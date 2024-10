Sametky: Malé nebezpečenstvo vo vašej záhrade aj domácnosti. Ako ich spoznať a vyhnúť sa nepríjemnostiam?

Poznáte sametky? Malí, no problémoví votrelci

Hoci o nich možno ani netušíte, s veľkou pravdepodobnosťou ste sa s nimi už stretli. Sametky, parazity z rodu Neotrombicula autumnalis, sú drobné roztoče, ktoré sa objavujú najmä na konci leta a začiatkom jesene. Larvy týchto roztočov sú také malé, že ich voľným okom ľahko prehliadnete, no následky ich prítomnosti pocítite na vlastnej koži. Sú nepríjemné pre ľudí aj zvieratá a spôsobujú podráždenie pokožky, svrbenie či dokonca vyrážky.

Kde ich nájdete a prečo by ste sa im mali vyhnúť?

Sametky si užívajú vlhké, tienisté prostredie – bežne ich nájdete na listoch, tráve alebo lavičkách. Stačí sa na chvíľu posadiť alebo prejsť blízko týchto miest a máte ich „spoločníkov“ na pokožke či na srsť vašich domácich miláčikov. Ich larvy sa totiž ľahko zachytia na koži alebo chlpatej srsti, odkiaľ sa neskôr presunú na hostiteľa a spôsobujú problémy.

Čo dokážu larvy a prečo ich nemožno podceňovať?

Hoci dospelé sametky sú pre človeka neškodné, larvy predstavujú úplne iný príbeh. Tieto drobné parazity sa prichytia na koži, kde začnú vylučovať enzýmy, ktoré im pomáhajú rozkladať kožné bunky. Týmto spôsobom získavajú výživu, no pre hostiteľa to znamená svrbenie, podráždenie a miestami aj bolestivé pupienky. Škrabanie síce prináša dočasnú úľavu, no môže situáciu zhoršiť – miesto sa môže zapáliť alebo vznikne drobná infekcia.

Štípance od lariev sametky Foto: www.shutterstock.com

Ako rozpoznať príznaky a čo robiť pri kontakte?

Príznaky uhryznutia lariev sametiek zahŕňajú začervenanie, svrbenie a malé opuchnuté vyrážky, ktoré sa často objavia až o niekoľko hodín neskôr. U ľudí sa najčastejšie vyskytujú okolo lemov oblečenia či v ohyboch kože – napríklad na členkoch alebo zápästiach. Zvieratá, ktoré trávia čas vonku, môžu mať problém v oblasti labiek alebo okolo uší.

Aby ste zmiernili svrbenie, umyte postihnuté miesto vlažnou vodou s mydlom a ošetrite dezinfekčným prostriedkom. Ak sa podráždenie nezlepší, môže byť nápomocné použiť antihistaminiká.

Ako sa chrániť pred sametkami?

Najlepšou obranou je prevencia – pred pobytom v záhrade alebo na miestach, kde sa sametky často vyskytujú, aplikujte repelent na pokožku či na srsť domácich zvierat. Ak preferujete prírodné riešenia, môžete si pripraviť jednoduchý domáci repelent zmiešaním vody s niekoľkými kvapkami levanduľového oleja. Levanduľa je pre sametky odpudzujúca, takže takto ošetrená pokožka či srsť zvierat môže pomôcť znížiť riziko kontaktu s týmito drobnými škodcami.

Nenechajte sa zaskočiť týmito drobnými, no nepríjemnými parazitmi. Chráňte seba aj svojich domácich miláčikov a predídete tak nechceným následkom, ktoré môžu sametky spôsobiť.

zdroj: Maison et travaux