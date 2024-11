Olej na panvici už nikdy nebude prskať. Tento trik som sa naučila na dovolenke v Japonsku

Vyprážanie jedla patrí medzi obľúbené spôsoby prípravy pokrmov, no často so sebou prináša nepríjemnosti. Olej prská naokolo, kuchyňa sa rýchlo zašpiní a vzduch je plný dráždivého zápachu. Ak patríte medzi tých, ktorí sa pri varení snažia minimalizovať chaos, nasledujúce tipy vám môžu výrazne uľahčiť život.

Čistý vzduch je základ

Pri vyprážaní jedla sa vždy uvoľňuje množstvo pary a rôznych látok, ktoré môžu byť nepríjemné alebo dokonca škodlivé. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť správne odvetrávanie kuchyne. Ak máte možnosť, otvorte okno, aby ste si zaistili prísun čerstvého vzduchu a urýchlili odvádzanie zápachu a vlhkosti. V prípade, že máte digestor, nezabudnite ho zapnúť. Tento praktický pomocník dokáže rýchlo odstrániť prebytočnú paru a zároveň znižuje riziko, že v miestnosti vznikne nadmerná vlhkosť, ktorá môže viesť k tvorbe plesní.

Problém s prskaním oleja. Čo ho spôsobuje?

Kto už niekedy vyprážal, dobre vie, aký neporiadok môže vzniknúť okolo panvice. Na vine však nie je samotný olej, ale voda alebo vlhkosť, ktorá sa nachádza v surovinách. Keď sa kvapky vody dostanú do horúceho oleja, okamžite sa premieňajú na paru, ktorá spôsobuje výbuchy drobných kvapiek tuku po celej kuchyni. Aby ste tomu predišli, vždy suroviny dôkladne osušte čistou utierkou alebo papierovým obrúskom, skôr než ich vložíte na panvicu.

Ochranné pomôcky a praktické riešenia

Ak chcete vyprážanie spraviť bezpečnejším a čistejším, môžete použiť ochranné sitko na panvicu. Tieto špeciálne mriežky zabraňujú prskaniu oleja, no zároveň umožňujú, aby para z pokrmu unikala, čím zabezpečujú dokonalé vyprážanie namiesto dusenia. Pokročilejšie varianty týchto sitiek obsahujú aj uhlíkový filter, ktorý účinne pohlcuje nepríjemné pachy. Sitko je ľahko dostupné v kuchynských potrebách a patrí medzi cenovo dostupné riešenia.

Ďalším spôsobom, ako minimalizovať prskanie oleja, je použitie hlbšej panvice alebo hrnca. Pri fritovaní naplňte nádobu olejom maximálne do polovice jej objemu. Pri klasickom vyprážaní stačí na panvici také množstvo oleja, aby pokrýval iba spodnú časť jedla. Vyhnete sa tak zbytočnému špliechaniu tuku na okolité povrchy.

Domáce triky na zvládnutie vyprážania

Medzi menej známe, no efektívne metódy patrí pridanie štipky soli alebo múky do oleja ešte pred samotným vyprážaním. Tieto prísady dokážu absorbovať nadbytočnú vlhkosť, čím zabraňujú vzniku prskajúcej pary. Ak je to pre recept vhodné, môžete suroviny, najmä mäso, pred vyprážaním obaliť v múke. Tento jednoduchý krok nielenže zníži prskanie oleja, ale zároveň môže pokrm získať chutnejšiu a chrumkavejšiu kôrku.

Vyprážanie bez chaosu

Vďaka týmto praktickým tipom môže byť vyprážanie oveľa jednoduchšie a menej stresujúce. Nielenže ochránite svoje okolie pred mastnými škvrnami, ale tiež zabezpečíte príjemnejšie prostredie vo vašej kuchyni. Vyskúšajte rôzne spôsoby, ako si tento proces uľahčiť, a užite si prípravu lahodných pokrmov bez zbytočných starostí.