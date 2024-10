Pozor na nové triky zlodejov počas októbra: Čo znamená, ak si na dverách nájdete lepiacu pásku alebo iný podozrivý znak?

S príchodom októbra sa ľudia stále častejšie vydávajú na víkendové výlety alebo predlžujú letné dovolenky, aby si užili posledné teplé dni. Tento čas však zlodeji vnímajú ako ideálnu príležitosť na útoky na prázdne domácnosti. Kým si užívate oddych, oni sledujú opustené domy a byty, ktoré zostali bez dozoru. Navyše, moderná doba im umožňuje jednoducho sledovať pohyb obyvateľov cez sociálne siete, kde mnohí nevedome zdieľajú informácie o tom, že sú preč.

Zlodeji sa vynaliezajú, ako nikdy predtým

Nie je tajomstvom, že mnohí zlodeji vylepšujú svoje metódy a taktiky. Kým v minulosti išlo často o náhodných páchateľov, dnes sa stretávame s profesionálne organizovanými skupinami, ktoré si dôkladne plánujú svoje akcie. Pracujú efektívne, využívajú moderné technológie a ich metódy môžu byť tak sofistikované, že sa im darí obísť aj bezpečnostné opatrenia, ako sú alarmy či bezpečnostné kamery. Ich cieľom sú často nehnuteľnosti, kde je dlhší čas zrejmé, že nie je nikto doma.

Jednou z taktík, ktorú tieto skupiny používajú, je použitie priehľadnej lepiacej pásky na dverné zámky. Ak zistia, že páska zostáva na mieste neporušená, znamená to, že dom nie je strážený a nikto neprišiel dvere otvoriť. Tento jednoduchý trik im umožňuje vybrať si ten správny moment na vlámanie, bez toho aby vzbudili podozrenie.

Prečo by ste mali byť ostražití?

Ak si na svojich dverách všimnete podozrivé znaky, ako je napríklad malá priehľadná páska na zámku alebo iný nezvyčajný predmet, mali by ste okamžite zbystriť pozornosť. Tento nenápadný detail totiž môže znamenať, že váš dom je pod dohľadom zlodejov. Páska, ktorú zlodeji pripevnia na dvere, slúži ako test – ak zostane neporušená aj po niekoľkých dňoch, zlodeji majú istotu, že ste dlhodobo mimo domu a dom je teda lákavým cieľom.

Okrem pásky používajú aj iné metódy – napríklad môžu pod rohožku umiestniť malý predmet, ako je sušienka alebo malý papierik. Ak sa po čase stále nachádza na mieste, znamená to, že nikto do domu neprišiel. Zlodeji si tak vytvárajú istotu, že dom nie je obývaný a môžu sa doň pokúsiť vkradnúť bez rizika, že by ich niekto prichytil.

Ako sa môžete brániť pred zlodejmi v októbri?

S príchodom jesene, keď dni začínajú byť kratšie a večery temnejšie, je dôležité, aby ste svoju domácnosť dôkladne zabezpečili. Jednoduché opatrenia môžu odradiť potenciálnych zlodejov. Skúste investovať do inteligentných zariadení, ako sú svetlá, ktoré môžete nastaviť na automatické zapínanie a vypínanie aj v čase, keď nie ste doma. Tento jednoduchý krok môže vytvoriť dojem, že v dome stále niekto je, a zlodeji sa tak radšej obídu oklikou.

Ďalšou možnosťou je požiadať suseda alebo príbuzného, aby občas skontroloval váš dom alebo byt, vybral poštu a zabezpečil, že dom nebude pôsobiť opustene. Pre tých, ktorí chcú mať ešte väčšiu kontrolu, sú dostupné rôzne bezpečnostné aplikácie, ktoré vám umožnia na diaľku sledovať dianie v okolí domu pomocou kamier či senzorov pohybu.

Nezabúdajte ani na starú dobrú radu – nezdieľajte na sociálnych sieťach informácie o tom, že ste na dovolenke, aspoň nie počas vašej neprítomnosti. Fotografie a príbehy z ciest si môžete nechať na čas po návrate domov. Zlodeji totiž často využívajú práve tieto informácie na to, aby si vybrali svoj ďalší cieľ.