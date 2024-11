Rozprávky pre malé Pastelky prinášajú Knihu džunglí (video)

Filantropický projekt Rozprávky pre malé Pastelky už 17. decembra príde s premiérou prvej časti dvojdielnej audioadaptácie legendárnej Knihy džunglí od Rudyarda Kiplinga. Pozvanie účinkovať v tomto projekte prijali aj viacerí známi slovenskí herci.

Rozprávky pre malé Pastelky spájajú čaro hovoreného slova s podporou budovania pomoci nevidiacim a slabozrakým a verejnej zbierky Biela Pastelka. Cieľom je súčasne vytvárať povedomie o potrebe pomoci nevidiacim a slabozrakým.

Pre tých zvedavejších je už dostupný aj trailer, do ktorého poskytla hudbu Veronika Vitázková. Prvý diel audiodaptácie knihy džunglí pribudne 17. decembra večer na youtubovom kanáli https://www.youtube.com/@RozpravkypremalePastelky/videos.

Podpora zbierky Biela Pastelka

Projekt je zameraný na podporu verejnej zbierky Biela Pastelka. Ide o verejnú zbierku, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, a teda na financovanie takých aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka súčasne patrí medzi desať najväčších zbierok na Slovensku.

Režisér a dramaturg Tibor Frlajs priblížil ako projekt Rozprávky pre malé Pastelky vznikal. „Naša kolegyňa, Kristína Csuz Jursová, mala priateľa, ktorý postupne strácal zrak. Zistili, že pre nevidiace deti je nahraných veľmi málo rozprávok. Oslovili preto naše dabingové štúdio, kde robíme kurzy pre deti a dospelých,“ priblížil režisér.

Profesionálni herci aj ľudia z kurzov

Projekt ho veľmi zaujal, pretože sám dávno v Levoči načítaval knihy pre nevidiacich.

„Bola to neuveriteľne ťažká robota, asi jedna z najťažších robôt, ktoré som robil. Zvukoví majstri boli väčšinou nevidiaci. Tí nám dávali zabrať, pretože všetky nezrovnalosti počuli trikrát viac ako iní,“ popísal režisér projektu a dodal, že aj vďaka tejto skúsenosti pristúpil na to, že by sa rozprávky pre nevidiace deti mohli nahrávať v ich štúdiu.

Do projektu prizvali ako profesionálnych hercov, tak aj ľudí z kurzov. „Oslovil som môjho dávneho kamaráta z detstva Václava Šuplatu, o ktorom si neskromne myslím, že je jeden z najlepších píšucich autorov rozprávok. Projektom bol nadšený a postupne nám dodával rozprávky,“ priblížil Frlajs.

S projektom začali pred rokom a pol a Šuplata za ten čas dodal 13 rozprávok, ktoré zdramatizovali a obsadili ich kurzistami a profesionálnymi hercami.

Viac ako 1,3 milióna stiahnutí

Rozprávky pre malé Pastelky majú na svojom youtubovom kanáli už viac ako 6,5 tisíca fanúšikov a viac ako 1,3 milióna zhliadnutí. „To je neuveriteľné. Máme aj nádherné odozvy od ľudí, že sa im rozprávky páčia a deti sú s nimi spokojné,“ doplnil režisér a spresnil, že každá rozprávka trvá v priemere 20 minút.

Pripravovanou rozprávkou je práve Kniha džunglí. „Asi po dvojmesačnej práci a hľadaní v archívoch som si uvedomil, že v takejto forme po tak známej veci ako Kniha džunglí ešte nikto nesiahol. Tak som poprosil o pomoc kolegyňu Kristínu Fačkovcovú, ktorá pre nás na motívy románu urobila dvojdielnu adaptáciu,“ priblížil Frlajs.

Svoje hlasy hlavným postavám prepožičali profesionáli ako napríklad Ivan Romančík, Miroslav Noga, Ivo Gogál, Milan Bahul, Lukáš Frlajs či Petra Gažíková Lángová. „Určite si pozrite upútavku. Poslucháči sa môžu tešiť na spracovanie Knihy džunglí aké ešte nezažili,“ uzavrel Frlajs.

Mediálnym partnerom agentúra SITA

Agentúra SITA a jej portál sita.sk sa stali mediálnym partnerom projektu a predseda predstavenstva Róbert Király vyjadril v mene agentúry radosť z podpory.

„Sme nesmierne radi, že SITA podporuje v závere roka 2024 tento projekt, ktorý je na Slovensku lídrom v budovaní povedomia o potrebe pomoci nevidiacim a slabozrakým,“ konštatoval Király.

V predvianočnom čase SITA prinesie rozhovor so zástupcom autora myšlienky Rozprávok pre malé Pastelky, spoločnosti CODES Brand House a rovnako producentskej spoločnosti Art Heart.