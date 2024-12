Nie je to chladnička ani práčka. Najväčší zlodej energie v domácnosti

Zamýšľali ste sa niekedy, ktoré spotrebiče vo vašej domácnosti vás stojí najviac peňazí za energiu? V posledných rokoch ceny energií neustále rastú, a preto je stále dôležitejšie hľadať spôsoby, ako ušetriť na účtoch za elektrinu. Možno si myslíte, že najväčší „žrút“ energie je vaša chladnička alebo mraziak, ale v skutočnosti je to trochu inak. Poďme sa pozrieť na to, ktoré zariadenia vo vašej domácnosti najviac ovplyvňujú vaše výdavky na energiu.

Ktorý spotrebič skutočne zvyšuje účet za energiu?

Je to mýtus, že chladnička je najväčším spotrebiteľom energie. Samozrejme, jej spotreba závisí od toho, o aký model ide. Napríklad úsporné modely triedy A++ spotrebujú ročne asi 200-300 kWh, čo nie je až tak veľa. Naopak, myčka riadu môže byť o niečo náročnejšia, najmä ak ju používate každý deň. Spotreba môže vtedy dosiahnuť až 450 kWh za rok. A sušička? Tá vám síce ušetrí čas pri žehlení, ale môže výrazne zasiahnuť do vašej peňaženky. Pri pravidelnom používaní (napríklad tri krát týždenne) spotrebuje až 750 kWh ročne, čo je už dosť vysoké číslo. No, čo je ešte náročnejšie na energiu, ako tieto spotrebiče?

Najväčším zloduchom je bojler!

Bojler – tento nenápadný spotrebič môže byť skutočným „vrahom“ vašich financií. Podľa nedávnych prieskumov môže dvaja ľudia v domácnosti za jeho prevádzku zaplatiť až 16 000 korún ročne. A to môže byť v súčasnosti ešte viac, keďže ceny energií naďalej rastú. Ak sa teda nechcete prekvapiť pri vyúčtovaní, je dôležité vedieť, ako správne nastaviť a vybrať bojler.

Ako vybrať správny bojler pre vašu domácnosť?

Výber správnej veľkosti bojleru je rozhodujúci pre efektívnosť jeho prevádzky. Zohľadniť musíte nielen počet členov domácnosti, ale aj to, či máte vaňu alebo sprchový kút. Pri sprchovaní spotrebujete 30 až 50 litrov teplej vody na osobu, ale ak si doprajete vaňu, spotreba môže vzrásť až na 100 litrov. Pre štyri osoby, ktoré používajú sprchový kút, je ideálny bojler s objemom 80 až 120 litrov. Ak máte radšej vaňu, potrebujete bojler s objemom 120 až 150 litrov. Táto voľba ovplyvňuje nielen spotrebu vody, ale aj to, koľko energie bojler spotrebuje.

Teplota vody v bojleri – malý detail s veľkým vplyvom na náklady

Pri nastavení bojleru zohráva dôležitú úlohu aj teplota, na ktorú ho nastavíte. Najideálnejšia teplota je medzi 55 a 65 °C. Vyššie teploty sú zbytočné a môžu viesť k zbytočným nákladom na energiu. Tiež si dávajte pozor na vzdialenosť bojleru od miesta, kde odoberáte teplú vodu. Čím ďalej je bojler od kúpeľne, tým viac energie sa spotrebuje, kým voda dorazí k sprche alebo umývadlu.

Ako ušetriť na ohreve vody?

Izolácia a prostredie – faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu

Okrem veľkosti a nastavenia teploty je dôležitá aj izolácia potrubí a okolia bojlera. Ak sú potrubia nedostatočne izolované, teplá voda sa rýchlo ochladí, a bojler bude musieť opätovne ohrievať vodu. To znamená vyššie náklady na energiu. Podľa odborníkov je tiež dôležité, v akom prostredí bojler funguje. Ak je miestnosť, kde je nainštalovaný, príliš chladná, môže to zvýšiť usadzovanie vodného kameňa, čo opäť zvyšuje spotrebu energie.

Úsporné zvyky, ktoré vám pomôžu znížiť účty za energiu

Aby ste však nezostali len pri úprave bojlera, myslite aj na zmeny v každodennom správaní. Keď začnete šetriť vodou, výsledky sa odrazia aj na vašich účtoch. Napríklad, namiesto klasických kohútikov použite v kúpeľni a kuchyni pákové batérie, ktoré spotrebujú oveľa menej vody. A namiesto častého relaxovania vo vani skúste radšej sprchovanie – nielenže to je šetrnejšie, ale aj zdravšie pre vaše telo.

Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť zbytočným výdavkom a znížiť spotrebu elektriny. Stačí zmeniť pár malých návykov a už pri najbližšom vyúčtovaní budete prekvapení, ako veľmi sa vaše náklady na energiu znížili.