Ako nájsť ideálne postele pre deti do detskej izby?

Ideálne postele

pohodlné a bezpečné

kvalitné s atraktívnym dizajnom

s vhodnými rozmermi a tvarom

s vhodnou kombináciou matraca a roštu („Rošty do postele majú vplyv na spánok.“)

s úložnými priestormi (bonus)

Ak uvažujete nad kúpou postele pre deti, zvážte jej samotné rozmery. Rozhodnúť sa totiž môžete pre veľkosť klasickej „dospeláckej“ postele alebo pre jej „zmenšeninu“. Menšiu posteľ odporúčame v prípade, že jej opätovná kúpa nezaťaží finančný rozpočet. Tzv. rastúca posteľ je univerzálnou detskou posteľou, ktorá rastie súčasne s vašimi deťmi. Je finančne náročnejšia a taktiež si vyžaduje pozornosť pri preverení kvality a stability konštrukcie. Poschodová posteľ je obľúbenou súčasťou nábytku detských izieb. S jej kúpou sa však nenáhlite. Ak ešte vaše deti nedovŕšili vek šesť rokov, nie je pre ne ideálnou posteľou z hľadiska bezpečnosti.

Pozrite si detské postele v týchto e-shopoch:

Materiál

Masív je nielen nadčasový, ale tiež odolný materiál vyznačujúci sa dlhou životnosťou. Také sú aj detské postele, vyrobené z tohto materiálu. Preto, ak do vašej rodiny pribudnú ešte ďalšie ratolesti, tento typ bude určite dobrým výberom. Nevýhodou však stále zostáva vyššia cena. V ponuke nájdete aj postele, ktoré vyzerajú ako drevené, no sú vyrobené z lamina. Tento variant je cenovo dostupnejší. Poteší vás široká paleta rôznych štruktúr dreva a aj farebných prevedení. Najmä dievčatá uvítajú železnú posteľ s romantickými tvarmi jej čela. Pre chlapcov sú taktiež v ponuke železné postele. Tu sa však odporúča skôr ich kombinácia s drevom. Čalúnené postele máte taktiež k dispozícii, ich čistenie je však v tomto prípade o niečo náročnejšie.

Priestor

Možno ste už našli ideálnu posteľ pre deti, no k jej dokonalosti chýba len dostatok priestoru. Ak je detská izba menšia, nezúfajte. Určite sa nájde vhodná pre vášho syna či dcéru. Detské postele sú totiž dostupné v rôznych veľkostiach. V opačnom prípade máte stále možnosť jej výroby na mieru. Jedno lôžko – to je bežný a postačujúci variant postele pre deti. Ak zariaďujete izbu pre študenta, poobzerať sa môžete aj po širších či dvoj lôžkových posteliach. Ak si vaše ratolesti často vodia domov kamarátov, siahnite po rozkladacej posteli alebo pohovke. Viac sa dočítate v článku „Ktoré pohovky sú najpohodlnejšie na spanie?“.

S nedostatkom priestoru sa v domácnosti stretávame pomerne často. V detskej izbe môže mať zásluhu na jeho vyriešení aj samotná posteľ. Niektoré typy totiž majú aj úložné priestory, do ktorých sa zmestia ďalšie periny alebo hračky či rôzne knihy a predmety. Pri výbere však vždy radšej uprednostnite pohodlie a bezpečnosť pred dodatočným vytvorením miesta. To predsa môžu vyriešiť aj ďalší „nábytkoví pomocníci“, napr. police a regály.

Pozrite si tieto detské postele:

Vzhľad

To, ako posteľ vyzerá je dôležité. Aj estetická stránka ovplyvňuje to, ako sa v danej miestnosti alebo posteli cítime. Ak sa nám niečo nepáči, vznikne akýsi „podvedomý odpor“, a tým aj následná nepohodlnosť. Samozrejme, kvalita je dôležitejšia, no nepodceňujte štýl nábytku pri zariaďovaní. Ak ste a rozhodli napríklad pre posteľ, ktorá vyzerá ako auto a pod., všímajte si aká pevná je jej konštrukcia a či výrobcovia nešetrili tam, kde nemali. Pre malé deti je vhodnou posteľou tá so zábranou, ktorá sa postará o ich bezpečnosť. Nemusíte sa obávať, že pri tomto type postele prídete o štýl. Zvážte, či doprajete deťom moderné postele rôznych tvarov a motívov, alebo siahnete po osvedčenej kvalite – dreve. Tá zaručí, že sa vaše ratolesti budú v posteli cítiť naozaj príjemne. A o to predsa ide. Aby neboli ukrátení o zaujímavý dizajn, originálnosť doprajte drobnému nábytku alebo dekoráciám a doplnkom. Sedacie vaky, rozprávkové steny či detský teepee stan preberú túto úlohu na seba.

Ak ste šikovný majster alebo takého poznáte, môžete si nad detskú posteľ vyrobiť aj konštrukciu „v tvare strechy“. V tomto prípade sa však oboznámte s vhodným typom matraca a roštom či podložkou pod neho. Ideálnu posteľ pre vaše deti nájdete tak, že si vyčleníte rozpočet a zvážite všetky podstatné faktory, ktoré vplývajú na pozitívny vývoj vašich ratolestí. Potom sa už stačí riadiť tým, čo sa vám alebo im páči. Možno tie ideálne nájdete aj v našom internetovom katalógu.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: