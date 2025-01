Rozpoznajte skutočný pôvod masla a dávajte prednosť čerstvým výrobkom

Bez ohľadu na ročné obdobie sa najväčšie predaje masla vyskytujú tesne pred Vianocami. Určite ste si už všimli, že cena tejto obľúbenej potraviny sa pred koncom roka výrazne zvyšuje. Výška nárastu cien sa môže meniť v závislosti od konečnej sumy, ktorú spotrebiteľ zaplatí. Tento rok však môžeme očakávať mimoriadne vysoké ceny – nie je vylúčené, že maslo dosiahne cenu až osemdesiat eur, čím prekoná doterajšie rekordy.

Príťažlivá ponuka. Komu je určená?

Takáto situácia je sama o sebe nepríjemná, avšak českí predajcovia k nej pridávajú ešte jeden nezvyčajný aspekt. Spotrebitelia môžu naraziť na maslo, ktoré prešlo procesom, o ktorom možno ani netušia. Ide o situáciu, kedy bolo maslo nie len zamrazené, ale aj skladované až dva roky, následne rozmrazené a až potom vystavené na predaj v obchodoch.

Agrárny zväz upozornil na tento problém a objasnil, že ide o maslo pochádzajúce z európskych materiálnych rezerv. Tieto rezervy zahŕňajú potraviny a základné potreby, ktoré sa uchovávajú pre mimoriadne situácie či krízy. Zamrazenie masla je logické opatrenie, ktoré zaručí dlhšiu trvanlivosť v čase potreby. V čase núdze sa na kvalite takýchto zásob menej dbá. Avšak pravidelne sa tieto zásoby obnovujú – prečistením starého masla a jeho opätovným zamrazením nové nahradzujú tie staršie.

Netradične však pôvodné maslo nie je zasielané priamo do obchodných kontajnerov. Namiesto toho sa rozmrazuje a následne distribuuje do obchodov, kde končí na regáloch. V niektorých krajinách sa predaj takéhoto masla vyhýba, pretože obchody nechcú svojim zákazníkom ponúkať výrobky s týmto typom histórie. Českí obchodníci však na takúto možnosť neodmietajú – lacná cena tohto masla im prináša vlastný zisk a navrch. Môžu ho ponúkať spotrebiteľom za nižšiu cenu, no otázkou zostáva, či je táto zľava skutočne pre zákazníka dostatočná výhoda.

Ako rozoznať takto dlho skladované maslo

Možno sa pýtate, či takáto prax neporušuje nejaké zákony alebo predpisy. V skutočnosti áno – rozdelenie masla na dve kategórie umožňuje práve takýto postup. Zatiaľ čo čerstvé maslo má byť predané do 20 dní od dátumu výroby, tzv. stolové maslo (často označované ako „dvojka“) možno predávať až do dvoch rokov od výroby, ak bolo v tomto čase zamrznuté.

Takto dlhodobo skladované maslo spadá do druhej kategórie. V podstate nemusí byť takéto maslo poškodené, avšak odborníci varujú, že dlhodobé skladovanie v mrazničke môže negatívne ovplyvniť jeho konzistenciu a chuť. Maslo môže nadobudnúť aj jemnú pachuť, no nemalo by predstavovať zdravotné riziko.

Predajne s maslom zvyčajne nerozlišujú medzi čerstvým a dlho skladovaným produktom a snažia sa predávať stolové maslo bez odlíšenia od čerstvého. Ako teda identifikovať takéto maslo? Z vyššie uvedeného textu vyplynulo, že je potrebné venovať pozornosť dátumu výroby produktu. Okrem toho sa takéto maslo často vyrába v zahraničí, čo je ďalší kľúčový ukazovateľ. Na základe týchto znakov je možné spoznať, či kupované maslo patrí do kategórie dlhodobo skladovaného produktu. V porovnaní s domácimi alternatívami môže byť aj za výrazne nižšiu cenu.