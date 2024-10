Slováci čelia novým trikom zlodejov: Ak uvidíte toto na vašich dverách, je čas na obozretnosť

Mnohí Slováci práve vyrážajú na dovolenky – či už za slnkom k moru, alebo na túry do hôr. Tento čas však predstavuje príležitosť aj pre zlodejov, ktorí rátajú s tým, že domy zostanú prázdne. Často im situáciu uľahčujú aj samotní dovolenkári, ktorí sa svojimi plánmi chvália na sociálnych sieťach a tým im prakticky poskytujú presný rozvrh, kedy nie sú doma.

Zlodeji využívajú nepozornosť dovolenkárov

Slováci sú známi pre svoju remeselnú šikovnosť, no bohužiaľ, podobne sú na tom aj zlodeji, ktorí využívajú každý možný trik na to, aby sa dostali do opustených domov a bytov. Dnes už nejde len o jednotlivcov, ktorí konajú sami, ale o organizované skupiny, ktoré používajú čoraz prepracovanejšie taktiky.

Tieto skupiny sú mimoriadne ťažko odhaliteľné, pretože pracujú rýchlo a presne. Ich metódy sú tak pokročilé, že dokážu prekonať aj moderné bezpečnostné systémy a často sú o krok vpred pred políciou. Nedávne prípady ukázali, že aj keď sú obyvatelia miest ostražití a snažia sa zlodejom predísť, títo profesionáli dokážu obísť aj zvýšené bezpečnostné opatrenia.

Jedným z najnovších spôsobov, ako zlodeji zisťujú, či je niekto doma, je použitie priehľadnej pásky, ktorú nalepia na zámok dverí. Zlodeji si potom jednoducho počkajú a sledujú, či niekto z pásky pretrhne – ak zostane neporušená, vedia, že dom je prázdny a bezpečný na vykradnutie.

Známky, že vás zlodeji sledujú

Ak zlodeji zistia, že páska na dverách je nepoškodená, môžu si byť istí, že sa do domu nikto nevrátil. To im dáva signál, že sa môžu pokúsiť o vlámanie. Naopak, ak je páska porušená, obyvateľ sa vrátil a zlodeji sa zvyčajne poobzerajú po inom cieli. Tento trik však často prehliadame, pričom ho môžeme zameniť za detinskú hru alebo nevinnú náhodu.

Ďalšia taktika, ktorú používajú, spočíva v umiestnení drobného predmetu, napríklad sušienky, pod rohožku. Ak sa sušienka po pár dňoch nachádza na mieste v neporušenom stave, zlodeji usúdia, že nikto nebol doma. Ak je sušienka rozbitá, je jasné, že dom nie je opustený a pre nich by vlámanie predstavovalo väčšie riziko.

Ako ochrániť svoj dom počas dovolenky

Ak plánujete odísť na dovolenku, zabezpečenie vášho domova by malo byť prioritou. Kamerové systémy alebo alarmy môžu zlodejov odradiť, no existujú aj jednoduchšie spôsoby, ako vytvoriť dojem, že váš dom nie je opustený. Inteligentné osvetlenie, ktoré sa môže zapínať a vypínať v nastavených intervaloch, alebo svetlá ovládané na diaľku cez aplikáciu v telefóne, môžu pomôcť zmiasť zlodejov a vytvoriť dojem, že v dome stále niekto je.

Dobrý plán a vhodné opatrenia môžu zabrániť nepríjemným prekvapeniam po návrate z dovolenky. Zabezpečte svoj majetok a nenechajte zlodejom šancu konať!