Psie plemená, ktoré nepĺznu: Títo psi doma nepustia ani chlp

Ak vás trápia alergie na psie chlpy alebo len nechcete neustále upratovať srsti po celom dome, máme pre vás riešenie. Existujú psie plemená, ktoré takmer vôbec nepĺznu, a preto sú skvelou voľbou pre ľudí, ktorí preferujú čistotu alebo majú citlivé alergie. Ktoré plemená to sú a prečo sú ideálne pre takéto podmienky?

Prečo niektoré psy nepĺznu?

Pĺznutie je prirodzený jav, kedy sa psi zbavujú starej srsti a tá je nahradená novou. U niektorých plemien je tento proces viditeľný len sezónne, zatiaľ čo iné pĺznu po celý rok. Našťastie existujú aj psy, ktoré tento proces obchádza – napriek tomu, že majú bohatú srsť. Tieto plemená si srsť udržujú bez toho, aby ju pravidelne uvoľňovali do vášho bytu či domu. Nie je to žiadna mágia, len genetika a typ srsti, ktorá si vyžaduje trochu inú starostlivosť. Pozrime sa na niektoré z nich.

Pudel – Elegancia s kudrlinkami

Pudel je nielen známy svojou inteligenciou a veselou povahou, ale aj tým, že jeho srsť nepĺzne. Jeho kučeravá srsť zadržiava chlpy, ktoré by normálne vypadli. Preto je pudel ideálny pre ľudí, ktorí nechcú riešiť zvyšky srsti po celej domácnosti. Aby však pudel vyzeral pekne a srsť sa nezamotala, je dôležité ho pravidelne česať a upravovať. Na podlahe či v jedle po ňom však nenájdete ani chĺpok.

Yorkšírsky teriér – Malý, no praktický

Yorkšírsky teriér je malý psík s dlhšou, hodvábnou srsťou, ktorá však, na rozdiel od iných plemien, takmer vôbec neplzne. Chýba mu totiž podsada, čo znamená, že neprodukuje toľko alergénnych chlpov ako iné plemená. Výhodou je, že jeho srsť pripomína ľudské vlasy a stačí ju strihať podľa vašich preferencií. Ak si zvolíte krátky zostrih, jeho údržba bude jednoduchšia a ušetríte čas pri kúpaní a česaní.

Havanský psík – Veselý a pohodový

Havanský psík je ďalšie plemeno, ktoré je ideálne pre domácnosti, ktoré nechcú riešiť chlpy na každom kroku. Jeho srsť je síce dlhá, no chlpy z nej len tak ľahko nevypadnú. Tento malý psík je navyše veľmi prítulný a rád sa mazná. Napriek tomu, že jeho srsť si vyžaduje častejšie kefovanie, je to malá daň za to, že nebudete musieť každý deň bojovať s chumáčmi chlpov po celom dome.

Opičí pinč – Šikovný a energický

Tento malý, hravý psík s drsnou srsťou je známy tým, že si vyžaduje úpravu trimovaním – teda odstránenie odumretej srsti. Ak mu túto starostlivosť poskytnete, nebude vám v domácnosti neporiadok robiť. Navyše, opičí pinč je veľmi učenlivý a ocení každú výzvu, ktorú mu ponúknete, či už ide o hádanky alebo rôzne hry. Zároveň je skvelým spoločníkom pre tých, ktorí majú radi aktívnych psov.

Drôtosrstý foxteriér – Energiou nabitý pes

Foxteriér je nesmierne aktívny pes, ktorý neustále hľadá niečo, čím by sa zabavil. Jeho krátka, hrubá srsť si vyžaduje pravidelnú úpravu, no plznutie vás trápiť nebude. Ak hľadáte psa, ktorý s vami bude držať krok pri každej športovej aktivite a pritom udrží váš dom bez chlpov, foxteriér je pre vás ako stvorený.

Záver: Vyberte si psa bez starostí s chlpmi

Ak chcete domáceho miláčika, ktorý vám nespôsobí alergie ani nepríjemnosti s chlpmi všade naokolo, určite zvážte jedno z týchto plemien. Či už si vyberiete elegantného pudla, praktického yorkšírskeho teriéra, prítulného havanského psíka alebo energického foxteriéra, každé z týchto plemien je vynikajúcou voľbou pre čistotnú domácnosť.

