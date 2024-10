Pozor na nebezpečné húsenice. Ohrozujú vás aj vášho domáceho miláčika

Jedovaté húsenice sa začínajú objavovať aj na Slovensku. Tieto larvy nočných motýľov neohrozujú len rastliny a stromy, ale môžu byť nebezpečné aj pre vaše zdravie a zdravie vašich domácich zvierat. Chlpy týchto húseníc obsahujú toxické látky, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy, a v extrémnych prípadoch dokonca ohroziť život.

Chodíte často na prechádzky do lesa? Potom by ste si mali dávať pozor na tieto húsenice. Na prvý pohľad nenápadné larvy majú jedovaté chlpy, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože, alergické reakcie alebo vážnejšie zdravotné komplikácie. Majitelia psov by mali byť ešte opatrnejší, pretože pri kontakte s týmito húsenicami hrozia zvieratám vážne problémy.

Čo je priadkovček a odkiaľ sa vzal?

Priadkovček je motýľ, ktorého húsenice sú známe jedovatými chĺpkami. Tento druh sa pôvodne vyskytoval v južnej časti Európy, ale postupne sa rozšíril aj na sever, do strednej Európy, vrátane Slovenska.

Problémy, ktoré tieto húsenice spôsobujú, neohrozujú len lesy a vegetáciu, ale aj ľudské zdravie. Húsenice sa často pohybujú v dlhých radoch, čo ich robí ľahko spozorovateľnými, no ich jemné chlpy sa môžu ľahko šíriť vzduchom, čo zvyšuje riziko kontaktu.

Aké riziká hrozia?

Najväčším rizikom pre ľudí a zvieratá sú práve jedovaté chlpy týchto húseníc, ktoré obsahujú toxíny. Pri kontakte s pokožkou môžu spôsobiť podráždenie, vyrážky alebo silné alergické reakcie. V závažných prípadoch môže dôjsť k strate vedomia alebo prudkému poklesu krvného tlaku.

Tieto húsenice sú obzvlášť nebezpečné pre psov, ktorí často skúmajú prostredie čuchom a môžu sa húsenic dotknúť alebo ich dokonca olízať. Ak sa jedovaté chlpy dostanú do tela psa, môže dôjsť k opuchu jazyka, problémom s dýchaním, zvracaniu a nadmernému slineniu. Bez okamžitej veterinárnej pomoci môžu byť následky smrteľné.

Priadkovček z blízka

Ako sa pred nimi chrániť?

Aby ste znížili riziko kontaktu s priadkovčekom, je dôležité vyhýbať sa oblastiam, kde sa tieto húsenice vyskytujú, najmä v období ich premnoženia. Ak idete na prechádzku so psom, držte ho na vodítku a nedovoľte mu skúmať neznáme objekty na zemi. Pre ochranu seba samého noste dlhý odev, ktorý zakrýva pokožku, a po návrate z prírody si dôkladne umyte ruky a prekontrolujte oblečenie.

Priadkovček nie je len škodcom v prírode, ale predstavuje aj riziko pre ľudí a zvieratá. Buďte preto opatrní, najmä ak často chodíte do lesa so svojím domácim miláčikom.