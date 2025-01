Odborníčka prezradila overené spôsoby, ako vyhnať hraboše zo záhrady a chrániť tak svoju úrodu

Hraboše dokážu narobiť na záhrade značné škody, pričom si ich prítomnosť často všimneme až vo chvíli, keď už sú poriadne zabývané. Hoci existujú rôzne chemické prípravky a ničivé pasce, mnohí z nás hľadajú ohľaduplnejšie a prírodnejšie riešenia. Podľa odborníčky Jany Bucharovej je vždy dobré vyskúšať najskôr ekologickejšie metódy, ktoré môžete mať po ruke priamo doma. Tu je niekoľko odporúčaní, ako sa hrabošov zbaviť, prípadne ako zabrániť tomu, aby sa na vašej záhrade vôbec objavili.

1. Prevencia je základ

Nedávajte hrabošom dôvod zostať

Najúčinnejším spôsobom, ako predísť premnoženiu hrabošov, je nedávať im žiadnu príležitosť, aby si vašu záhradu obľúbili. Znamená to, že by ste nemali nechávať na trávniku zvyšky jedla, ktorými by ste hlodavcov lákali. Rovnako dôkladne zakrývajte kompost, aby sa k nemu malé hlodavce nedostali.

Umiestnenie krmítok pre vtáky

Aj obľúbené vtáčie kŕmidlá môžu byť pre hraboše lákavým zdrojom potravy, najmä ak z nich padajú semienka do trávy. Preto je dôležité, aby boli umiestnené dostatočne vysoko a na takom mieste, kde hraboše nemajú jednoduchý prístup.

Pravidelné kosenie a poriadok

Vysoká tráva a neudržiavané okrajové časti pozemku poskytujú hlodavcom prirodzené útočiská. Pravidelnou starostlivosťou o trávnik a likvidáciou buriny minimalizujete ich potenciálne skrýše. Nezabúdajte ani na odkladanie misiek s krmivom pre domáce zvieratá – to je pre hraboše obzvlášť veľká lákavá hostina.

2. Využitie silných a nepríjemných pachov

Pravidelné obmieňanie pachu

Hlodavce majú veľmi citlivý čuch a dokážu si ho vyvinúť tak, aby im pôvodne odpudivý pach po čase neprekážal. Ak chcete hrabošov vyhnať natrvalo, je vhodné pachy po niekoľkých dňoch obmieňať. Takéto neustále „pachové ataky“ im dávajú najavo, že sa nachádzajú v nepriateľskom prostredí, z ktorého je pre ne lepšie odísť.

2.1 Bezinky

Z čerstvých kvetov či listov bazy (bezinky) si môžete pripraviť silný odvar, ktorý necháte vychladnúť a následne ho aplikujete okolo záhonov alebo na miesta, kde ste spozorovali najväčší výskyt hrabošov. Výhodou tejto metódy je, že bazový odvar väčšinou nenarúša život iných užitočných organizmov a rastlín.

2.2 Mätový olej

Mäta pieporná a jej výrazné esenciálne oleje sú pre hraboše obzvlášť nepríjemné. Stačí nakvapkať niekoľko kvapiek mätového oleja do malých nádobiek (napríklad do uzáverov od fliaš) a tie rozmiestniť okolo miest, kde sa hraboše zvyknú zdržiavať. Intenzívna aróma ich môže odradiť od toho, aby zostávali v okolí.

2.3 Cesnak

Odvar pripravený z čerstvého cesnaku vytvára naozaj silnú arómu, ktorú hraboše neznášajú. Jeho výhodou je, že často pôsobí aj na iné škodce, napríklad na háďatká, ktoré môžu napádať jahody. Použitie cesnakového výluhu pri jahodových záhonoch môže priniesť dvojitú ochranu – vyženiete hraboše a zároveň pomôžete rastlinám.

2.4 Ricínový olej a ocot

Tieto dve látky uvádzajú záhradkári často ako veľmi účinné odpudzovače. Treba však počítať s tým, že môžu zmeniť kvalitu pôdy a môžu byť rizikom pre niektoré citlivé rastliny. Rozhodne ich nelejte vo veľkých množstvách priamo do pôdy. Dajte malé množstvo do misky či do viečka od zaváraniny a umiestnite ich tam, kde sa hraboše najčastejšie objavujú. Po určitom čase nezabudnite pach vymeniť, aby sa hraboše naň nestihli adaptovať.

3. Využite prirodzených nepriateľov

Podstielka z mačacieho záchoda

Použitý piesok z mačacej toalety nie je pre hraboše len nepríjemný na dotyk, ale navyše obsahuje pach prirodzeného predátora. Keď hraboš vycíti, že v okolí žije mačka, ľahšie sa presvedčí, že by si mal nájsť iné miesto na hniezdenie. Určite však myslite na to, aby ste piesok rozsypali s rozumom a na miestach, kde naozaj hrozí najväčšie riziko prítomnosti hrabošov.

4. Akustické plašiče a nežiaduce zvuky

Ultrazvukové plašiče, ktoré sú navyše často vybavené solárnym napájaním, sú obľúbenou voľbou mnohých záhradkárov. Vydávajú zvuky vo frekvenčnom pásme, ktoré ľudské ucho nepočuje, no pre hraboše je veľmi nepríjemné. Okrem toho sa dá občas pustiť aj nahrávka zvukov mačky alebo psa, ktoré môžu hrabošov vydesiť. Je dôležité mať na pamäti, že ak sa zvuk opakuje stále rovnako, hlodavce si naň po čase môžu zvyknúť a prestanú ho vnímať ako ohrozenie.

5. Pasce a sklopce

Tradičné pasce vs. šetrnejšie sklopce

Aj keď na trhu existuje široká škála tradičných pascí, v mnohých prípadoch ide o nehumánne metódy, ktorých výsledkom je usmrtenie hlodavcov. Ak sa vám prieči predstava vyberania zranených či uhynutých hrabošov z klasických pascí, môžete siahnuť po tzv. sklopcoch alebo živolovných pasciach. Tie hlodavce len uzavrú do vnútra, takže ich môžete následne odniesť ďaleko od svojej záhrady a vypustiť ich tam do prírody.

Aj hraboše patria do prírody

Prirodzený kolobeh prírody zahŕňa rôzne druhy živočíchov, a hoci si hraboše na záhrade zvyčajne neželáme, netreba ich automaticky ničiť. Napokon, keď narazíte na jedného, ešte to nemusí znamenať, že sa u vás vytvorila celá kolónia. Až pri dlhodobom a masívnom výskyte je potrebné uvažovať o radikálnejších riešeniach či kontaktovať odbornú deratizačnú službu.

Zhrnutie

Prevencia : Uchovávajte záhradu čistú, aby hraboše nemali dôvod sa u vás usadiť.

: Uchovávajte záhradu čistú, aby hraboše nemali dôvod sa u vás usadiť. Zápach : Vyskúšajte prírodné prostriedky, ktoré hlodavcom nevonia (bezinky, mäta, cesnak) a pravidelne ich obmieňajte.

: Vyskúšajte prírodné prostriedky, ktoré hlodavcom nevonia (bezinky, mäta, cesnak) a pravidelne ich obmieňajte. Opatrnosť pri chemikáliách : Ricínový olej a ocot môžu byť účinné, no treba ich používať opatrne, aby ste nepoškodili pôdu.

: Ricínový olej a ocot môžu byť účinné, no treba ich používať opatrne, aby ste nepoškodili pôdu. Prirodzené varovanie : Pach mačiek (napr. použitý piesok) a zvuky predátorov dokážu hlodavce vystrašiť.

: Pach mačiek (napr. použitý piesok) a zvuky predátorov dokážu hlodavce vystrašiť. Pasce: Rozhodnite sa, či budete používať sklopce alebo tradičné pasce. Vždy však zvažujte, či je takéto opatrenie nevyhnutné.

Dôležité je na začiatku odpozorovať, aká veľká je populácia hlodavcov a aké veľké škody vám naozaj hrozia. Často stačí dôsledne dbať na hygienu a jednoduché prírodné odstrašujúce opatrenia, aby sa hraboše sami rozhodli, že vaša záhrada pre ne nie je tým najatraktívnejším miestom. Nezabúdajte, že príliš agresívne metódy môžu poškodiť aj iné živočíchy, a tak sa vždy oplatí začať s jemnými, no účinnými prírodnými prostriedkami.