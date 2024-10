November na záhrade: Čas na nové výsadby a prípravy na zimu

November na záhrade nie je iba o upratovaní listov. Predtým, než sa naša záhrada uložila na zimný odpočinok, môžeme ju obohatiť o nové stromy a kríky. Navyše, ideálny čas na výsadbu cesnaku práve nastáva.

Ktoré rastliny môžeme zasadiť?

V novembri je stále možné zasadiť jablone, hrušky, slivky, čerešne a višne, ako aj bobuľové kríky, ako sú egreše, ríbezle, čučoriedky či brusnice. Tieto druhy zvládajú výsadbu až do prvých mrazov. Jeseň je skvelým obdobím na výsadbu, pretože pôda je často dostatočne vlhká, čo umožňuje rastlinám zakoreniť sa pred zimou. Taktiež je vhodný čas na zakladanie živých plotov z opadavých rastlín. Najčastejšie sa volia pamäľník, vtáčí zob, orgován a zlatica. Nezabudnite ani na výsadbu ruží. Na výsadbu cesnaku je teraz ideálny čas.

Sadenie ovocných stromov: Základné zásady

Pri výbere ovocných stromov je dôležité zvážiť nielen chuť, ale aj podmienky v našej lokalite. Okrem internetových zdrojov sa oplatí poradiť so skúsenými pestovateľmi v okolí. Pri samotnom sadení je potrebné vykopať dostatočne veľkú jamu (približne 50×50 cm, v prípade slabého podložia aj väčšiu). „Pred výsadbou skráťte korene nôžkami, aby sa lepšie ujal. Namočte stromček na niekoľko hodín a potom ho vložte do jamy tak, aby miesto štepenia bolo asi 10 cm nad zemou a korene neboli zatočené. Zasypte kvalitnou zeminou, ktorú môžete obohatiť o záhradnícky substrát, alebo na dno jamy dajte kompost či vyzretý hnoj a dobre ho premiešajte s pôvodnou zemou. Potom nasypte asi 10 cm obyčajnej zeminy a až potom vložte stromček,“ radia odborníci zo Záhradníctva Spomyšl. „Ak nemáte kompost, zasypte stromček obyčajnou zeminou, utlačte a dobre zalievajte.“ Stromček by mal byť upevnený k opore, pričom kôl a kmeň by sa nemali dotýkať. Prihrňte ho zeminou do výšky približne 30 cm.

Najvhodnejší čas na cesnak

Jeseň je pre výsadbu cesnaku ideálna. Tento druh rastliny má rád chladnejšie teploty. Najlepší čas na vonkajšiu výsadbu je november, niekedy aj začiatok decembra, pokiaľ nie sú mrazy. Teplota pôdy by sa mala ustáliť na približne 9 °C; v teplejších podmienkach hrozí riziko fusariovej hniloby. Strúčiky sa sádzajú do hĺbky asi 4 cm, ale v teplejších podmienkach je lepšie sadiť hlbšie. Cesnak potrebuje priepustnú pôdu a dostatok slnka. Pred výsadbou je dobré namočiť strúčiky do prípravku Sulka, aby sa ochránili pred chorobami. Sadiť by sa mali v rozstupoch asi 10 cm do riadkov vzdialených aspoň 20 cm.

Jesenná výsadba ruží: Dôležité faktory

Ruže nie sú príliš náročné na teploty, ale pre chladnejšie oblasti sú najlepšie mrazuvzdorné odrody. Jesenná výsadba ruží má svoje výhody, pretože sú v prvom roku po výsadbe vitálnejšie. Vyhnite sa však sadenie do mokrej a mazľavej pôdy a teplotám pod bodom mrazu. Ružiam vyberte miesto s dostatkom slnka, avšak nie s celodenným priamym osvetlením, aby sa predišlo rýchlemu vädnutiu kvetov a výskytu škodcov. Presné pokyny pre sadenie závisia od konkrétneho druhu ruže, no platí zásada, že čas od nákupu po výsadbu by mal byť čo najkratší. Ruže sa sádzajú tak, aby bod štepenia bol asi 4–5 cm nad povrchom pôdy. Nezabúdajte na pravidelnú zálievku, ale vyhýbajte sa nadmernému premočeniu. Týždeň po výsadbe prihrňte okolo rastlín kompost alebo špeciálny substrát pre ruže tak, aby vyčnievali len vrcholky výhonkov. Týmto spôsobom lepšie prečkajú zimu. Mladé ruže je možné chrániť pred silnými mrazmi a vetrom aj pomocou netkanej textílie.