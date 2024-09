Objavte tajomstvá Feng Shui na prilákanie lásky!

Zatiaľ čo jedni sa zanietene snažia dodržiavať všetky pravidlá feng shui, iní berú toto prastaré čínske učenie ako súčasnú módu a vyberajú si z neho niektoré najzaujímavejšie rady alebo riešenia interiéru, ktoré im pripadajú najoriginálnejšie a najkrajšie.

Avšak všetci bez výnimky sa zhodnú v jednej veci a snívajú o tom, že konečne stretnú svoju skutočnú životnú lásku. Pokiaľ vás táto téma zaujíma, pozrite sa na niekoľko rád feng shui týkajúcich sa pritiahnutia lásky.

Čím sme starší, tým menej sa nám chce do kompromisov. Pokiaľ je niekto dlho sám, často sa len ťažko prispôsobuje druhým, tým skôr, pokiaľ sa nám zrazu nový partner usídli v inak prísne súkromnom priestore bytu či domu. Zamilovanosť potom veľmi často rýchlo vyprchá a vám možno zostane silnejúci pocit, že to opäť nie je správna voľba. Ale čo je to vlastne správna voľba?

Prečítajte si tieto rady, ktoré vám pomôžu prilákať lásku!

Rada číslo 1:

Pivone sú podľa feng shui symbolom úspechu a životného šťastia, ale aj lásky. Môžeme sa s nimi stretnúť aj v milostnej poézii starej Číny. „Pivonka, bdi, nech kolies teba chveje sa lampy mojej kmitavá žiara!“ stojí v básni „Pivonka“ z 12. storočia (prebásnil Bohumil Mathesius). Feng shui preto odporúča dievčatám túžiacim po stretnutí so svojou vyvolenou druhou polovicou zavesiť obraz znázorňujúci tieto kvety pred vchod do svojej spálne. Pivonky totiž nemusia nutne byť živé. Stačí ich vyobrazenie. Čo je však dôležité, to je farba kvetu. Symbolom lásky je čo najsýtejšie červeno sfarbená pivonka alebo odtiene červenej farbe blízkej – sýto ružovej, purpurovej a podobne. Veľa pivonky ešte posilní, ak dievča tento talizman vyrobí vlastnými rukami, či už ho namaľuje alebo napríklad vyšije. Zaujímavé je, že v umiestnení pivonia do spálne manželov vidia niektorí majstri feng shui aj isté riziko – pivonka natoľko povzbudí erotickú túžbu, že by si ten, kde je v páre menej spokojný v sexuálnom ohľade, mohol začať hľadať zdroj útechy inde… Pivonkovú mágiu posilní parfum alebo toaletná voda s arómou tejto kvety.

Rada číslo 2:

Ďalším talizmanom lásky, ktorý podľa feng shui musí mať svoje miesto v spálni, sú kryštály. Kryštály dokážu harmonizovať mnoho aspektov ľudského života. Kryštály umiestnené v juhozápadnej časti spálne pomáhajú nájsť dobrého, spoľahlivého partnera. Manželom pomáhajú s upevnením vzťahu a posilnia ich lásku novou čistou energiou milostného citu a vášne. V spálni musia byť kryštály vo dvojici – napríklad v podobe dvoch krištáľových lampičiek. Feng shui najčastejšie pracuje s kryštálmi horského krištáľu, ktorého pôsobenie v dome je všeobecne veľmi priaznivé. Skutočný krištáľ rozoznáte od skla veľmi ľahko – stačí úder kovovým predmetom. Zvuk pravého krištáľu doznieva 3-4 sekundy. Pred umiestnením krištáľmi očistite – ponorte ich na sedem dní do slanej vody. Potom ich nabite vlastnou energiou – podržte kryštál chvíľu v ruke, priložte ho k srdcu a potom k oblasti tretieho oka. Myslite pritom na to, po čom túžite.

Rada číslo 3:

Podľa pravidiel feng shui podporí nádej na získanie šťastnej lásky aj umiestnenie náležitých sošiek v spálni – totiž takých, ktoré sa všeobecne pokladajú za symboly lásky a vernosti. Vždy však vo dvojici. Môžete si teda vystaviť párok holubov, kačičiek mandarínskej odrody, alebo v tomto ohľade asi najznámejších labutí. Umiestniť by ste ich mali v nejakej harmonickej pozícii – buď majú stáť bok po boku, alebo sa na seba pozerať.

Rada číslo 4:

Najvzdialenejší pravý roh juhozápadnej miestnosti je podľa feng shui zónou lásky. Celú miestnosť a obzvlášť tento jej kút musíte udržiavať vo vzornej čistote a poriadku. Žiadne odložené kusy odevu, žiadne papieriky od maškrtenia v posteli, žiadne pohodené obaly od knižiek, nieto ešte nejaké nepotrebné krámy pod posteľou. Uvedomte si, že to hlavné, čomu treba v zóne lásky venovať pozornosť, je voľné prúdenie životodarnej energie čchi. Preto sú čistota a voľný, uprataný priestor základom. Pokiaľ tomu tak nie je, potom vo vzťahu, ktorý už máte, môžete čakať nesúlad, nezhody, narušenie vzťahu a možno aj neveru. Pokiaľ doteraz lásku hľadáte, nebudete úspešní. Navyše hromadenie škodlivej negatívnej energie ša v tomto priestore sa čoskoro prejaví na vašom zdravotnom stave – budete skľúčení a ochabli.

Rada číslo 5:

Hlavným živlom sektora lásky je Zem, aktivujúcim živlom je Oheň. Preto sú základnými farbami vhodnými do spálne tóny ružovej, červenej a všetky ohnivé odtiene. Priaznivo pôsobia tiež zemité odtiene žltej, hnedej, terakoty a pieskovej, nesmú však byť príliš sýte. Najlepšie je celkový dizajn interiéru spálne previesť v jemnejších tónoch ružovej a broskyňovej a kombinovať s pieskovou či svetlou okrovou. Jemné farby lásku priťahujú. Musíte teda dobre premyslieť farebné prevedenie stien a textílií, aby celok pôsobil jemným, harmonickým dojmom.

Rada číslo 6:

Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať postaveniu postele presne podľa pravidiel feng shui pre spálňu. Určite to musí byť dostatočne široká posteľ pre dvoch, s celistvým, nerozdeleným matracom. Keď ležíte v posteli, je žiaduce, aby váš pohľad smeroval na niečo pekné, pokojné a príjemné. Môže to byť práve obraz onoho symbolu lásky – pivonia, alebo aj ruží. Nad samotnou posteľou by však nemalo visieť nič veľké a ťažké – žiadny luster alebo snáď polica. Posteľ má v spálni stáť tak, aby nohy osôb, ktoré na nej ležia, smerovali k dverám a hlava k oknu. Prístupná má byť pohodlne z oboch strán. Pod posteľou by mal byť voľný priestor, aby energia čchi mohla voľne prúdiť.

Rada číslo 7:

Ženám a dievčatám, ktoré ešte nemajú partnera, feng shui radí nezdobiť si svoju izbu či byt vyobrazeniami žien. Tie sú totiž zdrojom energie jin, ktoré je v ich dome aj bez toho prebytok. Vhodnejšie je zdobiť steny fotografiami alebo obrazmi pohľadných, silných a charizmatických mužov.

Rada číslo 8:

Juhozápadná časť vášho domova zodpovedá za milostnú sféru ako takú. Feng shui radí posilňovať v tejto zóne svetelný akcent, čo vám pomôže na získanie šťastia v láske. Môžete to docieliť celkom jednoducho – večer v tomto priestore na tri až štyri hodiny rozsvecujte jasne žiariacu lampu.