Psy, ktoré sú ešte lenivejšie ako vy: s týmito plemenami budete pôsobiť ako športoví nadšenci

Keď sa povie „pes“, veľa ľudí si vybaví nadšené skákanie, dlhé prechádzky a neodbytnú potrebu stále niečo robiť. To všetko môže byť pravda – no len dovtedy, kým nestretnete plemená, ktoré vonkoncom nepatria medzi športových nadšencov. Niektoré psy totiž dokážu byť nielen pokojné, ale v mnohých prípadoch až vyložene „gaučovo orientované“. Prečo by ste teda nemohli spojiť príjemné s užitočným a zaobstarať si psa, ktorý sa vašej túžbe po pohodlí dokonale prispôsobí?

Aj psy potrebujú pohyb, ale sú rôzne „kategórie“

Rovnako ako u ľudí, aj v psej ríši nájdeme rozličné úrovne temperamentu. Niektorí ľudia bez behu či túry nedokážu vydržať ani týždeň, zatiaľ čo iní si radšej doma vychutnajú film a popcorn. Podobne sú na tom aj psi. Existujú plemená, ktorým by ste sotva stíhali, ak by ste sa rozhodli s nimi každý deň behať, no nájdete aj také, ktoré vyslovene uprednostňujú sedavý životný štýl.

Prečo by ste mali zvážiť „lenivého“ psa?

Ak máte zdravotné obmedzenia, ktoré vám neumožňujú dlhé a náročné aktivity.

Ak jednoducho neobľubujete intenzívne prechádzky či šport.

Ak milujete pokojné chvíle doma a hľadáte psa, ktorý s vami rád leňoší.

To, že je pes pokojný, však neznamená, že môžete úplne rezignovať na jeho potreby. Každý pes, bez ohľadu na plemeno, potrebuje aspoň nejaký pohyb, aby zostal zdravý a psychicky v pohode. No pravdou je, že psy, o ktorých bude reč, si vystačia s kratšími prechádzkami a miernymi hrami. Ak vás zaujíma viac „lenivcov“, môžete si pozrieť aj toto video od ViralBe, kde nájdete ďalšie tipy.

1. Bišónik, ktorý sa prispôsobí vašim zvykom

Bišónik (Bišonek) je ukážkový príklad psa, čo vie fungovať v rodine športovcov aj v rodine „gaučových povaľačov“. Ako je to možné?

Vždy veselý spoločník : Bišónik je priateľský, rád sa hrá a dokáže sa nadchnúť pre pohyb s deťmi či inými psami.

: Bišónik je priateľský, rád sa hrá a dokáže sa nadchnúť pre pohyb s deťmi či inými psami. Prispôsobivý temperament : Ak ste skôr domased, ochotne bude tráviť čas po vašom boku na gauči. Nepotrebuje maratóny, uspokojí sa s pár kratšími prechádzkami a veľkou dávkou vašej pozornosti.

: Ak ste skôr domased, ochotne bude tráviť čas po vašom boku na gauči. Nepotrebuje maratóny, uspokojí sa s pár kratšími prechádzkami a veľkou dávkou vašej pozornosti. Sem-tam ho treba presviedčať: V chladnom či daždivom počasí môže mať bišónik mierny odpor opustiť teplo domova, takže niekedy vám dá zabrať, kým ho presvedčíte, že „aspoň na malú chvíľu“ sa oplatí ísť von.

Bišónik je malé chlpaté zlatíčko, ktoré vám vyčarí úsmev na tvári. Starostlivosť o srsť je síce o niečo náročnejšia (vyžaduje česanie a úpravu), ale za to budete mať vždy pôvabného psíka, ktorý sa hodí takmer do každej domácnosti.

2. Pekingský palácový psík – aristokrat, ktorý miluje kľud

Pekinéz (pekingský palácový psík) je stelesnením hrdosti a samostatnosti. Toto plemeno má históriu priamo na cisárskom dvore v Číne a zdá sa, že si túto modrú krv uchovalo dodnes.

Nadovšetko miluje pokoj : Pekinéz nie je typ, ktorý sa bude tešiť z bláznivých hier a behania po dvore. Ak môže, zvolí si radšej pohodlné miesto, kde ho nebude nikto vyrušovať.

: Pekinéz nie je typ, ktorý sa bude tešiť z bláznivých hier a behania po dvore. Ak môže, zvolí si radšej pohodlné miesto, kde ho nebude nikto vyrušovať. Menej maznania, viac odstupu : Ak chcete psa, ktorý si od vás udrží istý aristokratický odstup, pekinéz je v tomto smere ideálny. Nie je však pravda, že by o človeka nemal záujem – len si potrpí na jemné zaobchádzanie a nechce byť stredobodom rušnej pozornosti.

: Ak chcete psa, ktorý si od vás udrží istý aristokratický odstup, pekinéz je v tomto smere ideálny. Nie je však pravda, že by o človeka nemal záujem – len si potrpí na jemné zaobchádzanie a nechce byť stredobodom rušnej pozornosti. V rodine s deťmi? Radšej nie: Najmä pri menších deťoch môže dôjsť k nedorozumeniam, pretože pekinéz neznáša hrubšie zaobchádzanie ani neustály hluk. Ak však žijete v pokojnej domácnosti, z pekinéza sa môže stať váš oddaný spoločník.

Pre milovníkov kráľovského pôvabu a elegantnej psej spoločnosti je pekingský palácový psík perfektnou voľbou. Nečakajte však od neho, že vás bude dobrovoľne sprevádzať na dlhých túrach.

3. Mops – veselý kamarát s obmedzenými zásobami energie

Mops s jeho charakteristickým „zamračeným“ výrazom je v skutočnosti priateľský, oddaný a veľmi milý rodinný pes. Jeho telo však nepredznamenáva výdrž na dlhé túry ani maratónske behy. Aké sú jeho hlavné znaky?

Hravosť a priateľskosť : Napriek unavenému výrazu v tvári je mops veselý a často si rád zahrá aj s deťmi.

: Napriek unavenému výrazu v tvári je mops veselý a často si rád zahrá aj s deťmi. Rýchla únava : Mops dokáže vložiť energiu do kratšej zábavy alebo prechádzky, no jeho energia sa pomerne rýchlo vytráca. Potom potrebuje relax – najlepšie na gauči alebo vo vašom lone.

: Mops dokáže vložiť energiu do kratšej zábavy alebo prechádzky, no jeho energia sa pomerne rýchlo vytráca. Potom potrebuje relax – najlepšie na gauči alebo vo vašom lone. Výborný rodinný spoločník: Tieto psy ľahko vytvoria silné puto s členmi rodiny a sú znesiteľné aj v menších bytoch. Stačí im kratšia prechádzka denne, aby boli spokojné.

Mopsa však netreba zanedbávať z hľadiska kontroly hmotnosti, keďže má tendenciu rýchlo priberať. Pri jeho nižšej aktivite je dôležitá rovnováha medzi dostatočným (aj keď kratším) pohybom a stravou.

4. Baset – lenivosť na prvý pohľad

Baset vás zaujme už svojím zavalitým telom a smutnými očami, ktoré vyžarujú ležérnu energiu. A je to naozaj tak – baset je plemeno, ktoré miluje leňošenie, ale rozhodne nie je ľahostajný k svojim ľuďom.

Veľmi naviazaný na majiteľa : Potrebuje silné puto, rád trávi čas pri svojom človeku a vychutnáva si pohodlie domova.

: Potrebuje silné puto, rád trávi čas pri svojom človeku a vychutnáva si pohodlie domova. Slintanie ako jeho poznávacie znamenie : Ako viaceré lovecké plemená s ovisnutými perami, aj baset si vyžaduje trpezlivosť majiteľa pri upratovaní slín. Ak si ho však obľúbite, bude to pre vás len drobná cena za jeho vernosť.

: Ako viaceré lovecké plemená s ovisnutými perami, aj baset si vyžaduje trpezlivosť majiteľa pri upratovaní slín. Ak si ho však obľúbite, bude to pre vás len drobná cena za jeho vernosť. Najradšej spí vo vlastnej zóne pohodlia: Baset ocení teplý pelech a krátke vychádzky, pri ktorých môže preskúmať okolie svojim skvelým čuchom. K maratónom ho netreba ani prehovárať – nemal by o ne záujem.

Pamätajte, že baset nie je ignorantom. Napriek svojej leňošiacej povahe vyžaduje aspoň základnú aktivitu, aby si udržal kondíciu a predchádzal obezite. No i tak zostane radšej pri pohodovom tempe.

5. Greyhound (taliansky chrtík) – superšprintér s vášňou pre odpočinok

Na prvý pohľad by ste mohli usúdiť, že ide o čistého atléta. Greyhound alebo taliansky chrtík sú preslávení svojou ohromnou rýchlosťou. Ako to teda, že sa ocitajú medzi „lenivcami“?

Krátky výbuch energie : Títo chrti dokážu v krátkom šprinte vyvinúť neskutočnú rýchlosť, no „maratóncov“ by ste z nich hľadali márne. Po krátkom, ale intenzívnom behu si radi oddýchnu aj niekoľko hodín.

: Títo chrti dokážu v krátkom šprinte vyvinúť neskutočnú rýchlosť, no „maratóncov“ by ste z nich hľadali márne. Po krátkom, ale intenzívnom behu si radi oddýchnu aj niekoľko hodín. Majú radi pohodlie : Nie je nič nezvyčajné vidieť talianskeho chrta spokojne sa rozťahovať na mäkkom vankúši či gauči.

: Nie je nič nezvyčajné vidieť talianskeho chrta spokojne sa rozťahovať na mäkkom vankúši či gauči. Krátke, ale výživné prechádzky: Stačí, aby ste mu poskytli priestor na vybehanie (plotom ohraničený dvor alebo psí park), a zvyšok dňa bude doslova „vypnutý“.

Ak vás odrádza predstava psa, ktorý by potreboval hodiny a hodiny pohybu, greyhound môže byť prekvapivo vhodným riešením. Pár dynamických minút mu spraví deň, no zvyšok večera sa s radosťou podelí s vami o gauč.

Zhrnutie: Nie každý pes vyžaduje športové výkony

Už dávno neplatí, že pes automaticky znamená nekonečné prechádzky za každého počasia a povinnosť byť stále „v pohybe“. Mnohé plemená sú šťastné v pokojnom režime:

Bišónik vyhovie aktívnej aj pokojnej rodine.

vyhovie aktívnej aj pokojnej rodine. Pekingský palácový psík je aristokrat s láskou k tichu.

je aristokrat s láskou k tichu. Mops rád poteší spoločnosťou, no nepreženie vás.

rád poteší spoločnosťou, no nepreženie vás. Baset aj vyzerá lenivo, a veru taký aj je, no o to viac je oddaný majiteľovi.

aj vyzerá lenivo, a veru taký aj je, no o to viac je oddaný majiteľovi. Greyhound či taliansky chrtík vás prekvapí kombináciou rýchleho šprintu a dlhočizného leňošenia.

Ak vám doteraz pripadalo nereálne mať doma psa, lebo ste si mysleli, že by ste mu nedokázali dopriať dosť aktivít, tieto plemená sú dôkazom, že existuje aj pohodlná cesta. Nech už si zvolíte akýkoľvek „gaučový“ variant, nezabudnite na základnú starostlivosť, vhodnú stravu, aspoň minimálnu dennú prechádzku a najmä dávku lásky. Psy vedia byť neoceniteľnými spoločníkmi – aj keď si práve spolu len tak vychutnávate lenivý večer pred televíziou.