Súkromie v ohrození. Ako nás môžu chytré telefóny sledovať a odovzdávať informácie

Dnešná doba špiónov už nevyžaduje ľudský faktor – na túto úlohu postačia technológie, akými sú napríklad smartfóny. Dnes už málokto používa klasický tlačidlový telefón. „Väčšinou sú to fanúšikovia nostalgie alebo starší ľudia,“ poznamenáva Karol, štyridsiatnik z Bratislavy, ktorý, ako väčšina z nás, využíva výhody smartfónu. Avšak vtipkovať na účet používateľov „tlačítkáčov“ nemusí byť úplne namieste.

Aj keď pôsobia zastaralo, tlačidlové telefóny vás, na rozdiel od moderných smartfónov, nevedia sledovať. Ako je to možné? Vysvetlenie je jednoduché. Smartfóny sú vybavené mikrofónom, ktorý dokáže zachytiť vaše rozhovory. Túto funkciu síce viete v nastaveniach vypnúť, no existujú aplikácie, ktoré môžu váš telefón premeniť na skutočné špehovacie zariadenie.

Záznamy, ktoré odhaľujú súkromie

Existuje množstvo aplikácií schopných monitorovať hovory, konverzácie a dokonca aj aktivity na internete. Napríklad aplikácia FlexiSpy, ktorú rodičia často využívajú na sledovanie telefónov svojich detí.

Používatelia však zahŕňajú aj zamestnávateľov, ktorí chcú dohliadať na svojich zamestnancov počas pracovnej doby. Inštaláciou aplikácie do telefónu sa stačí už len pripojiť a sledovať informácie, ktoré sa nahrávajú do cloudu. Ako zistíte, že je váš telefón pod dohľadom?

„Prejaví sa to najmä spomalením telefónu, pretože špehovacie aplikácie vyžadujú veľa dát,“ uvádza odborníčka na informačné technológie. Dodáva však, že modernejšie verzie špehovacích aplikácií pracujú nenápadne – neukladajú hlasové nahrávky, ale textové prepisy, ktoré sú menej dátovo náročné.

Ďalšie senzory, ďalšie možnosti sledovania

Ak chcete minimalizovať špehovanie, môžete aplikáciám zakázať prístup k mikrofónu. To však nemusí byť dostatočná ochrana. Telefóny obsahujú ďalšie citlivé senzory, ako sú akcelerometre a gyroskopy.

Akcelerometre využívajú športové aplikácie na sledovanie pohybu, zatiaľ čo gyroskop spracováva údaje o polohe a zlepšuje orientáciu zariadenia – často v kombinácii s GPS. Podľa odborníkov sú tieto senzory dostatočne citlivé na zachytávanie jemných pohybov, ktoré môžu v určitých prípadoch odhaliť viac, než by sme si priali.

Spôsoby, ako vás môže chytrý telefón špehovať

Sociálne siete a údaje, ktoré im prezradíte

Nepríjemnou skutočnosťou špehovacích aplikácií je, že ich činnosť často ani nespozorujeme. Veľa z nich nepotrebuje ani povolenie na prístup k údajom o pohybe! Podľa štúdie z roku 2019, ktorú uskutočnila TU Berlín, dokážu informácie z akcelerometra odhaliť nielen vašu polohu, ale aj aktivitu, zdravotný stav, vek, fyzické vlastnosti, dokonca aj povahové rysy a emocionálny stav.

Takéto informácie majú vysokú cenu pre firmy, ktoré by vedeli efektívne prispôsobovať ponuku produktov konkrétnemu zákazníkovi. K otázke, či sociálne siete ako Meta (materská firma Facebooku a Instagramu) alebo Google tieto informácie využívajú, sa väčšina spoločností stavia odmietavo. No realita je taká, že neexistuje spôsob, ako si overiť ich lojalitu. Preto je iba na vás, ako dôverne si pustíte aplikácie do svojho súkromného života.