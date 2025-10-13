Odborníci varujú. Ak sušíte prádlo v nesprávny čas, prichádzate o peniaze aj sviežosť bielizne

Používanie sušičky je pre mnohých domácich pomocníkom na nezaplatenie – prádlo je suché, voňavé a nadýchané v priebehu niekoľkých hodín. No zároveň ide o spotrebič, ktorý si z elektrickej energie vezme poriadny kus koláča. Ak nechcete, aby sa vám účet za elektrinu vyšplhal do závratných výšok, existuje niekoľko overených trikov, ako jej spotrebu znížiť.
Sušička – veľký pomocník, ale aj „hltač“ energie
Je pravda, že sušička spotrebúva elektrinu a teda aj vaše peniaze v situáciách, keď by ste sa bez nej možno zaobišli. Ak by ste prádlo nechali vyschnúť prirodzene na vzduchu, nestálo by vás to ani cent. Lenže komfort, ktorý sušička prináša, je lákavý – usuší prádlo rýchlo, dôkladne a často ešte vyčistí zvyšky nečistôt, ktoré pračka nezvládla odstrániť.
Okrem toho zanechá tkaniny krásne mäkké a nadýchané, takže v mnohých prípadoch môžete zabudnúť na žehličku. V zimných mesiacoch je navyše sušička doslova záchranou – prádlo sa suší zle, v bytoch pribúda vlhkosť a tá často vedie k tvorbe plesní. Sušička teda dokáže ušetriť nielen čas, ale aj starosti so zdravím či údržbou domácnosti.
Koľko elektriny sušička spotrebuje
Moderné sušičky s tepelným čerpadlom spotrebujú približne 2 kilowatthodiny na jeden cyklus, zatiaľ čo staršie modely môžu zhltnúť až 4 kilowatthodiny. Ak vezmeme do úvahy priemernú cenu elektriny približne 6 centov za kilowatthodinu a sušenie každý deň, mesačné náklady sa môžu vyšplhať na viac než sto korún (približne 4 €).
Nie je to závratná suma, ale v dlhodobom horizonte sa oplatí ju znížiť. Preto – ak je vonku pekné počasie, využite slnko. Prádlo usušené na čerstvom vzduchu má nezameniteľnú vôňu a navyše ušetríte.
Dobre odstreďte – základ úspory
Najdôležitejším krokom je dostatočné odstreďovanie prádla v práčke. Čím menej vody v tkaninách zostane, tým kratší čas bude musieť sušička pracovať. Dávajte však pozor, aby ste nepreplnili práčku ani sušičku – v oboch prípadoch to znižuje účinnosť a predlžuje dobu sušenia.
Prádlo rozdeľujte podľa materiálov – bavlna, syntetika či vlna majú rozdielne požiadavky na teplotu aj dĺžku sušenia. A nezabúdajte: do sušičky nepatrí prádlo, ktoré je ešte mokré. Takéto sušenie spotrebuje oveľa viac energie a výsledok býva neuspokojivý.
Doprajte sušičke dostatok vzduchu
Správny prietok vzduchu je kľúčom k efektívnemu fungovaniu sušičky. Po každom cykle vyčistite filtre – zachytávajú vlákna a prach, ktoré bránia voľnému prúdeniu vzduchu. Ak sa filter upchá, sušička musí pracovať dlhšie a spotrebúva viac energie.
Nezabudnite tiež vyčistiť tesnenie a vnútorné dvierka, kde sa usádza vlhkosť a zvyšky nečistôt. Dvierka potom utrite dosucha. Raz či dvakrát do roka je vhodné spraviť hĺbkové čistenie sušičky, vrátane priestoru, kam steká kondenzovaná voda. Nádržku vždy po sušení vyprázdnite.
Tipy pre ešte efektívnejšie sušenie
- Používajte špeciálne sušiace gule – urýchlia cirkuláciu vzduchu medzi oblečením a skrátia čas sušenia.
- Sušte v čase nízkeho tarifu – ak máte dvojtarifné meranie elektriny, zapínajte sušičku mimo špičku, napríklad v noci alebo počas víkendov.
- Nenechávajte prádlo v bubne po dosušení – ihneď ho vyberte, pretraste, zložte a uhlaďte. Prádlo tak zostane hladké, voňavé a nebudete ho musieť žehliť.
Sušička môže byť veľkým pomocníkom, ale aj nenápadným žrútom elektriny. Ak však spojíte dôkladné odstreďovanie, pravidelnú údržbu a sušenie mimo špičkových hodín, znížite náklady na minimum bez toho, aby ste sa vzdali komfortu. A keď to počasie dovolí, doprajte prádlu pobyt na slnku – to je energia zadarmo a vôňa, ktorú žiadna sušička nenahradí.