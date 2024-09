Prečo psy čuchajú k rozkroku? Nie je to tak, ako si myslíte

Pes je svojím správaním niekedy roztomilí, inokedy smiešny, no občas sa jeho správanie môže zdať aj ako nevhodné. No majte na pamäti, že každý psík má na svoje správanie adekvátne dôvody.

Aj keď v ľudskej spoločnosti sa niektoré veci netolerujú a sme háklivý na svoje intímne partie, pohľady, dotyky alebo nebodaj samotné očuchávanie je nemysliteľné. V tej psej ríši tomu ale tak nie je, pokiaľ sa jedná o pána, alebo svorku, psík prakticky nemá obmedzenia. Medzi chovanie, ktoré k tomu patrí je aj samotné pchanie hlavy do rozkroku svojho pána. Viete ale čo to naozaj znamená? Viac vám priblíži kanál ZEK na YouTube, kde sa bližšie venujú reči psíkov:

Pod drobnohľadom

Aj napriek tomu, že náš rozkrok považujeme za najintímnejšiu partiu svojho tela, ktorá slúži výlučne na vylučovanie a to radostnejšie, reprodukciu, tak v psíčkových očiach ide o fascinujúci informačný kanál. Psík dokáže určiť podľa neho mnoho zaujímavých vecí, napríklad aj to, kedy ste si naposledy užívali sexuálnych radovánok. Podľa vedcov za to môže psia schopnosť, tzv vomeronasálny orgán, ten je veľmi citlivý na detekovanie feromónov, čiže pohlavných hormónov. Zaujímavosťou je, že tento istý orgán máme aj my, ľudia, ale je degenerovaný, čiže nefunkčný.

Podpazušie

Ďalším miestom na našom tele, kde psík rád ňuchá, je práve podpazušie. V tomto prípade preto, že sa tam nachádza mnoho aromatických žliaz, ktoré mu prezradia ďalšie zaujímavé tajomstvá. Vďaka tomu psík vie, akého sme pohlavia, približný vek a dokonca aj našu aktuálnu náladu. Ešte ako bonus, u žien dokáže vycítiť tehotenstvo, či prebiehajúcu menštruáciu. Na základe toho, pes vždy vie, s kým na dočinenia.