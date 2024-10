Slováci platia za vodu zbytočne vysoké účty. Problém často začína na toalete

Toalety patria medzi najväčších spotrebiteľov vody v domácnostiach, predstavujú až tretinu celkovej spotreby. Novšie splachovacie systémy umožňujú zvoliť si, koľko vody použijete, no staršie modely túto voľbu neponúkajú. Tie dokážu na jedno spláchnutie minúť až 12 litrov vody, čo je o 7 litrov viac, než by ste potrebovali.

Keď si spočítate, koľkokrát denne splachujete a pridáte k tomu ďalších členov rodiny, množstvo vody, ktoré takto míňate, môže byť šokujúce. Nejde pritom len o zbytočné plýtvanie vzácnym zdrojom, ale aj o vyššie účty. Nemusíte však hneď investovať do výmeny toalety, aby ste začali šetriť.

Riešenie s pieskom

Jednoduchým trikom na zníženie spotreby vody je naplniť plastovú fľašu pieskom a vložiť ju do nádržky na vodu. Táto fľaša zaberie miesto, ktoré by inak zaplnila voda, čím pri každom spláchnutí ušetríte minimálne liter. V priebehu mesiaca tak môžete znížiť spotrebu vody o stovky litrov. Pozor však na nevhodné predmety, ako sú tehly, ktoré by sa mohli rozpadnúť a upchať mechanizmus splachovania.

Rovnako si dajte pozor na pretekanie toalety. Ak máte podozrenie, že záchod preteká, skúste pridať do nádržky potravinárske farbivo. Po niekoľkých minútach skontrolujte vodu v mise – ak sa zafarbila, toaleta preteká a treba ju opraviť.

Ďalším tipom na šetrenie je vyhýbať sa splachovaniu odpadkov do záchodu. Na to máte odpadkový kôš a zbytočné splachovanie odpadkov znamená zvýšenú spotrebu vody a teda aj vyššie náklady.

Ako efektívnejšie využívať vodu v domácnosti

Pri umývaní zubov či holení nenechávajte vodu plynúť zbytočne. V horúcom období si môžete vodu na pitie nachladiť v chladničke, aby ste nemuseli čakať, kým kohútik začne tiecť studenou vodou. Umývačka riadu je efektívnejšia než ručné umývanie, pretože spotrebuje menej vody. Vodu zo sušičky bielizne môžete využiť na čistenie podláh či odpadkových košov. Úsporné sprchové hlavice dokážu výrazne znížiť spotrebu – niekedy až o 5 litrov za minútu.

Nárast problémov so zásobovaním vodou pociťujeme čoraz viac aj v našich regiónoch. Preto je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako s vodou narábame. Aj malé zmeny v bežných návykoch môžu priniesť veľkú úsporu. Šetriť vodu neznamená zložité opatrenia, stačí len trochu snahy a pozornosti.