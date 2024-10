Slováci robia vážnu chybu s elektrinou. Koncom roku 2024 sa to môže nepríjemne prejaviť na účtoch

V minulosti sa spotreba elektrickej energie v domácnostiach príliš neriešila, dnes je situácia úplne iná. A to nie je zlá vec, pretože šetrenie energiami sa stalo nevyhnutnosťou. S najväčšou pravdepodobnosťou sa už nikdy nevrátime k nižším cenám elektriny, ktoré sme poznali v minulosti. Dodávatelia skúšajú rôzne triky

Hoci ceny elektriny na európskych burzách zaznamenávajú pomerne rýchly pokles, slovenskí dodávatelia tento trend v cenách pre konečných spotrebiteľov zohľadňujú len veľmi neochotne. Namiesto toho sa pokúšajú vymyslieť stratégie, ako na zákazníkoch viac zarobiť, čo sa môže v konečnom dôsledku nepríjemne vypomstiť.

Pravdepodobne ste už dostali ponuku na fixáciu cien elektriny, ktorá na prvý pohľad vyzerá lákavo. Táto možnosť sa zväčša objaví po miernom znížení cien a zdá sa, že ide o výhodnú ponuku. V skutočnosti vám však dodávateľ ponúka dlhodobú viazanosť na dva až tri roky, počas ktorých budete platiť pevne stanovenú sumu. Problémom je, že sa očakáva ďalší pokles cien, čo by znamenalo, že ste na tom vlastne prerobili.

Dodávatelia sa navyše chránia zmluvnými podmienkami, ktoré vám takmer znemožnia ukončiť zmluvu predčasne. Ak sa o to pokúsite, počítajte s vysokými sankciami, ktoré môžu dosahovať aj stovky eur. Tieto pokuty odrážajú stratu, ktorú by dodávateľ utrpel v prípade rozdielu medzi vašou pevnou a aktuálnou nižšou cenou. Najčastejšie chyby pri používaní spotrebičov

Veľa slovenských domácností robí ďalšiu chybu v neefektívnom používaní spotrebičov. Ľudia si často myslia, že najväčšiu spotrebu má chladnička alebo práčka, ale to nie je celkom pravda. V skutočnosti najviac energie zbytočne míňajú malé spotrebiče.

Zvlášť sa to týka rýchlovarnej kanvice. Aj keď je zapnutá len krátko, spotrebuje veľké množstvo energie, keďže pracuje veľmi intenzívne. Ak ju navyše naplníte zbytočne veľkým množstvom vody, trvá dlhšie, kým ju ohreje, a vy tak zbytočne míňate elektrinu.

Preto by ste mali vedieť presne, koľko vody potrebujete na počet šálok, ktoré idete pripraviť. Ak to neviete odhadnúť, naplňte šálky vodou a tú následne prelejte do kanvice. Týmto spôsobom použijete presne toľko vody, koľko potrebujete, a vyhnete sa zbytočnému plytvaniu energie.