limonium

Limonka je skvelým doplnkom do kytíc alebo iných dekorácií. Jej kvety sú v tvare kalicha a nájdete ich v modrej, ružovej či bielej farbe. Suší sa v tieni a postupne.

Bodliaky

Bodliaky sa v suchých kyticiach dobre vynímajú, a môžete ich nechať v ich prirodzenej farbe alebo ich natrieť zlatou či striebornou farbou.

Levanduľa

Ak chcete, aby si levanduľa zachovala svoju vôňu a krásu, zbierajte ju počas slnečných dní, keď kvety ešte nie sú úplne rozvinuté.

Ďalšie vhodné rastliny

Na sušenie môžete použiť aj mnoho iných kvetov, ako napríklad klematis, šalviu, chrpy, georgíny, nechtíky či sléz. Výber závisí len na vašich preferenciách.

Správne techniky sušenia

Aby sa kvety správne usušili, potrebujú suché, tmavé a vzdušné miesto. Každý druh však môže vyžadovať inú metódu sušenia, preto je dôležité zvoliť tú najvhodnejšiu.

Sušenie vo vode

Do vázy nalejte asi 1,5 cm vody a vložte do nej kvety. Ako budú kvety postupne absorbovať vodu, začnú sa sušiť. Tento proces trvá zhruba 10 dní. Táto metóda je vhodná pre ruže, hortenzie, georgíny či rebríček.

Sušenie v mikrovlnnej rúre

Ak potrebujete kvety usušiť rýchlejšie, môžete použiť mikrovlnku. Je to rýchla metóda, ktorá navyše zachová farbu kvetov. Kvety vložte do nádoby so silikagélom a sušte na nízkom výkone. Tento spôsob je vhodný pre nechtíky, prvosienky, šalviu či rozmarín.

Sušenie na vzduchu

Najjednoduchším a najznámejším spôsobom je sušenie na vzduchu. Zviažte kvety do zväzkov a zaveste ich stonkami hore na tmavé miesto s teplotou okolo 25 °C. Sušenie trvá zhruba 1 až 5 týždňov, v závislosti od druhu kvetov.

Ako aranžovať sušené kvety?

Sušené kvety sa často vkladajú do váz, no skvelo vyzerajú aj v košíkoch alebo starých hrncoch. Pri ich aranžovaní vložte prvú kvetinu šikmo do vázy a ďalšie postupne ukladajte krížom cez seba.

Ozdobné vence

Sušené kvety môžete tiež využiť na výrobu vencov. Potrebujete len základný korpus a drôtik alebo špagát, ktorými pripevníte kvety. Môžete použiť aj šišky, obilie či dekoratívne stuhy.

Tieto jednoduché rady vám pomôžu vytvoriť krásne jesenné dekorácie, ktoré oživia každý priestor vo vašom domove.