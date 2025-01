Radón. Skrytý nebezpečný plyn, ktorý sa šíri trhlinami. Našťastie existujú účinné spôsoby ochrany

Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde sa radón v pôde vyskytuje vo vysokých koncentráciách. Tento rádioaktívny plyn je prirodzene prítomný v zemi, ale v normálnych podmienkach, keď je jeho koncentrácia nízka, nám neškodí. Problém nastáva, keď sa radón dostane do uzavretých priestorov našich domácností, kde môže dosiahnuť nebezpečné úrovne. Dlhodobé vystavenie tomuto plynu môže vážne ohroziť naše zdravie, najmä zvýšením rizika vzniku rakoviny pľúc a ďalších zdravotných problémov. Našťastie existujú riešenia, ktoré môžu minimalizovať tento problém a ochrániť naše zdravie.

Kedy radón predstavuje hrozbu?

Radón je plyn, ktorý nemá farbu, zápach ani chuť, čo ho robí veľmi ťažko rozpoznateľným. Vďaka tomu môže ticho prenikať do našich domovov a nepozorovane ohrozovať naše zdravie. Podľa odborníkov na radón, Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sú postihnuté vyššími koncentráciami tohto plynu. V priemere sa koncentrácia radónu v domácnostiach pohybuje okolo 100 až 120 becquerelov na kubický meter. Ak koncentrácia prekročí 150 Bq/m³, riziko vzniku rakoviny pľúc sa výrazne zvyšuje.

Obzvlášť vysoké koncentrácie radónu sa vyskytujú v niektorých oblastiach, ako sú napríklad regióny stredného a východného Slovenska, ako aj v okolitých oblastiach podhorských a nížinných oblastí. Tieto oblasti sú z geologického hľadiska náchylnejšie na výskyt radónu, preto je dôležité dbať na pravidelný monitoring a ochranu aj v týchto oblastiach.

Ako sa radón dostáva do našich domácností?

Radón sa do interiérov domácností dostáva najmä cez trhliny v základových doskách, podlahách a stenách. Zatiaľ čo v starších budovách môže byť problém s trhlinami a netesnosťami v stavebných materiáloch, v novostavbách môže radón prenikať aj prostredníctvom stavebných materiálov, ako sú betónové základy. Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť týmto rizikovým faktorom pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov.

Merať koncentráciu radónu je možné jednoducho a zadarmo

Ak máte podozrenie na prítomnosť radónu vo vašom dome, prvým krokom je jeho meranie. Na Slovensku existuje niekoľko možností, ako získať informácie o koncentrácii radónu v domácnosti. Mnohé organizácie ponúkajú bezplatné požičiavanie radónových detektorov, ktoré vám umožnia jednoducho a efektívne monitorovať hladinu radónu vo vašich priestoroch. Tieto detektory fungujú na princípe zanechávania fyzických stôp na materiáli, keď je plyn prítomný, čo umožňuje odborníkom vyhodnotiť koncentráciu radónu.

Ako ochrániť novostavbu alebo existujúcu budovu?

V prípade novostavieb je najlepšie zabezpečiť správnu ochranu proti radónu už počas projektovania a výstavby. Dôležité je zvoliť správne stavebné materiály, ktoré minimalizujú riziko prenikania radónu do interiéru. Okrem toho je nevyhnutné inštalovať účinný ventilačný systém, ktorý zabezpečí pravidelnú výmenu vzduchu a odvádzanie škodlivín, vrátane radónu.

Pre už existujúce budovy platí, že najprv je nutné zistiť koncentráciu radónu, a ak je táto koncentrácia nad odporúčanú hodnotu, treba prijať opatrenia na jej zníženie. Tu prichádzajú do úvahy viaceré riešenia, ako je kvalitné vetranie, utiahnutie všetkých trhlín a použitie izolačných materiálov, ktoré radón neprepustia.

Vetranie a izolácia ako účinné riešenie proti radónu

Ak sa v domácnosti potvrdí zvýšená koncentrácia radónu, existujú efektívne riešenia, ktoré pomáhajú znížiť jeho hladinu. Jedným z najúčinnejších spôsobov je inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou. Tento systém zaisťuje neustále prúdenie čerstvého vzduchu, ktorý nahrádza znečistený vzduch obsahujúci radón. Navyše, vďaka rekuperácii sa šetrí energia, pretože vonkajší vzduch sa ohrieva teplom odvádzaného vzduchu.

Tento systém tiež zlepšuje celkovú kvalitu ovzdušia v domácnosti, pretože niektoré verzie sú vybavené špeciálnymi filtrami, ktoré zachytávajú nežiaduce častice, ako je prach, piliny alebo znečistenie zo vonkajšieho prostredia. Okrem toho je veľmi dôležité zabezpečiť kvalitné utiahnutie trhlín v podlahách, stenách a základových doskách, aby sa minimalizovalo prenikanie radónu do interiéru.

Izolácia budovy ako ďalší krok ochrany

Okrem správneho vetrania je nevyhnutné venovať pozornosť aj izolácii budovy. Na trhu sú dostupné špeciálne izolačné fólie, ktoré zabraňujú prenikaniu radónu z pôdy do interiéru. Použitie týchto izolačných materiálov môže významne prispieť k ochrane proti radónu a zlepšiť kvalitu života v domácnosti.

Prevencia a ochrana zdravia

Radón predstavuje vážnu, no často prehliadanú hrozbu pre naše zdravie. Našťastie existujú moderné technológie, ktoré nám umožňujú efektívne znižovať koncentráciu radónu v domácnostiach. Riešením je inštalácia riadeného vetrania s rekuperáciou, kvalitná izolácia budov a pravidelný monitoring koncentrácie radónu. Tieto opatrenia nám pomôžu vytvoriť zdravšie a bezpečnejšie prostredie v našich domovoch.

Rovnaká dôležitosť by mala byť venovaná aj prevencii – pravidelnému monitorovaniu koncentrácie radónu aspoň raz za 10 rokov, čo nám umožní včas reagovať a prijať potrebné opatrenia na ochranu zdravia. Ochrana proti radónu je investíciou do zdravia, ale aj do pohodlného a udržateľného bývania.