Prečo váš pes žuje a prehĺta papier? Odborné rady veterinárov

Mnohí majitelia psov si občas všimnú nezvyčajné správanie svojich štvornohých kamarátov. Jedným z takýchto podivných prejavov môže byť konzumácia papiera. Prečo by sa pes rozhodol žuť alebo dokonca zjesť papierové výrobky?

Psy môžu mať záujem o rôzne druhy papiera – od papierových obrúskov, kuchynských utierok, vreckoviek, cez toaletný papier, až po noviny alebo časopisy. Ak váš pes predtým o papier nejavil žiadny záujem a teraz ho láka papier roztrhať, rozžuť alebo zjesť, môže to signalizovať určitý problém. V takýchto prípadoch je vhodné poradiť sa s veterinárom, ktorý vám pomôže odhaliť príčinu tohto správania.

Zamyslite sa nad možnými príčinami

Skôr než sa rozhodnete navštíviť veterinára, skúste sa zamyslieť nad tým, čo by mohlo psa viesť k takémuto správaniu. Môže ísť o prejav nudy alebo nedostatku duševnej a fyzickej stimulácie. Pes, ktorý nemá dostatok podnetov a zábavy, si môže nájsť vlastný spôsob, ako sa zabaviť, a papier mu môže pripadať ako vhodný objekt na hru. V takom prípade môže pomôcť, ak mu poskytnete viac interaktívnych a zaujímavých hračiek, ktoré ho zamestnajú a odvedú jeho pozornosť od papiera.

Najdôležitejšie však je venovať svojmu psovi dostatok času a spoločných aktivít. Aktívne hranie, prechádzky alebo tréningy posilňujú vzťah medzi majiteľom a psom a zároveň psa zabavia. Ak sa pes naučí tráviť čas zmysluplne, papier ho prestane zaujímať. Nuda je totiž častým dôvodom nežiaduceho správania u zvierat, najmä ak trávia dlhé hodiny sami doma bez spoločnosti.

Má pes dostatok výživy?

Aj keď je nepravdepodobné, že by zodpovedný majiteľ nechal psa hladovať, je dôležité zamyslieť sa nad kvalitou a zložením podávanej stravy. Plná miska síce zaručuje dostatok jedla, no nemusí obsahovať všetky potrebné živiny, vitamíny a vlákninu, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé trávenie. Nedostatok týchto látok môže psa viesť k tomu, že začne vyhľadávať alternatívne zdroje, ako napríklad papier.

Okrem toho psy môžu trpieť poruchami príjmu potravy, ktoré môžu byť spojené s rôznymi ochoreniami, napríklad cukrovkou či problémami so štítnou žľazou. Preto je dôležité sledovať nielen zloženie krmiva, ale aj iné príznaky, ktoré by mohli naznačovať zdravotné ťažkosti vášho štvornohého priateľa.

Ako ovplyvňuje stres správanie psa?

Stres nie je výlučne ľudskou záležitosťou. Aj psy môžu pociťovať stres z rôznych dôvodov. Dlhodobá samota, zmena prostredia, nedostatok pokoja alebo príchod nového člena rodiny môžu byť pre psa veľkým stresom. Psy, podobne ako ľudia, potrebujú svoj osobný priestor, kde sa môžu cítiť bezpečne a oddýchnuť si.

Veľké životné zmeny, ako sťahovanie, narodenie dieťaťa alebo príchod iného zvieraťa do domácnosti, môžu spôsobiť u psa neistotu a nervozitu. Každý pes sa so zmenami vyrovnáva inak – niektorým to trvá pár dní, iným to môže zabrať týždne či mesiace. V takýchto situáciách je dôležité psa upokojiť, prejavovať mu lásku a podporu. Ak sa u psa v dôsledku stresu objavia aj poruchy príjmu potravy alebo iné zdravotné problémy, je nevyhnutné venovať tomu pozornosť.

Kedy je potrebné vyhľadať veterinára?

Ak váš pes len občas roztrhá papierovú vreckovku a rozptýli ju po byte, nemusí to byť dôvod na obavy. Ak však pravidelne konzumuje papier a jeho tráviace ťažkosti alebo iné zdravotné problémy sa zhoršujú, návšteva veterinára je nevyhnutná. Veterinár vykoná vyšetrenia a poradí, ako tento problém riešiť.

Dbajte na to, aby ste sledovali akékoľvek zmeny v správaní svojho psa, ako je apatia, nechutenstvo alebo zažívacie ťažkosti. Váš pes je členom rodiny a jeho zdravie by malo byť pre vás prioritou. Starostlivosť a pozornosť sú kľúčom k tomu, aby bol váš štvornohý kamarát šťastný a zdravý.