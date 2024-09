Prerezávanie ovocných stromov: Jedna chyba a môžete zničiť celý strom! Slováci ju robia často

Prerezávanie ovocných stromov je základnou zručnosťou každého záhradkára, ktorá prináša zdravšie stromy a bohatšiu úrodu. Aj keď to nie je žiadna raketová veda, treba dodržiavať správne postupy, aby sme nepoškodili naše stromy. Slovenskí záhradkári však často robia chyby, ktoré môžu viesť k zničeniu stromu.

Správny čas na prerezávanie stromov

Ideálnym obdobím na prerezávanie je prelom zimy a jari. V tomto čase sa stromy stihnú dobre zregenerovať a minimalizuje sa riziko šírenia chorôb či útokov hmyzu. Jablone a hrušky je vhodné prerezávať už počas marca, pričom pri kôstkových stromoch je lepšie počkať, kým skončia posledné nočné mrazy.

Ktoré vetvy treba odstrániť?

Zamerajte sa na vetvy, ktoré neprinášajú ovocie, alebo ktoré boli počas minulého roka neproduktívne. Ak ste v prerezávaní nováčik, začnite odstránením suchých, chorých vetiev a tých, ktoré sa navzájom križujú alebo si konkurujú. Veľmi hustá koruna zabraňuje slnečným lúčom preniknúť k plodom, čo môže znížiť kvalitu úrody. Príliš dlhé vetvy je tiež potrebné skracovať, aby sa neprelomili pod váhou ovocia. Prerezávanie nie je len o funkčnosti – môžete formovať tvar stromu tak, aby vaša záhrada pôsobila upravene a esteticky.

Ako postupovať pri prerezávaní?

Pri strihaní či rezaní vetiev sa vždy snažte robiť šikmé rezy, tesne za miestom, kde sa vetva rozvetvuje. Týmto spôsobom zabránite vzniku „pahýľa,“ ktorý môže neskôr vyschnúť a spôsobiť ďalšie problémy. Väčšie rany, zhruba nad 3 cm, je dôležité ošetriť štepárskym voskom alebo stromovým balzamom, aby sa predišlo infekciám. Priemer rezu by nemal presahovať 5 cm, aby sa strom zbytočne nezaťažoval.

Hlavné vetvy by mali zostať vodorovné alebo len mierne šikmé, čo pomôže stromu produkovať viac plodov. Vertikálne alebo nadol smerujúce výhonky treba odstrániť, pretože neprispievajú k správnemu rastu koruny. Pamätajte, že na jedenkrát by ste nemali odstrániť viac ako 20 % vetiev, inak by sa strom mohol oslabiť.

Používajte kvalitné, ostré nástroje – menšie vetvičky zvládnete záhradníckymi nožnicami, zatiaľ čo pre hrubšie vetvy je lepšia vyvetvovacia píla. Pred samotným prerezávaním nezabudnite na údržbu nástrojov, aby boli dostatočne ostré a pripravené na prácu bez poškodenia stromu. S chuťou do toho a vaša záhrada bude prekypovať zdravím a krásou!