Rosenie okien s dvojitým zasklením. Ako by ste mali proti tomu zabrániť?

Rosenie okien s dvojitým zasklením je pomerne častý jav, ktorý však môže v niektorých prípadoch narobiť viac problémov, než by sme čakali. A čo ak sa medzi dvoma sklami objaví vlhkosť? Je to niečo, s čím sa nedá nič robiť, alebo existuje spôsob, ako tomu predísť? Pozrime sa na to podrobnejšie.

Mráz, rosenie a zahmlievanie okien – čo sa za tým skrýva?

Určite ste si už všimli, že v minulosti zima pravidelne prinášala nádherné, mrazom pokryté okná, na ktorých sa tvorili zaujímavé ľadové ornamenty. Kým to malo svoje čaro, súčasné moderné technológie okná veľmi zlepšili a my už žiadne takéto krásne ozdoby zvonku na oknách nevidíme. V skutočnosti to však nie je negatívum, pretože to znamená, že naše okná sú teraz omnoho lepšie izolované, teplejšie a účinnejšie chránia pred vonkajším chladom.

Ak sa námraza tvorí na vonkajšej strane okien, znamená to, že vonku panujú skutočne mrazivé teploty. Na druhej strane, ak sa kondenzujú kvapky vody na okne z vnútornej strany, je to znamenie, že okno je studené, vzduch v miestnosti je teplý a zároveň vlhký. To však nie je jediný problém, ktorý môže nastávať – občas sa totiž môže stať, že sa okná rosia aj medzi dvojitými sklami. Ako si poradiť s týmto neobvyklým javom?

Prečo sa medzi dvojitými sklami objavuje vlhkosť?

Dvojité sklá sú dnes bežnou súčasťou moderných okien. Tento spôsob zasklenia sa nepoužíva len v starších oknách s klasickým rámom, ale aj v nových plastových, drevených alebo komorových oknách. Mnohí si možno ani neuvedomujú, že medzi vrstvami skla sa nachádza špeciálny plyn, ktorý má dôležitú úlohu pri zlepšovaní izolačných vlastností okien.

Medzi sklá sa často vkladá plyn ako argón, kryptón alebo xenón, ktorý sa vyznačuje nízkou tepelnou vodivosťou. To znamená, že pomáha minimalizovať tepelné straty a tým zvyšuje efektivitu okien pri izolovaní tepla. Tento plyn by však nemal reagovať na teplotu ani na vlhkosť vzduchu. V ideálnych podmienkach sa teda medzi dvojitými sklami kvapky vody tvoriť nemajú.

Ak sa však predsa len medzi oknami objavia vodné kvapky, ide o problém. Tento jav naznačuje, že došlo k porušeniu tesnenia, čo umožnilo preniknutie vlhkého vzduchu medzi sklá. Keď tento vlhký vzduch narazí na chladnejšiu sklenenú vrstvu, kondenzuje a vytvoria sa viditeľné kvapky vody. Tento proces je prirodzený, ale jeho následky môžu byť veľmi nepríjemné, ak sa problém neodstráni.

Problémy spôsobené zlým tesnením

Kondenzácia medzi dvojitými sklami nie je problém, ktorý by mal byť ignorovaný. Ak sa voda pravidelne hromadí medzi sklami, môže to naznačovať problém so tesnením. Vzduch, ktorý sa dostane do tejto uzavretej medzery, môže byť nielen vlhký, ale v niektorých prípadoch aj zapríčiniť degradáciu plynov, ktoré sa nachádzajú medzi sklami. Tento jav môže následne viesť k zníženiu izolačných vlastností okien a ich celkovému zhoršeniu.

Aj keď sa kvapky vody medzi sklenými vrstvami môžu nakoniec vypariť, problém stále pretrváva. Kondenzácia nie je náhodný jav, ale jasný signál, že okno potrebuje opravu. Ak sa tento problém nevyrieši včas, môže to viesť k ďalším technickým problémom, ako je znížená tepelná izolácia a vyššie náklady na vykurovanie.

Čo robiť, aby sa okná medzi sklenými vrstvami nerosili?

Ak sa s týmto problémom stretnete, nezúfajte, pretože to neznamená, že budete musieť vymeniť celé okná. Najlepším riešením je kontaktovať odborníka, ktorý sa na daný problém pozrie a vykoná potrebné opatrenia. V mnohých prípadoch stačí vymeniť tesnenie medzi sklami, čo môže okná opäť úplne obnoviť.

Je veľmi dôležité, aby ste sa do opravy okien nepúšťali sami, pretože nesprávna manipulácia s oknami alebo nesprávne zvolené materiály môžu problém ešte viac zhoršiť. Okrem toho je potrebné si byť vedomý, že záruka na okná je často dlhšia ako na iné komponenty, ako sú pánty a kľučky. V Slovenskej republike môže záruka na okná a rámy trvať od 5 do 10 rokov, zatiaľ čo záruka na tesnenie a izolačné vlastnosti sa môže pohybovať od 10 do 15 rokov.

Preto, ak sa stretnete s problémom s dvojitým zasklením, pozrite sa do zmluvy s dodávateľom okien a zistite, či ešte máte nárok na opravu v rámci záručnej doby. Ak sa rozhodnete pre kúpu nových okien, nezabudnite si overiť, aká je záruka na jednotlivé komponenty a ako prebieha proces reklamácie v prípade problémov. Týmto spôsobom sa vyhnete možným nepríjemnostiam a zabezpečíte si, že vaše okná budú opäť spoľahlivé a energeticky úsporné.