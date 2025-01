Radiátor dokáže ovládať každý, ale málokto vie, ako správne vykurovať, aby ušetril až 50 % na nákladoch za plyn

So zimou prichádzajú chladné dni, ktoré si väčšina z nás určite neželá. A to nie je vôbec prekvapujúce. Striedanie teplôt, chladné obdobia a časté nachladnutia nás nútia spustiť kúrenie. Odborníci však zdôrazňujú, že pre naše zdravie je najvhodnejšia teplota v interiéri medzi 19 a 21 stupňami Celzia. Pre kvalitný spánok by mala byť v spálni teplota o niečo nižšia, medzi 18 a 19 stupňami. V tomto rozsahu sa zaručene vyspíte do ružova. Avšak, vzhľadom na rastúce ceny energií, mnohí z nás čelíme nutnosti šetriť. Najčastejšie sa začína šetriť na vode, potravinách a samozrejme aj na vykurovaní. Ako však šetriť efektívne, bez toho aby ste prišli o pohodlie?

Ako správne regulovať teplotu v domácnosti?

Prvým krokom k úspore je investícia do kvalitného a moderného termostatu. Vyberte si taký model, ktorý vám umožní nastaviť rôzne teploty v jednotlivých miestnostiach domu. Týmto spôsobom si môžete prispôsobiť teplotu v každej miestnosti podľa potreby a eliminovať zbytočné náklady na vykurovanie. Napríklad v spálni nie je nutné udržiavať teplotu vyššiu než 21 °C. Rovnaké pravidlo platí aj pre chodby, kúpeľne a podobne.

V súčasnosti sú veľmi obľúbené a efektívne chytré termostaty, ktoré je možné ovládať prostredníctvom mobilného telefónu. To znamená, že si môžete kúrenie zapnúť alebo nastaviť ešte pred príchodom domov, čím sa vyhnete nepríjemnosti návratu do chladnej domácnosti. Tieto termostaty majú často integrované algoritmy, ktoré vám umožnia šetriť energiu a náklady na vykurovanie až o 20 %. A to je skutočne značná úspora, ak sa tieto zariadenia správne používajú.

Ale predtým, než sa pustíte do inštalácie nových technológií, odporúčame vám preveriť izoláciu vášho domu. Ak bývate v staršom dome, môže byť úprava izolácie jedným z najlepších krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili náklady na vykurovanie. Skontrolujte okná, a to nielen z hľadiska tesnenia, ale aj ich správne nastavenie. Rovnako dôležité je preveriť aj vchodové dvere, pretože aj tie môžu nevedomky spôsobovať únik tepla.

Termostatické hlavice – efektívny nástroj na šetrenie energie

Jednou z výborných možností, ako efektívne regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach, sú termostatické hlavice. Tieto malé zariadenia je možné nainštalovať na každý radiátor a umožňujú nastavenie inej teploty v každej miestnosti. Tento individuálny prístup k regulácii vykurovania je skutočne efektívny a umožní vám minimalizovať náklady na energiu.

Okrem týchto hlavných krokov by ste mohli zvážiť aj investíciu do ekvitermného termostatu. Tento pokročilý systém vyhodnocuje vonkajšie teploty a prispôsobuje vykurovanie podľa aktuálnych podmienok. Ekvitermný termostat komunikuje s tepelným výmenníkom alebo kotlom a vďaka tomu zabezpečí nielen optimálny tepelný komfort, ale aj úsporu energie.

Ak chcete skutočne dosiahnuť výrazné úspory na vykurovaní, nestačí len vymeniť termostat alebo nainštalovať termostatické hlavice. K dôležitým faktorom patrí aj kontrola tesnenia okien a dverí, správne nastavenie radiátorov, ale aj pravidelné a správne vetranie miestností. Vetranie, ktoré je efektívne, ale neumožní únik tepla, je nevyhnutné pre zachovanie optimálnych podmienok v domácnosti a zároveň aj na úsporu energií.

Všetky tieto opatrenia prispejú k zníženiu nákladov na kúrenie a pomôžu vám ušetriť aj desiatky eur ročne. Na správne nastavenie teploty a efektívne vykurovanie sa teda oplatí investovať, pretože v konečnom dôsledku sa vám tieto náklady vrátia.