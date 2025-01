Počítače predpovedajú koniec ľudstva! Toto je rok, keď svet, ako ho poznáme, skončí

V roku 1973 skupina vedcov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) vytvorila počítačový model s názvom World One, ktorý mal za úlohu analyzovať a predpovedať budúce trendové zmeny v globálnej udržateľnosti. Tento model, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre organizáciu Club of Rome, nečakane předpovedal globálny kolaps civilizácie do roku 2040. Výsledky tohto štúdia sa stali základom knihy „Limits to Growth“, ktorá podrobne rozpracováva, ako by mohli vyzerat posledné dekády ľudskej civilizácie, ak sa nezmenia súčasné spotrebné vzorce a environmentálne politiky​

Analytický pohľad na prognózy

World One model analyzoval rôzne faktory vrátane rastu populácie, spotreby prírodných zdrojov, produkcie odpadov a znečistenia. Tento model poskytol alarmujúce zistenia: ak ľudstvo nezmení svoj prístup k prírodným zdrojom a nezabráni prehriatiu hospodárskeho rastu, pravdepodobne sa dočkáme drastického poklesu kvality života, ktorý by mohol vyústiť do ekologického a sociálneho kolapsu.

Podľa World One sa prvé vážne známky problémov začali objavovať už v roku 2020. Predpovedal, že znečistenie a zmena klímy budú mať priame dôsledky na ľudské zdravie, čo povedie k značnému poklesu svetovej populácie, spôsobenému zvýšenou úmrtnosťou v dôsledku environmentálnych faktorov. Tento trend by mal pokračovať až do katastrofického bodu medzi rokmi 2040 a 2050, keď by sa svetová populácia mohla vrátiť na úrovne, ktoré boli zaznamenané pred viac ako 150 rokmi​

Svetová reakcia a kritika

Napriek tomu, že „Limits to Growth“ vyvolala veľký rozruch a kritiku, najmä medzi ekonómami a politickými lídrami, ktorí argumentovali, že nekonečný rast je nevyhnutný pre kapitalistický ekonomický systém, niektoré z predpovedí tohto modelu sa zdajú byť v súlade s aktuálnymi environmentálnymi a sociálnymi trendmi. Vedecké spoločenstvo, napriek pôvodnej skepse, začína uznávať niektoré z varovaní, ktoré model predpovedal pred desaťročiami.

Pohľad do budúcnosti

Hoci nie je isté, či budú všetky aspekty tejto predpovede presné, je jasné, že máme pred sebou veľké výzvy, ktorým musíme čeliť ako globálna komunita. Je potrebné prehodnotiť naše prístupy k využívaniu prírodných zdrojov, zmeniť naše hospodárske modely a pristupovať k technologickým inováciám s ohľadom na ich dlhodobé dopady na životné prostredie a spoločnosť​

Tento článok nesie dôležitú správu: nie je ešte príliš neskoro na zmenu. Súčasná generácia má možnosť obrátiť tieto predpovede a napísať novú kapitolu pre ľudstvo, ktorá bude založená na udržateľnosti a vzájomnom rešpekte voči prírodnému svetu, ktorý nás obklopuje.

Zdroje: bigthink.com, wired.com, ibtimes.com