Nové trendy v boji proti komárom. Vedci sa zamerali na ich slabé miesta

Komáre sa po stáročia radia k najobávanejšiemu hmyzu, a to nielen pre ich nepríjemné bzučanie či svrbivé uštipnutia, ale aj pre schopnosť prenášať závažné ochorenia. Mnohí z nás sa snažia komárom vyhnúť, ako sa len dá – nosením dlhých rukávov, používaním repelentov, sadením byliniek do záhrady či inštaláciou sietí na okná. No ani takáto kombinácia opatrení často nestačí, najmä ak sa ocitneme v oblastiach, kde sú komáre hojne rozšírené a kde zároveň hrozia nebezpečné infekcie. Najnovšie sa preto vedci rozhodli udrieť na komáre inovatívnym spôsobom – skúmajú baktérie na pokožke, ktoré tieto drobné hmyzy doslova priťahujú.