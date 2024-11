Rekordná likvidácia myší. Stačí vám vedro a cez noc bude plné hlodavcov

Či už máte problém s myšami vo svojom dome, na chate alebo v iných priestoroch, nemusíte hneď siahať po drastických metódach, ako sú pasce alebo jed. Existuje spôsob, ako tieto nezvané návštevy odchytiť živé a bezpečne ich vypustiť späť do prírody bez toho, aby ste im spôsobili ujmu.

Tradičné pasce. Prečo by ste ich mali zvážiť až ako poslednú možnosť?

Klasické mechanické pasce alebo otrávené návnady sú obľúbené hlavne pre svoju dostupnosť, no spôsob, akým fungujú, je často krutý. Mechanická pasca môže myš zabiť okamžite, no v mnohých prípadoch len zraní alebo uväzní bez rýchleho výsledku. Na druhej strane, jedovaté prípravky spôsobujú pomalú a bolestivú smrť. Ani jedno z týchto riešení nie je vhodné, ak sa snažíte k prírode správať zodpovedne.

Stále viac ľudí preto hľadá šetrnejšie metódy, ako sa myší zbaviť. Jednoduchá domáca pasca, ktorú si môžete vyrobiť sami, vám umožní problém vyriešiť bez zabíjania.

Ako si vyrobiť jednoduchú, no účinnú pascu na myši?

Táto pasca je ideálna pre tých, ktorí nechcú myšiam ublížiť, ale potrebujú ich bezpečne odchytiť. Čo budete potrebovať?

Vyberte vhodnú nádobu. Najlepšie je použiť hlboký kýbeľ alebo hrniec, ktorý už nepoužívate. Dôležité je, aby myš nemohla z nádoby vyliezť. Pripravte mechanizmus. Na vrch nádoby vytvorte jednoduchý „padací mostík“. Zo silnejšieho kartónu vystrihnite kruh, ktorého priemer bude o niečo menší ako priemer nádoby. Do hornej časti nádoby vyvŕtajte dve protiľahlé diery, cez ktoré prevlečiete drevenú paličku alebo tenkú tyčku. Kartón upevnite na tyčku tak, aby sa mohol pod hmotnosťou myši prepadnúť. Pridajte návnadu. Doprostred kartónového kruhu umiestnite niečo lákavé, napríklad kúsok syra, slaniny alebo starého chleba. Dôležité je, aby vôňa bola dostatočne silná na prilákanie myší. Umiestnenie pasce. Postavte pascu na miesto, kde ste zaznamenali pohyb myší – blízko múrov, rohov miestnosti alebo v pivnici. Stačí nechať pascu cez noc a pravdepodobne ráno zistíte, že ste chytili nejedného votrelca.

Čo robiť s chytenými myšami?

Chytiť myš je len prvý krok. Ak by ste ju vypustili príliš blízko svojho domova, je veľká pravdepodobnosť, že sa vráti. Myši majú vynikajúcu pamäť na prostredie a pokiaľ sa u vás cítili bezpečne, budú hľadať cestu späť.

Odneste ich ďalej. Ak chcete myš skutočne presťahovať, mali by ste ju odniesť minimálne niekoľko kilometrov od vášho domova. Ideálne je zvoliť miesto, kde nebude v blízkosti ľudské sídlo.

Vyberte vhodnú lokalitu. Les alebo pole je pre myši prirodzené prostredie, kde si dokážu nájsť potravu a úkryt. Určite ich však nevypúšťajte v meste – myši sa veľmi rýchlo rozmnožujú a mohli by spôsobiť problémy v danej oblasti.

Správne manipulujte. Chytenú myš umiestnite do uzavretej nádoby s malými otvormi na vzduch, aby ste ju mohli bezpečne transportovať.

Ako predísť návšteve myší v budúcnosti?

Najlepším riešením je problémom predchádzať. Myši sa často dostávajú do priestorov, kde nájdu potravu alebo úkryt. Nasledujúce kroky vám pomôžu minimalizovať riziko:

Využitie prírodných odpudzovačov . Myši neznášajú vône, ako je cesnak, rozmarín či eukalyptus. Rozmiestnite tieto bylinky na miesta, kde by mohli myši preniknúť.

Myši neznášajú vône, ako je cesnak, rozmarín či eukalyptus. Rozmiestnite tieto bylinky na miesta, kde by mohli myši preniknúť. Identifikácia vstupných bodov. Skontrolujte svoj dom alebo chatu na prítomnosť malých otvorov, ktoré by mohli myšiam slúžiť ako dvere. Najčastejšie ide o zle utesnené okná, prieduchy alebo otvory pre domáce zvieratá.

Zabezpečenie miest vstupu. Utiahnite všetky štrbiny a otvory, ktoré by mohli slúžiť ako prístupové body. V prípade potreby použite tesniace materiály alebo iné zábrany.

Udržiavanie poriadku. Myši sú priťahované zvyškami jedla a drobkami. Dbajte na pravidelné čistenie a skladovanie potravín v uzavretých nádobách.

Pomocou tejto jednoduchej, no účinnej pasce sa myší zbavíte rýchlo a šetrne. Ak navyše dodržíte preventívne opatrenia, ich návratu môžete účinne zabrániť. Myši síce patria do prírody, no váš domov rozhodne nie je tým správnym miestom pre ich život.