Skákajúca práčka sa môže rýchlo poškodiť. Tento jednoduchý problém vyriešite za pár sekúnd

Určite poznáte ten pocit, keď vaša práčka pri odstreďovaní doslova „tancuje“ po podlahe, škrípe a posúva sa zo strany na stranu. Tento nepríjemný zvuk vám môže pripadať, akoby vám každú chvíľu padla na hlavu celá domácnosť. Možno sa obávate, že sa niečo pokazí, alebo že sa práčka poškodí tak, že vám rozbije kachličky či dlažbu.

Nebojte sa, takéto nehody sú veľmi nepravdepodobné. Zlú správu pre vás však mám, pretože aj keď sa nič vážne nestane, tento hluk môže byť nielen rušivý, ale aj spôsobovať vážne problémy s vaším domácim spotrebičom. Ak sa problém nezistí sám, budete musieť urobiť niekoľko jednoduchých kontrol, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa väčším poškodeniam.

Skontrolujte prádlo v bubne

Ak práčka nie je zvyčajne „tanečnicou“, možno je príčinou len nesprávne rozloženie oblečenia v bubne. Ak sa vám práčka začne triasť, zastavte ju, otvorte bubon a pozrite sa, či sa oblečenie nespravilo do veľkej zamotanej gule. Stáva sa to najmä pri praní posteľného prádla alebo ak ste do bubna nahádzali rôzne druhy oblečenia, ktoré sa navzájom spájajú.

Ak zistíte, že je oblečenie zle rozložené, stačí, aby ste ho jemne oddelili. Najmä u veľkých kusov prádla, ako je povlečenie na periny alebo vankúše, nezabudnite zapnúť všetky gombíky alebo zipsy. Keď sú tieto položky prázdne a voľné, zachytávajú zvyšok oblečenia a spôsobujú nevyvážené rozloženie, čo následne vedie k nežiaducim vibráciám.

Podobný problém nastáva aj v prípade, že práčka má príliš plný bubon. Aby sa zabránilo poškriabaniu podlahy, odporúča sa naplniť práčku len do polovice jej kapacity. Prádlo by malo mať dostatok priestoru na pohyb pri odstreďovaní. Menej preplnená práčka taktiež zabezpečí lepší výsledok prania.

Nastavenie nôh práčky

Ak sa vaša práčka neustále pohybuje po podlahe a žiadny z predchádzajúcich krokov problém nevyriešil, je možné, že jej nohy nie sú rovnomerne nastavené. Pokúste sa práčku pohýbať zo strany na stranu. Ak sa vám to podarí, znamená to, že nie je dostatočne stabilná. V tomto prípade sa nohy práčky dotýkajú podlahy pri otáčaní bubna, čo spôsobuje nepríjemné otrasy.

Našťastie, nastavenie nôh je veľmi jednoduché. Všetky nohy na práčke sú nastaviteľné. Ak je jedna noha príliš krátka, môžete ju predĺžiť pomocou kľúča. Naopak, ak je príliš dlhá, skráťte ju. Ak nohy nie sú nastaviteľné, môžete podložiť kratšiu nohu preglejkou alebo iným stabilným materiálom.

Skontrolujte prepravné skrutky

Ak máte novú práčku a zistíte, že sa správa nevhodne, nezabudnite na jeden veľmi dôležitý krok – odstránenie prepravných skrutiek. Tieto plastové skrutky slúžia na zablokovanie bubna počas prepravy, aby sa pri transporte nehýbal. Zvyčajne sú jasne farebné a ľahko rozoznateľné. Ich odstránenie je potrebné pred začatím používania práčky.

Ak ste prepravné skrutky odstránili, no nohy sú nastavené správne a oblečenie v bubne je rovnomerne rozložené, môže byť problém niekde inde – konkrétne v tlmičoch práčky. Tieto časti sú zodpovedné za pohlcovanie vibrácií, ktoré vznikajú počas otáčania bubna, a ak sú poškodené alebo opotrebované, môžu byť príčinou poskakovania práčky. Oprava týchto tlmičov je však zložitejšia, preto bude lepšie zavolať odborníka.