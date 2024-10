Špeciálny odstraňovač plesní vás zbaví problému za pár minút. Vyrobíte si ho doma a nestojí vás nič

Pleseň v kúpeľni alebo iných častiach domu môže byť nielen nevzhľadná a nepríjemná na pohľad, ale tiež spôsobuje zápach a predstavuje zdravotné riziko. Ako sa jej účinne a lacno zbaviť?

Prevencia a včasná reakcia

Najlepším spôsobom, ako bojovať proti plesniam, je predísť ich vzniku. Ak bývate v dome so zvýšenou vlhkosťou alebo máte kúpeľňu bez okien, musíte venovať pozornosť prevencii. Inštalácia ventilátora alebo časté vetranie pomocou otvorených dverí môže výrazne pomôcť. Rovnako tak môžete ošetriť steny špeciálnym protiplesňovým náterom a do miestností umiestniť nádoby so soľou, ktorá pomáha absorbovať prebytočnú vlhkosť.

Ak sa už pleseň objaví, neváhajte a riešte problém okamžite, pretože sa rýchlo šíri.

jedlá sóda, zubná pasta a ocot Foto: depositphotos.com

Efektívny domáci prostriedok

Základom na boj proti začínajúcej plesni sú obyčajné suroviny, ktoré pravdepodobne nájdete v každej domácnosti. Potrebujete len jedlú sódu, ocot a klasickú bielu zubnú pastu. Zmiešajte ocot so sódou a zubnou pastou do konzistentnej zmesi.

Takto pripravenú zmes naneste na papierové utierky a priložte ich na miesta zasiahnuté plesňou. Nechajte pôsobiť približne hodinu. Ak ste použili väčšie množstvo octu, odporúča sa počas tejto doby kúpeľňu nepoužívať, aby ste sa vyhli intenzívnym výparom.

Dokončovacie čistenie

Po uplynutí času odstráňte utierky a dôkladne vyčistite postihnuté plochy. Na škáry alebo ťažšie dostupné miesta môžete použiť starú zubnú kefku, ktorá vďaka svojim štetinkám prenikne aj do úzkych medzier. Potom opláchnite miesto teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Ak vám neprekážajú chemické prípravky, môžete postriekať postihnuté miesta špeciálnym prípravkom proti plesniam.

Na záver nezabudnite miestnosť dôkladne vyvetrať, aby ste minimalizovali vlhkosť a zabránili ďalšiemu výskytu plesní.