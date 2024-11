Slováci si zbytočne zvyšujú účty za elektrinu: Koniec roka 2024 môže priniesť nepríjemné prekvapenie

Ešte pred pár rokmi nebola spotreba elektriny v domácnostiach veľkou témou. Dnes však čelíme novej realite, kde je každé ušetrené euro na energiách dôležité. Elektrina sa stala drahou komoditou a očakáva sa, že jej ceny už pravdepodobne nikdy neklesnú na úroveň, ktorú sme poznali v minulosti. Preto je dôležité, aby si Slováci osvojili nové návyky pri jej využívaní a vyhli sa zbytočným chybám, ktoré môžu výrazne zaťažiť rodinný rozpočet.

Prečo ponuky dodávateľov nemusia byť také výhodné, ako sa zdajú?

Hoci ceny elektrickej energie na burzách v Európe za posledné mesiace klesajú, koneční spotrebitelia na Slovensku tento pokles v peňaženke takmer nepocítia. Dodávatelia totiž často uprednostňujú vlastné zisky pred znižovaním cien pre domácnosti. To vedie k rôznym taktikám, ktoré môžu spotrebiteľov zmiasť a nalákať ich na zdanlivo výhodné ponuky.

Jedným z najčastejších trikov, na ktorý by si Slováci mali dať pozor, je ponuka fixácie cien elektriny. Táto možnosť môže na prvý pohľad pôsobiť ako dobrý spôsob, ako si ochrániť rozpočet pred ďalším zdražovaním. Realita však môže byť iná. Fixácia cien sa zvyčajne ponúka na obdobie dvoch až troch rokov, počas ktorých budete platiť pevne stanovenú sumu. Ak však ceny elektriny na trhu klesnú, čo je veľmi pravdepodobné, znamená to, že za elektrinu zaplatíte viac, než by bolo potrebné.

Ďalším problémom sú prísne zmluvné podmienky. Predčasné ukončenie zmluvy býva takmer nemožné bez zaplatenia vysokých sankcií, ktoré môžu dosahovať stovky eur. Tieto poplatky si dodávatelia uplatňujú ako kompenzáciu za rozdiel medzi vašou fixovanou cenou a nižšou aktuálnou trhovou cenou. Preto je dôležité každú takúto ponuku dôkladne zvážiť a poradiť sa, či je pre vás skutočne výhodná.

Najčastejšie chyby, ktoré Slováci robia pri používaní elektrických spotrebičov

Veľa domácností na Slovensku si stále neuvedomuje, že významnú časť elektriny spotrebovávajú nesprávnym zaobchádzaním s bežnými spotrebičmi. Hoci si mnohí myslia, že najväčšími „žrútmi“ energie sú veľké zariadenia, ako je práčka alebo chladnička, v skutočnosti ich môžu predbehnúť malé spotrebiče, ktoré sa používajú každý deň.

Jedným z najväčších vinníkov je rýchlovarná kanvica. Táto bežná súčasť mnohých kuchýň má vysokú spotrebu energie, a to najmä v prípadoch, keď ju používate neefektívne. Ak napríklad do kanvice nalejete viac vody, než potrebujete, výrazne sa predĺži čas ohrevu, čo automaticky zvyšuje spotrebu elektriny.

Jednoduchý trik na šetrenie pri používaní kanvice

Aby ste predišli plytvaniu energie, vždy si presne odmerajte množstvo vody, ktoré potrebujete. Ak neviete odhadnúť potrebné množstvo, môžete najprv naplniť šálky vodou a tú následne preliať do kanvice. Tento jednoduchý postup vám zabezpečí, že ohrievate len toľko vody, koľko naozaj potrebujete. Takto môžete dlhodobo ušetriť nielen energiu, ale aj peniaze na účtoch za elektrinu.

Malé zmeny, veľké úspory

Aj drobné úpravy v správaní môžu priniesť značné úspory. Dôležité je zamyslieť sa nad tým, ako využívate všetky elektrické zariadenia vo svojej domácnosti. Napríklad namiesto zapnutia televízora na pozadí zvoľte hudbu z rádia alebo si znížte jas na obrazovke. Naučte sa rozlišovať, ktoré zariadenia môžu byť vypnuté, keď ich nepoužívate, a vyhnite sa nechávaniu nabíjačiek v zásuvkách, ak nie sú aktívne.

Pravidelnou kontrolou a údržbou spotrebičov, vedomým používaním elektriny a rozvážnym prístupom k ponukám dodávateľov môžete predísť zbytočne vysokým účtom. Každý krok smerom k úsporám vám pomôže nielen chrániť vašu peňaženku, ale aj prispieť k znižovaniu spotreby energií v širšom kontexte. Koniec roka 2024 tak môže byť o niečo príjemnejší, ak sa naučíme využívať elektrinu rozumne.