Rýchla cesta k dokonale vychladenému šampanskému. Najrýchlejšie metódy, ako ho schladiť

Šumivé vína, akými sú šampanské, prosecco, cava a rôzne iné sekty, sa tradične podávajú vychladené, aby sa naplno vychutnala ich svieža a osviežujúca chuť. Správna teplota je kľúčová pre maximálny pôžitok z tohto nápoja a zároveň zabráni tomu, aby sa pri otváraní fľaše špunt vystrelil. Ak ste však zabudli dať fľašu do chladničky včas a hodiny k Novému roku sa už neúprosne krátia, nezúfajte! Existujú efektívne spôsoby, ako šampanské rýchlo schladíte.

K akému teplotnému rozsahu sa šampanské najviac hodí?

Pre optimálnu chuť a arómu šumivých vín, ako je šampanské, je najlepšia teplota medzi 6 až 7 °C. Tento rozsah je o niečo vyšší než teplota, na ktorú by mala byť nastavená chladnička (okolo 4 °C). Ak máte predpoklad, že ste nechali šampanské v chladničke celú noc, je dobré ho vybrať približne 15 až 20 minút pred plánovaným otvorením fľaše, aby sa jemne ohrialo na ideálnu teplotu.

Ak ste nemali čas na dlhé chladenie a fľašu ste dali do chladničky len krátko pred polnocou, nie je to problém. Tri hodiny chladenia sú obvykle úplne postačujúce na to, aby šampanské dosiahlo požadovanú teplotu, ktorá poteší vaše chuťové poháriky.

Tip na záver: Počas prípitku nezabudnite uchopiť pohár za stopku. Tak zabránite tomu, aby sa víno zahrialo vplyvom tepla z vašich rúk.

Ako veľmi ochladiť víno?

Nie všetky šumivé vína sú rovnaké, a preto aj teplota, pri ktorej ich podávame, môže ovplyvniť celkový zážitok. Napríklad ročníkové šampanské, červené alebo ružové šumivé vína získa oveľa výraznejšiu chuť, keď sú ochladené na 10-12 °C. Takéto vína sú bohatšie a plnšie, a preto nižšia teplota môže potlačiť ich jemné arómy.

Naopak, pre menej kvalitné sekty, ktoré nechcete nechať vyniknúť v prílišných detailoch, je lepšie ich schladiť viac, aby ich chuť bola príjemne osviežujúca a neagresívna. Takto aj menej kvalitné vína môžu byť skutočne lahodné – aspoň do chvíle, kým vás nezabolela hlava z príliš veľkého množstva.

Rýchle schladenie šampanského. Ako to zvládnuť bez stresu?

Ak sa chystáte rýchlo schladiť šampanské, najúčinnejší spôsob, ako to dosiahnuť, je ponoriť fľašu do ľadovej vodnej kúpele. Kombinácia ľadu a vody ochladí fľašu veľmi rýchlo, pričom nápoj môžete ochutnávať už po 15 minútach. Ale pozor, samotný ľad nestačí.

Vylepšenie ľadového kúpeľa

Aby ste urýchlili proces chladenia, pridajte do kúpele soľ. Kuchynská soľ totiž znižuje bod tuhnutia vody, čím sa voda ochladí rýchlejšie a efektívnejšie. S týmito trikmi môžete dosiahnuť požadovanú teplotu v rekordnom čase.

Pri tejto metóde je dôležité, aby bola fľaša úplne ponorená v ľadovej vode. Ak nemáte dostatočne veľkú nádobu na ľad, použite napríklad veľký hrniec alebo kuchynský drez. Tieto možnosti fungujú rovnako dobre.

Alternatívne metódy, ktoré tiež fungujú

Aj keď je ľadová kúpeľ naozaj najrýchlejšia, existujú aj iné spôsoby, ako šampanské ochladiť, ak nemáte k dispozícii veľa ľadu alebo vhodnú nádobu.

V akých pohároch podávať sekt?ň

Mokrá utierka a mraziak

Ak nemáte k dispozícii veľa ľadu, môžete skúsiť zabaliť fľašu do mokrej utierky a vložiť ju na približne 30 minút do mrazničky. Táto metóda je veľmi účinná, pretože mokrá utierka zlepší cirkuláciu chladu okolo fľaše a ochladí ju rýchlejšie než samotné vloženie fľaše do mrazničky.

Aj keď samotné chladenie v mraziaku nie je ideálne, v kombinácii s mokrou utierkou je táto metóda bezpečná a účinná. Musíte si však dávať pozor, aby ste fľašu nezabudli, pretože to môže mať katastrofálne následky – zamrznuté šampanské, to už nebude ideálne!

Mrazničky pre poháre?

Ak máte len niekoľko hostí a prípitok je to, na čo sa chystáte, môžete si dať len poháre do mrazničky. Za 10 minút budú poháre pripravené na to, aby ste si užili osviežujúci nápoj, a to bez obáv zo zriedenia vína alebo ovplyvnenia jeho chuti.

Chladiace gule alebo tyče

Ak nechcete používať klasické kocky ľadu, ktoré môžu riediť nápoj, môžete vyskúšať chladiace gule alebo tyče. Tieto špeciálne nástroje môžu byť umiestnené do pohárov, čím ochladia nápoj bez toho, aby zmenili jeho chuť. Takto si užijete šampanské v plnej paráde, bez narušenia jeho pôvodnej kvality.

Týmto spôsobom môžete za pár minút dosiahnuť perfektnú teplotu šampanského bez zbytočného čakania, čo je ideálne pre každú slávnostnú príležitosť.