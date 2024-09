Reishi a jej účinky na rakovinu a zdravie čriev – Nové vedecké poznatky

Reishi patrí medzi najviac cenené funkčné huby v tradičnej čínskej medicíne. Jedná sa o drevokaznú špongiu, ktorá je v celej Ázii považovaná za symbol dlhovekosti a šťastia. Nazývajú ju aj ako huba kráľov či božská huba.

Podľa odborníkov je to dané predovšetkým tým, že huba obsahuje stovky rastlinných zlúčenín, ako sú beta-glukány, glykoproteíny, aminokyseliny alebo terpény. Tie sú známe pre svoje blahodárne účinky na ľudské zdravie. Aj vďaka týmto látkam boli u reishi preukázané antioxidačné a protizápalové vlastnosti.

V tradičnej čínskej medicíne je hojne využívaná aj ako podpora liečby cukrovky či rakoviny. Z pohľadu modernej medicíny v tomto smere ešte neexistuje dostatok štúdií, ktoré by tieto účinky preukázali. Avšak podľa National Cancer Institute je látka PSK (polysacharid-K), ktorá je obsiahnutá v Reishi, napríklad v Japonsku schválenú adjuvantnú (dodatočná liečba, ktorá sa podáva po primárnej liečbe, aby sa znížilo riziko recidívy) liečbou rakoviny.

História a jej vlastnosti

Najskoršie pramene týkajúce sa Reishi sú z 2. Tisícročia pred Kristom. Pri hľadaní elixíru života naňho narazil cisár Quin Shi Huang Di (známy stavbou Veľkého čínskeho múru) – dostal ho ako dar. Po tejto chvíli už boli všetky exempláre Reishi vyhradené exkluzívne pre čínskeho cisára. Dnes je Reishi považované za najcennejšiu prírodnú látku v Tradičnej čínskej medicíne. Jeho aplikácie boli zdokumentované v 16. storočí čínskym učencom Li Shih-Chenom. Moderná veda sa o hubu začala zaujímať v päťdesiatych rokoch, najmä Čína a Japonsko. Tradičnou formou konzumácie sú nálevy zo sušeného Reishi. Tento spôsob pretrváva dodnes, nie je ale jediný. Na lepšie využitie aktívnych biomolekúl Reishi sa využíva koncentrovaný extrakt vyrobený podľa farmaceutických štandardov. Dôležité tiež je, aby išlo o extrakt z tela huby pestovanej na dreve (MOG free) a nie o mycélium pestované na obilninách (MOG) (viac informácií v minulom článku). Tento typ super koncentrovaných extraktov má najviac štúdií zameraných na benefity pre ľudský organizmus. Prášok z Reishi je tiež populárny superpotravina používaná do smoothies a mnohých receptov.

U akých typov rakoviny môže byť reishi z pohľadu vedy prínosom:

Rakovina hrubého čreva

Podľa štúdie z roku 2019 môže PSP (polysacharidový peptid) získaný z extraktu reishi zastavovať rast buniek rakoviny hrubého čreva. Zároveň môže PSP tiež zabrániť bunkám rakoviny hrubého čreva v migrácii a invázii do zdravých buniek.

Vedecká analýza predchádzajúcich štúdií z roku 2023 potom potvrdila, že PSK získané z reishi môže pomôcť znížiť vedľajšie účinky orálnej chemoterapie u kolorektálneho karcinómu.

Ďalšia metaanalýza preukázala, že PSK získaný z reishi je bezpečný a účinný doplnok stravy u ľudí s rakovinou tráviaceho traktu.

Rakovina žalúdka

Analýza z roku 2023 preukázala, že PSK získaná z reishi môže predĺžiť celkovú dobu prežitia u rakoviny žalúdka. PSK pritom mala najväčší účinok u ľudí s nádormi, ktoré dobre nereagujú na imunoterapiu.

Rakovina prsníka

V jednej staršej malej klinickej štúdii sa ukázalo, že u žien s rakovinou prsníka v I. štádiu ochorenia reishi prispieva k väčšiemu množstvu buniek imunitného systému, ktoré bojujú proti rakovine.

Pre zdravie čriev

Zlúčeniny obsiahnuté v reishi môžu tiež prospievať zdraviu čriev, a to najmä kvôli obsiahnutej vláknine. Podľa analýzy z roku 2017 reishi môže podporiť aj rovnováhu baktérií črevného mikrobiomu a tým pozitívne ovplyvniť imunitný systém a pomôcť predchádzať aj ďalším zdravotným problémom.

Antimikrobiálne vlastnosti

Reishi môže mať aj antibakteriálne vlastnosti. Podľa analýzy z roku 2024 môže pomôcť s liečbou infekcií napríklad baktériami zlatého stafylokoka (staphylococcus aureus), escherichia coli a listérií.

Podľa ďalších zistení môže extrakt z reishi pôsobiť aj antivírusovo proti HPV, ale aj vírusu herpes simplex, či dokonca HIV.

Aké sú vedľajšie účinky?

Aj doplnky stravy s reishi môžu mať vedľajšie účinky. Problémy môžu spôsobiť najmä u ľudí s alergiou na huby a plesne. Niektoré prípravky potom môžu spôsobiť podráždený žalúdok, nevoľnosti, nadúvanie či pálenie záhy.

Tak ako je to u väčšiny doplnkov stravy, vždy je dobré dbať na ich kvalitu. Pri doplnkoch stravy s reishi aj samotných húb je to o to dôležitejšie, pretože všetky huby majú tendenciu v sebe ukladať ťažké kovy z prostredia, v ktorom rastú.