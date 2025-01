Pohanka je cenovo dostupná superpotravina, no existuje jedna, ktorá je ešte zdravšia. Viete, ktorá to je?

Pohanka je cenovo dostupná a výživná potravina, ktorá si zaslúži oveľa viac pozornosti v našich kuchyniach. Mnoho ľudí ju považuje za zdravú voľbu, ale vedeli ste, že nie všetky pohanky sú rovnaké? Existuje jeden druh pohanky, ktorý je ešte zdravší než ostatné, a my vám vysvetlíme, prečo je to tak a ktorá pohanka je pre vás najlepšia.

Pohanka patrí medzi pseudoobiloviny, podobne ako quinoa alebo amarant. Na rozdiel od bežných obilnín, pohanka neobsahuje lepok, čo ju robí ideálnou voľbou pre tých, ktorí trpia celiakiou alebo majú intoleranciu na lepok. Okrem toho je pohanka bohatá na množstvo živín, ktoré sú veľmi prospešné pre naše zdravie.

Tento druh potraviny obsahuje množstvo vitamínov, minerálov, bielkovín, vlákniny a ďalších dôležitých živín. Jednou z najvýznamnejších látok, ktoré pohanka ponúka, je rutin – vitamín P, ktorý patrí medzi bioflavonoidy a antioxidanty. Tento vitamín je známy svojimi pozitívnymi účinkami na zdravie ciev, pretože pomáha posilňovať ich steny. Rutin tiež zohráva dôležitú úlohu pri prevencii praskania ciev, čo je zásadné pre udržanie dobrého kardiovaskulárneho zdravia.

Okrem toho pohanka vyniká svojím nízkym glykemickým indexom, čo znamená, že nespôsobuje prudké výkyvy hladiny cukru v krvi. Preto je skvelou voľbou aj pre ľudí trpiacich cukrovkou, ktorí sa musia vyhýbať potravinám, ktoré by mohli rýchlo zvýšiť hladinu cukru.

Ktorý typ pohanky je pre naše zdravie najlepší?

Aby sme sa dostali k tej správnej odpovedi, musíme sa pozrieť na to, ako sa pohanka spracováva. Bežný spôsob prípravy pohanky v kuchyni spočíva v jej lúpaniu. Pohanka má tvrdú šupku, a preto sa často tepelným spracovaním zbavuje tejto škrupiny. Počas tohto procesu sa pohanka namočí a následne sa pečie pri vysokých teplotách, čo môže spôsobiť, že sa zrna stanú tvrdými a tmavými, pričom niektoré živiny sa stratia. Tento spôsob spracovania tiež spôsobuje, že pohanka môže mať výraznú a nie vždy príjemnú chuť.

Naopak, pohanka lúpaná mechanicky, teda „zastudena“, si uchováva viac vitamínov a minerálov, preto je z hľadiska výživy oveľa zdravšia. Tento typ pohanky je svetlý a zachováva si viac živín, preto ju nemusíte variť ako bežnú pohanku. Stačí ju jednoducho naliať vriacou vodou, vypnúť oheň a nechať ju „dôjsť“. Takto si pohanka zachová svoje výživové hodnoty v čo najvyššej miere.

Aký je najlepší spôsob prípravy pohanky na varenie?

Pohanka je mimoriadne univerzálna potravina, ktorá sa hodí do mnohých pokrmov. Môžete z nej pripraviť chutné rizotá, zapekané jedlá so zeleninou a mäsom, polievky či pomazánky. Skvele sa hodí aj do rôznych slaných placiek, alebo aj na sladké pokrmy, ako je pohánkový perník. Tepelná úprava pohanky však nie vždy prináša maximálnu výživovú hodnotu, pretože niektoré živiny, ako je napríklad vitamín C, sa pri varení znižujú. Tento vitamín je totiž veľmi citlivý na teplo, svetlo a vzduch.

Všetky makroživiny – bielkoviny, sacharidy, tuky, ale aj vláknina – však zostávajú v pohanke aj po jej tepelnej úprave, čo je pre naše telo dôležité. Ak chcete z pohanky vyťažiť čo najviac živín, najlepšou voľbou je pohanka lúpaná mechanicky. Stačí ju prepláchnuť, naliať na ňu horúcu vodu a nechať ju pod perinou alebo na teplom mieste „dôjsť“ asi 2 hodiny. Tento spôsob prípravy je nielen jednoduchý, ale aj veľmi efektívny na zachovanie všetkých dôležitých živín.

Využitie nelúpanej pohanky

Nelúpana pohanka je ďalšou skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spôsob, ako získať čo najviac výživných látok. Podľa odborníkov je nelúpana pohanka ideálna na naklíčenie, čo znamená, že si môžete vypestovať čerstvé výhonky, ktoré sú plné vitamínov. Tieto výhonky sa skvele hodia do pomazánok, do rôznych polievok alebo ich môžete pridať do šalátov. Okrem toho môžete z nelúpanej pohanky pripraviť aj čaj, ktorý je veľmi prospešný pre zdravie vašich ciev a žíl.

Šupky z pohanky majú tiež svoje využitie – sú skvelé na výrobu výplne do vankúšov, podsedákov alebo relaxačných podložiek. Nahriate na teple, napríklad pri radiátore, pomáhajú uvoľňovať napätie a zmierňujú bolesť, čo je skvelé pre tých, ktorí trpia bolesťami kĺbov alebo svalov.

Pohanka je naozaj skvelá potravina, ktorú si môžeme vychutnať v mnohých formách. Ak ju pripravíte správne a využijete jej výživové vlastnosti naplno, stane sa hodnotným doplnkom vašej stravy a pomôže vám udržiavať zdravie na vysokej úrovni.