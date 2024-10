Slováci začali na kľučky vešať obyčajné poháre. Tento trik už pomohol tisíckam ľudí

S príchodom súmraku sa u mnohých z nás, najmä u žien a dievčat, dostavuje pocit nepokoja. Tento pocit je obzvlášť intenzívny, keď ste sami doma alebo sa nachádzate v neznámom prostredí, napríklad na hoteli či v chate uprostred prírody. Ak je chata vzdialená od civilizácie, pocit osamelosti sa ešte znásobuje.

Kým cez deň môže byť prostredie príjemné a pokojné, po zotmení sa všetko mení. Šum vetra, praskanie podláh či rôzne iné neznáme zvuky dokážu spôsobiť nepríjemné napätie. Strach z nečakaných hostí tak môže rýchlo nahradiť pokojný pocit z dovolenky. Jednoduchý trik proti vlámaniu

Čo teda robiť, aby ste sa večer cítili bezpečne a mohli bez obáv zaspať? Ako sa vyhnúť tomu, že vás každé zaškrabanie alebo buchot vytrhne zo spánku?

Existuje jednoduché a prakticky bezplatné riešenie. Najskôr si overte, že máte zamknuté dvere a, ak je to možné, zapnutý bezpečnostný reťazec. Potom stačí vziať obyčajný sklenený pohár a zavesiť ho na kľučku dverí. Môžete použiť aj porcelánový hrnček, alebo zavesiť dva poháre jeden na druhý.

Ak by sa niekto pokúsil otvoriť dvere, pohár by pri stlačení kľučky spadol a rozbil sa, čo by spôsobilo hluk, ktorý vás okamžite prebudí a potenciálneho zlodeja vystraší.

Ak máte kľučku, ktorá sa pri otvorení neotáča, skúste na ňu pripevniť malý zvonček alebo položte pred dvere plechovky, ktoré sa pri pokuse o otvorenie dverí prevrhnú a narobia hluk. Týmto spôsobom budete mať väčšiu istotu, že vás nič neprekvapí, a ak by sa niekto pokúsil dostať do vášho domova, určite to zistíte.

Letné mesiace sú obdobím dovoleniek, kedy trávime viac času mimo domova, na cestách alebo v rekreačných objektoch. Práve vtedy nás častejšie trápia obavy zo zlodejov.

Bezpečnosť aj na dovolenke

Obávate sa, že by do vášho hotelového izby počas vašej neprítomnosti niekto vkĺzol? Jednoduché riešenie je zavesiť na dvere ceduľku s nápisom „NERUŠIŤ“, ktorá môže odradiť prípadných zlodejov, pretože navodzuje dojem, že izba nie je prázdna.

Pred odchodom z izby sa vždy uistite, že sú okná dobre zavreté. Na chatách a chalupách sa tiež odporúča prekryť kľúčovú dierku, aby sa cez ňu nedalo pozerať dovnútra. Tento tip sa síce väčšinou týka rekreačných objektov, no pri moderných hotelových izbách to zvyčajne nie je potrebné, pretože už nemajú tradičné kľúčové dierky.