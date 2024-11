Slováci začali vo veľkom dávať zemiaky do umývačky riadu. Tento trik rieši jeden zásadný problém

Príprava zemiakov vie byť zdĺhavá, najmä ak máte doma čerstvú úrodu zo záhradky. Po umývaní a lúpaní zemiakov zostáva často aj neporiadok v dreze, čo pridáva ďalšiu vrstvu práce. Mnohí preto radšej siahnu po jednoduchšom pokrme. Existuje však trik, ktorý dokáže tento proces zjednodušiť na minimum: využitie umývačky riadu. Zemiaky sa vďaka nej dajú pohodlne a rýchlo vyčistiť bez potreby ďalšieho ručného drhnutia či zbytočného neporiadku.

Jednoduchý a rýchly trik

Ak chcete efektívne vyčistiť väčšie množstvo zemiakov, postačí ich vložiť do prázdnej umývačky, konkrétne do horného koša. Spustite krátky cyklus umývania, no vynechajte čistiacu tabletu. Počas približne desiatich minút sa zemiaky umyjú dočista bez toho, aby ste museli vynaložiť akékoľvek úsilie. Tento spôsob oceníte najmä pri väčšom množstve zemiakov, pretože takto výrazne šetríte čas aj energiu.

Ako zabrániť aby zemiaky neboli čierne

Po očistení zemiakov často dochádza k ich nežiaducemu tmavnutiu, čo znižuje ich estetickú kvalitu. Aby ste tomu predišli, vložte ich do misky so studenou vodou. Nízka teplota vody totiž spomaľuje oxidačné procesy, takže zemiaky si zachovajú svoju svetlú farbu. Ak chcete mať zemiaky v optimálnom stave aj po niekoľkých hodinách, môžete ich nechať vo vode pokojne až 24 hodín.

Pre tých, ktorí sa ponáhľajú a potrebujú udržať svetlosť zemiakov ešte efektívnejšie, existuje jednoduché riešenie – pridajte do vody trochu kyseliny. Stačí kvapka citrónovej šťavy alebo malá dávka octu. Tieto prísady upravia pH vody, čo ešte viac obmedzí oxidáciu a udrží zemiaky svetlé.

Správna príprava zemiakov na varenie

Varenie zemiakov na správnu konzistenciu a chuť nemusí byť zložité, ak zvolíte vhodný druh. Ideálnou voľbou sú voskovité zemiaky, najlepšie žlté alebo červené, ktoré si pri varení zachovajú jemnú, krémovú štruktúru.

Ďalším dôležitým faktorom je dĺžka varenia, ktorá závisí od veľkosti zemiakov. Menšie kúsky nakrájané na kocky sa varia približne 10 až 15 minút, zatiaľ čo celé väčšie zemiaky potrebujú 20 až 25 minút, aby dosiahli dokonalú konzistenciu. Ak chcete zistiť, či sú uvarené, vyskúšajte ich prepichnúť vidličkou. Ak sa vidlička zasunie bez námahy, zemiaky sú pripravené na servírovanie.

Tento trik s umývačkou riadu teda nielenže šetrí čas a námahu, ale vám aj umožní vychutnať si dokonale pripravené zemiaky bez zbytočného neporiadku.