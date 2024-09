Mach z trávnika zmizne okamžite. Stačí naň použiť obyčajnú vec

Máte starostlivo vybudovaný trávnik, o ktorý sa poctivo staráte? Pokiaľ sa vám v ňom objavil otravný mach a vy si s ním neviete rady, vyskúšajte tento lacný a jednoduchý trik, ktorý vám s ním pomôže.

Je to jednoduché, pridajte do trávnika popol

Ak vám začal popri tráve vyrastať nežiadúci mach, je na čase konať. Mach zadržuje vodu, sú v ňom rôzne živočíchy a plesne, ktoré celému trávniku môžu uškodiť. O tom, že je to ešte k tomu aj neestetické, si nemusíme hovoriť.

Preto ak sa chcete rýchlo, lacno a jednoducho zbaviť machu a zachrániť tak svoj pekný trávnik, stačí posypať trávnik dreveným popolom. Ten vytvára pre mach nežiadúce zásadité prostredie. Pokiaľ sa bojíte, že to dokáže zahubiť a mach a čo by to spravilo s trávou, tak pre trávu je popol naopak prospešný, je plný živín pre trávu prospešných a navyše, trávu ochráni pred plesňami.

Aký popol je potrebné vybrať?

Popol by ste mali vyberať dobre, pokiaľ s ním chcete aj hnojiť. Nemôžete použiť hocijaký popol, ktorý nájdete. Mal by byť výlučne z dreva, ideálne je brezové. Nemal by obsahovať žiadne prímesi.

Odporúča sa používať popol minimálne raz za tri roky, no neuškodí ho používať každú jar. Vaša záhrada bude vďaka nemu ošetrená a vezme si z neho potrebné živiny.

Drevený popol do zálievky

Drevený popol sa dá pre svoje úžasné účinky v záhrade využiť aj inak, preto je to poklad pre každého záhradníka. Hnojí, chráni proti plesniam úrodu zeleniny a hodí sa aj do zálievky pre vaše izbovky.

Ak s ním idete hnojiť záhony, stačí ho jednoducho vysypať, alebo ho zahrnúť k rastlinám. Môžete ho aj pridať do zálievky, nechať odstáť a potom polivať týmto „elixírom“. Toto sa odporúča aj v prípade zálievky pre izbové rastliny.