Rýchla nátierka z pečených paprík. Recept, ktorý v roku 2026 zatienil klasický vlašák

Nátierky z pečenej zeleniny patria dlhodobo medzi obľúbené súčasti modernej kuchyne a pečené červené papriky v nich hrajú výraznú úlohu. Ich prirodzene sladká chuť sa pečením ešte zvýrazní a v kombinácii s kvalitným olejom, jemným syrom a cesnakom vzniká krémová nátierka, ktorú si mnohí obľúbili ako alternatívu ku klasickým majonézovým šalátom.
Postup tejto nátierky je spracovaný aj vo videu na YouTube
Nejde o žiadnu novinku jednej sezóny – podobné recepty sú známe v rôznych kuchyniach už roky. V poslednom období sa však tento typ nátierky objavuje čoraz častejšie v domácnostiach aj na receptových portáloch, najmä vďaka svojej jednoduchosti, variabilite a ľahšiemu zloženiu.
Recept na nátierku z pečených paprík
Suroviny:
- 4–5 väčších červených paprík
- 1 strúčik cesnaku
- 2 lyžice olivového oleja
- 2 lyžice ricotty alebo iného jemného čerstvého syra
- 1 lyžica citrónovej šťavy
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie podľa chuti
- štipka chilli alebo údenej papriky (voliteľné)
Postup prípravy
Pečenie paprík
Rúru predhrejte na 200 °C. Papriky rozkrojte na polovice, odstráňte semienka a položte ich na plech šupkou nahor. Pečte približne 20–25 minút, kým šupka nezačne tmavnúť a miestami sa oddeľovať od dužiny. Tento krok je dôležitý pre rozvinutie chuti.
Olúpanie
Upečené papriky vložte do misy a prikryte ich, aby sa zaparili. Po niekoľkých minútach pôjde šupka ľahko stiahnuť, čo zabezpečí hladkú konzistenciu výslednej nátierky.
Mixovanie
Očistené papriky vložte do mixéra spolu s cesnakom, olivovým olejom, ricottou, citrónovou šťavou, soľou a korením. Mixujte do hladka. Ak je nátierka príliš hustá, môžete pridať trochu oleja alebo malé množstvo vody.
Dochutenie
Na záver nátierku ochutnajte a dolaďte podľa vlastných preferencií. Chilli alebo údená paprika dodajú jemne pikantný či dymový tón, viac citrónovej šťavy zase zvýrazní sviežosť.
Praktické tipy
- Papriky je možné piecť aj na grile alebo na suchej panvici, čím získajú jemne dymovú chuť.
- Nátierka vydrží v chladničke v uzatvorenej nádobe približne 2–3 dni.
- Hodí sa na chlieb, bagetu, hrianky, ale aj ako dip k zelenine alebo krekrom.
- Recept sa dá jednoducho obmieňať pridaním byliniek, orechov alebo iného druhu syra.
Nátierka z pečených paprík je príkladom receptu, ktorý spája jednoduchú prípravu, dostupné suroviny a výraznú chuť. Neobsahuje zložité postupy ani exotické ingrediencie a zároveň ponúka ľahšiu alternatívu k tradičným nátierkam založeným na majonéze. Práve preto sa objavuje čoraz častejšie v domácom varení a receptových zbierkach ako praktická a chutná voľba na každý deň.