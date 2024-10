Prítomnosť potkanov na vašej záhrade odkazuje na dôležitý problém. Tu je, čo to znamená

Potkany v záhrade alebo v blízkosti domu môžu vyvolať nepríjemné pocity, a to najmä kvôli ich schopnosti prenášať rôzne choroby. Okrem zdravotných rizík sú tiež hrozbou pre úrodu a majetok. Aké dôvody však stoja za ich výskytom v našom okolí a ako s nimi účinne bojovať?

Aj keď sú potkany prirodzenou súčasťou ekosystému, len málokto by ich chcel mať v tesnej blízkosti. Hoci sú tiež tvormi prírody, ich prítomnosť v záhrade je pre nás neželaným signálom. Väčšinou to znamená, že je potrebné venovať pozornosť dôkladnému uprataniu pozemku a odstrániť všetko, čo by ich mohlo prilákať.

Čo privádza potkany do záhrady?

Ak sa vám zdá, že potkany náhle objavili vašu záhradu, pravdepodobne ich prilákali dve hlavné veci – dostupnosť potravy a vhodné miesta na úkryt. Stačí, že na záhrade necháte zvyšky jedla, spadnuté ovocie alebo dokonca vonku ponechané krmivo pre domáce zvieratá. To všetko potkany láka.

Neporiadok ako útočisko

Potkany okrem potravy potrebujú aj bezpečný priestor, kde sa môžu cez deň ukryť a cítiť sa chránené pred predátormi. Hromady neopracovaného dreva, staré nepotrebné veci alebo nepoškodený záhradný odpad sú pre ne ideálnym miestom na budovanie úkrytov a nôr. Ak zanedbáte pravidelné čistenie svojho pozemku, pripravíte pre potkany dokonalé podmienky na to, aby sa u vás zabývali.

Známky prítomnosti potkanov

Aj keď potkany možno priamo nevidíte, ich prítomnosť môžu prezradiť stopy, napríklad exkrementy. Ak zistíte, že sa u vás potkany objavili, je načase rázne zakročiť. Prvým krokom je dôkladné upratovanie – odstráňte všetky potenciálne zdroje potravy, zabezpečte odpadky a upracte záhradu. Aj prírodný materiál môže byť pre ne lákadlom.

Ako na hlodavce?

Ako efektívne bojovať proti potkanom?

Na to, aby ste potkany dokázali vypudiť, je dobré poznať ich zvyky. Nemajú radi, keď sa ich prostredie mení. Časté presúvanie záhradného nábytku, premiestňovanie nádob alebo iných predmetov im môže narušiť pocit bezpečia. Tieto hlodavce sa najlepšie cítia v známom prostredí, a keď im ho narušíte, je pravdepodobné, že si nájdu nový úkryt inde.

Prírodná ochrana

Ak máte v záhrade potkany, môže to tiež znamenať, že v okolí chýbajú prirodzení predátori, ktorí by ich odstrašili. Psy alebo mačky, ktoré sa často pohybujú po pozemku, môžu byť účinným riešením – aj bez toho, aby potkany priamo lovili. Ich prítomnosť často stačí na to, aby sa potkany cítili ohrozené a odišli.

Nečakajte, kým sa problém zhorší

Aby ste sa zbavili potkanov, začnite odstraňovaním ich zdrojov potravy a úkrytov. Ak sa však ani po dôkladnom uprataní problém nevyrieši, môžete použiť pasce alebo jedy. Ak ani to nepomôže, je načase zavolať odborníkov, ktorí vám pomôžu problém efektívne vyriešiť. Starostlivosť o záhradu a bezpečnosť vášho domova by mala byť vždy prioritou.